Los hermanos Passaglia propusieron que argentinos y residentes tengan prioridad para conseguir empleo por sobre extranjeros

Guardar

Con una tasa de desempleo que, según su iniciativa, afecta a cerca de 1,7 millones de personas, el diputado bonaerense Manuel Passaglia y el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia -ambos candidatos a presidente-, plantearon suspender el ingreso de nuevos trabajadores extranjeros hasta que baje la desocupación.

La propuesta, denominada “Primero el trabajo para los que viven acá”, apunta a modificar de manera transitoria las condiciones de acceso al mercado laboral para quienes lleguen al país. La prioridad, según expresaron, quedaría en manos de los argentinos y de los inmigrantes que ya cuentan con residencia en la Argentina.

PUBLICIDAD

El proyecto establece que las restricciones se mantendrían hasta que la tasa de desocupación se sitúe por debajo del 6,5 % durante dos trimestres consecutivos, de acuerdo con las mediciones de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Además, el Congreso debería revisar y ratificar cada año la continuidad de la medida. El planteo no prevé la revocación de residencias ya otorgadas, sino que busca limitar nuevos ingresos con fines laborales mientras persistan los niveles de desempleo contemplados por la iniciativa.

“¿Cómo puede ser que una persona haga todo para conseguir laburo y el Gobierno no haga todo para ayudarla? Nuestra propuesta es bien simple: cerrar la inmigración con fines laborales hasta que el desempleo baje en nuestro país”, afirmó Manuel Passaglia durante la presentación.

PUBLICIDAD

Santiago y Manuel Passaglia lanzaron su candidatura presidencial

Una de las modificaciones propuestas elimina la autorización provisoria para trabajar que pueden recibir los extranjeros mientras tramitan una residencia. De aprobarse, quienes inicien nuevos procesos no podrían incorporarse formalmente al mercado laboral hasta obtener la habilitación definitiva.

El texto también propone suspender, de forma temporal, las nuevas radicaciones por nacionalidad previstas en los acuerdos de residencia del Mercosur. La medida no implicaría que la Argentina deje el bloque regional, según el proyecto.

Santiago Passaglia sostuvo que el criterio no está relacionado con el origen, la religión o la raza de quienes buscan establecerse en el país. “Mientras haya tanta gente buscando laburo, la prioridad la tienen los que viven acá: los argentinos y también los inmigrantes que ya están radicados, trabajan y construyeron su vida en nuestro país”, manifestó.

PUBLICIDAD

La iniciativa incluye excepciones para familiares de ciudadanos argentinos o residentes, personas refugiadas, estudiantes, científicos y trabajadores rurales temporarios. También quedarían exceptuadas las actividades que acrediten una escasez de mano de obra.

El proyecto contempla sanciones para los empleadores que contraten a personas sin habilitación laboral y dispone que las plataformas digitales deberán constatar la situación migratoria y laboral de quienes se registren para ofrecer servicios.

De acuerdo con los datos citados en la propuesta, además de las 1,7 millones de personas que buscan empleo sin conseguirlo, otros tres millones de trabajadores intentan cambiar de ocupación o sumar una fuente adicional de ingresos. Las cifras corresponden a estimaciones elaboradas con base en la Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre de 2026.

PUBLICIDAD

Los hermanos Passaglia señalaron que la eventual pausa a nuevas incorporaciones extranjeras debería acompañarse con medidas vinculadas a la industria, la construcción, la inversión y el crédito para elevar la contratación y los ingresos laborales.