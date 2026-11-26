La selección mayor femenina de Panamá llegó el miércoles 25 de noviembre a Dallas para afrontar su compromiso ante Canadá. Tomada de Instagram

Guardar

La selección mayor femenina de Panamá se encuentra en Dallas, Estados Unidos, donde enfrentará este sábado 28 de noviembre a Canadá por los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, con la clasificación al Mundial de Brasil 2027 en juego.

El encuentro se disputará en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, a la 1:00 p. m., hora panameña, según la información actualizada por la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

PUBLICIDAD

El conjunto dirigido por la entrenadora española María Antonia “Toña” Is arribó el miércoles a territorio estadounidense, después de completar varias jornadas de preparación en el Centro de Alto Rendimiento de la federación, ubicado en Burunga, Panamá Oeste.

La principal ausencia del seleccionado panameño será su capitana, Marta Cox, una de las futbolistas más experimentadas del equipo nacional, quien continúa recuperándose de una lesión de meniscos que le impedirá participar en el campeonato regional.

La entrenadora española Toña Is convocó a 23 futbolistas para disputar los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026. Tomada de Instagram

A esta baja se suma la de la defensora Arlen Hernández, quien sufrió un desgarro muscular de grado II en la pierna izquierda y fue sustituida por Sara Nieto, futbolista del Inter Panamá.

PUBLICIDAD

La convocatoria está compuesta por 23 jugadoras, de las cuales 11 pertenecen a clubes de la Liga de Fútbol Femenino panameña y otras 12 desarrollan sus carreras en equipos del extranjero.

Entre las principales figuras convocadas se encuentran la portera Yenith Bailey, ganadora del Guante de Oro del campeonato regional de 2018, y las atacantes Ericka Araúz y Riley Tanner, máximas anotadoras panameñas durante la fase de clasificación.

Panamá consiguió su participación en el campeonato tras finalizar invicta en el Grupo E de las eliminatorias, con 12 puntos de 12 posibles, producto de cuatro victorias, 15 goles a favor y solamente dos en contra.

PUBLICIDAD

Las dirigidas por Toña Is derrotaron 6-1 a Curazao, 3-0 a San Cristóbal y Nieves y 3-1 a Aruba, antes de cerrar su participación el 17 de abril con una victoria 3-0 sobre Cuba en Penonomé.

Panamá cerró la fase de eliminatorias con cuatro victorias, 15 goles anotados y dos recibidos. Tomada de Instagram

En aquella jornada, Ericka Araúz anotó dos goles y terminó como la máxima goleadora del seleccionado durante las eliminatorias, con cuatro tantos, seguida por Riley Tanner, con tres, y Karla Riley, con dos.

El encuentro ante Canadá será el primero de Panamá en la fase final del campeonato, que reunirá a ocho selecciones nacionales entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre en las ciudades estadounidenses de Mansfield y Houston.

PUBLICIDAD

Canadá obtuvo su clasificación directa por su posición en el escalafón mundial y buscará su tercer título regional, después de conquistar las ediciones de 1998 y 2010, además de alcanzar el subcampeonato en 2022.

El combinado norteamericano acumula 30 victorias y seis derrotas en la historia del certamen, con 167 goles anotados y 20 recibidos, además de registrar ocho participaciones mundialistas y una medalla de oro olímpica en Tokio 2020.

Una victoria permitirá a Panamá asegurar su segunda participación mundialista consecutiva, después de debutar en Australia y Nueva Zelanda 2023, y enfrentar en semifinales al ganador del compromiso entre México y Haití.

PUBLICIDAD

En caso de perder, las panameñas disputarán el 2 de diciembre un partido adicional de clasificación contra el derrotado de esa misma llave, por un boleto al repechaje internacional del Mundial de Brasil 2027.

El campeonato también otorgará plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, reservadas para los tres primeros equipos elegibles, considerando que Estados Unidos tiene garantizada su participación como anfitrión de la cita deportiva.