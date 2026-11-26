Elon Musk admitió en comunicaciones internas que SpaceX obtiene mayores beneficios al alquilar su capacidad de procesamiento que al destinarla a xAI. (Reuters)

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Elon Musk reconoció en privado que alquilar la infraestructura de cómputo de SpaceX a sus propios competidores en inteligencia artificial resulta más rentable que destinar esos recursos al desarrollo interno de la compañía. Así lo señaló un informe de The New York Times, que tuvo acceso a comunicaciones internas de la empresa.

El dilema surge en momentos en que Anthropic y Google pagan sumas considerables cada mes para acceder a los recursos de procesamiento que SpaceX desarrolló originalmente para sus propias ambiciones en materia de inteligencia artificial.

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Conversación interna de Musk y su equipo

En agosto de 2026, Musk cambió el nombre de un grupo de conversación de un equipo de ingeniería para manifestar su malestar por la posición competitiva de SpaceX en el desarrollo de inteligencia artificial. El nuevo nombre decía “Sell compute because we can’t compete” (“Vendemos la capacidad de procesamiento porque no podemos competir”), según las comunicaciones internas revisadas por el diario.

El grupo de ingeniería de SpaceX llevaba el nombre "Sell compute because we can't compete", según comunicaciones reveladas por The New York Times. (Reuters)

El empresario también advirtió a los empleados sobre el uso indebido de las unidades de procesamiento gráfico (GPU), el componente que proporciona la capacidad computacional necesaria para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial sofisticados.

“A cualquiera que desperdicie GPU en estupideces mientras no logramos competir se le pedirá que se vaya de inmediato, ya que esto constituye una traición a su equipo”, afirmó Musk, según las comunicaciones citadas por el medio.

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A partir de ese momento, Musk comenzó a exigir explicaciones semanales a ingenieros seleccionados sobre sus actividades y el consumo de estos recursos computacionales especializados.

Anthropic paga a SpaceX unos 3.100 millones de dólares mensuales por acceso a su infraestructura de procesamiento. (Reuters)

El negocio de alquiler de cómputo supera a xAI en ingresos

Estas tensiones internas coinciden con el crecimiento acelerado de la operación de arrendamiento de infraestructura de SpaceX, que ya genera más de la mitad de los ingresos de la compañía. La división, rebautizada como SpaceXSI, obtiene miles de millones de dólares mensuales al proveer capacidad de procesamiento a organizaciones que desarrollan productos de inteligencia artificial competidores.

Anthropic se convirtió en su principal cliente, con un acuerdo valuado en aproximadamente 3.100 millones de dólares mensuales, mientras que el convenio con Google alcanza los 800 millones de dólares. Ambos contratos podrían mantenerse vigentes hasta 2029, aunque cualquiera de los dos clientes puede rescindirlos con un preaviso de 90 días, según las condiciones pactadas.

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La relación comercial resulta particular: las mismas empresas que compiten contra las ambiciones de Musk en inteligencia artificial dependen en gran medida de su infraestructura. El negocio de inteligencia artificial de Musk, xAI, ingresó al mercado tras el lanzamiento de ChatGPT en 2022 y posteriormente invirtió miles de millones de dólares en instalaciones de cómputo para desafiar a los competidores ya establecidos.

Documentos internos revelaron que xAI utilizó menos de la mitad de la capacidad disponible en Colossus durante el último año. (Reuters)

Centros de datos de Colossus operan por debajo de su capacidad

Uno de los principales logros de esa estrategia fue la construcción de la planta Colossus (un clúster de supercomputadoras y centros de datos), en Memphis, Tennessee, en 2024. Musk anunció en su momento que la compañía había instalado más de un millón de procesadores especializados para sostener herramientas de inteligencia artificial de alta demanda.

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Sin embargo, documentos internos indicaron que xAI utilizó menos de la mitad de la capacidad disponible de Colossus durante el último año. Esta subutilización explicaría por qué el arrendamiento de capacidad sobrante se volvió una opción financieramente atractiva mientras el desarrollo interno seguía enfrentando dificultades frente a rivales ya consolidados en el sector.

La compañía redirigió recursos de ciertos proyectos, entre ellos Grok Imagine, tras el despido de unos 60 empleados que trabajaban en generación de imágenes y video.

La planta Colossus, en Memphis, cuenta con más de un millón de procesadores especializados instalados por xAI. (SpaceX)

Musk anticipa una expansión del vínculo con Anthropic

Pese a la competencia directa entre ambas compañías en el terreno de la inteligencia artificial, Musk indicó que la relación de Anthropic con SpaceX podría ampliarse en lugar de reducirse. “Me han dicho que el resultado de mayor probabilidad es que querrían un incremento de 10 gigavatios de capacidad de cómputo de SpaceX”, señaló el empresario.

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El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, también se refirió en términos favorables al acuerdo vigente entre ambas compañías, al destacar la calidad de los recursos de cómputo de SpaceX y la relación de trabajo establecida entre las dos firmas.