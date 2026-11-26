Las duras críticas de Pipo Gorosito a la dirigencia de San Lorenzo: "No entienden nada"

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Néstor Gorosito lanzó una serie de críticas contra la dirigencia de San Lorenzo tras su desvinculación del club. El ex entrenador del Ciclón apuntó directamente contra la conducción de la institución y describió un escenario interno marcado por la desorganización, en medio de un contexto futbolístico y económico que atraviesa uno de sus puntos más bajos de los últimos años.

“Los dirigentes de San Lorenzo no entienden nada. Me dijeron que iba a tener el equipo en la sexta, séptima fecha. Y en la octava me echaron”, afirmó Pipo en diálogo con La Red.

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Gorosito no limitó sus críticas al manejo de su salida y extendió el cuestionamiento al funcionamiento general de la institución. “En la nave de San Lorenzo se percibe la mala onda. En San Lorenzo está todo mal, son todos kioscos”, sentenció.

En ese mismo sentido, el ex volante ofensivo reveló irregularidades vinculadas al funcionamiento del plantel profesional durante su gestión. “Hay jugadores que cobraban y no iban nunca a entrenar”, afirmó Gorosito, quien además mencionó compensaciones económicas que consideró fuera de lo habitual. “Había jugadores que, si jugaban un partido en Primera, les daban 50.000 dólares”, señaló, al tiempo que agregó que existían “un montón de cosas extrañas” dentro de la estructura del club.

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Gorosito fue desvinculado en la octava fecha del Torneo Clausura (@SanLorenzo)

Respecto del cierre de su vínculo contractual con la institución, Gorosito explicó que la situación económica quedó saldada sin inconvenientes. “Los dirigentes me pagaron lo que estaba firmado y me fui”, detalló y también se refirió a la predisposición que lo había llevado a asumir el cargo pese a las advertencias previas que había recibido. “Cuando fui a San Lorenzo todos me decían que me iba a quemar y, por el afán de dar una mano, hice oídos sordos y tenían razón”, reconoció.

Pese al tono crítico de sus declaraciones, Gorosito expresó su respaldo al actual entrenador del club, Ruben Darío Insua, quien asumió la conducción del plantel tras la salida de Gorosito. “Si no hay una unión es imposible que San Lorenzo salga de este quilombo. Me alegra que esté Insua porque defiende al club”, sostuvo el DT que en este ciclo como estratega del elenco azulgrana condujo en ocho partidos al primer equipo con dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, una de ellas en el clásico ante Huracán en el Estadio Pedro Bidegaín, donde no caía ante el Globo desde 2001.

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Las declaraciones de Gorosito se producen en el cierre de una temporada particularmente adversa para la institución de Boedo. El equipo quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura, no logró clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura, cayó por penales ante Deportivo Riestra en los 16avos de final de la Copa Argentina (también bajo el mando de Gorosito) y quedó afuera de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Como consecuencia de ese desempeño, San Lorenzo no disputará competencias oficiales hasta 2027. Tampoco clasificó a ningún certamen internacional para la próxima temporada.

El plantel continuará entrenándose bajo la conducción de Rubén Darío Insua hasta el viernes 4 de diciembre, cuando comenzará el período vacacional, para luego retomar las actividades el miércoles 2 de enero con el inicio de la pretemporada.

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