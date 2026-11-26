La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales ordenó a la aseguradora de los maestros corregir el desbalance financiero antes del cierre de 2026, tras reportar pérdidas acumuladas hasta octubre de ese año. (Cortesía: Regional de Educación 08-Santiago)

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La Administradora de Riesgos de Salud (ARS SEMMA) reconoció un déficit histórico de RD$ 1.631,3 millones (USD 26,10 millones) hasta octubre de 2026 y recibió de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), organismo regulador del sistema de seguros de salud dominicano, un plazo hasta diciembre para regularizarlo.

El director de la entidad, Luis René Canaán Rojas, dijo este jueves a Listín Diario que la situación representaba un desafío para la sostenibilidad del seguro de salud de los maestros.

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Durante 2026, la institución destinó cerca de RD$ 5.700 millones a gastos de salud y asignó el 91% de su presupuesto al pago de prestadores. También elevó su cantidad de afiliados de 191.882 a 203.180 tras realizar 104 jornadas de inscripción.

El presupuesto aprobado para 2027 asciende a RD$ 8.133 millones (USD 130,13 millones). La entidad aumentó los recursos de su reserva técnica de RD$ 395 millones a RD$ 650 millones (USD 10,40 millones) mediante ahorros e inversiones en certificados.

La aseguradora de docentes erogó cerca de RD$ 5.700 millones en servicios sanitarios e incrementó su padrón de 191.882 a 203.180, luego de realizar 104 jornadas de incorporación a lo largo del período. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canaán Rojas afirmó que, pese a la mejora financiera, todavía podría ser necesario un rescate económico para cubrir el déficit acumulado. La institución opera con los recursos disponibles y mantiene sus compromisos con afiliados y prestadores.

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Pagos a prestadores en menos de 60 días

Cerca del 80% de las obligaciones con los prestadores se salda ahora en menos de 60 días, frente a esperas de hasta cinco meses en gestiones anteriores. La mejora se atribuye a una reorganización de los procesos que prioriza a los prestadores con menor capacidad financiera.

Los docentes dominicanos tienen otras solicitudes

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) pidió el martes 17 de noviembre al Congreso de República Dominicana modificar el Presupuesto General del Estado de 2027 para que la educación preuniversitaria reciba el 4% del producto interno bruto, como establecen la Constitución y otras normas nacionales. El gremio sostiene que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no alcanza ese nivel de financiamiento, según difundió Infobae.

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La propuesta oficial contempla RD$ 365.570,4 millones para el Ministerio de Educación, una cifra que, de acuerdo con los cálculos sindicales, queda RD$ 18.214 millones por debajo de lo necesario. La diferencia equivale a USD 301,31 millones.

ARS Semma reconoce un déficit histórico de RD$ 1.631 millones, recibe plazo hasta diciembre y advierte que podría necesitar un rescate económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección General de Presupuesto proyectó que el producto interno bruto de 2027 llegará a RD$ 9,6 billones. Con esa base, la ADP estimó que la inversión destinada a la enseñanza preuniversitaria debería ascender a RD$ 383.784,1 millones, equivalentes a USD 6.348,79 millones.

Entre 2022 y 2025, quedaron sin ejecutar RD$ 41.537,6 millones del presupuesto aprobado para educación, según la organización docente. El monto, equivalente a USD 687,14 millones, habría afectado inversiones en infraestructura, contratación de personal, servicios sanitarios y otros componentes del sistema escolar.

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Una delegación encabezada por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, llevó el planteo a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El grupo fue recibido por el titular de esa comisión, Nolberto Ortiz, junto a otros legisladores, quienes se comprometieron a trasladar el pedido al presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, y al pleno.