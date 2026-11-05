Tecno

Aprende a programar mensajes en WhatsApp con hora y fecha de envío

La nueva característica permite elegir el día y la hora en que llegará un mensaje, tanto desde dispositivos Android y iPhone como desde WhatsApp Web

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
WhatsApp se encuentra probando una nueva función para programar mensajes.
Guardar

WhatsApp comenzó a desplegar una de las funciones más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de programar mensajes para que se envíen automáticamente en una fecha y hora determinadas. La herramienta permite dejar preparada una comunicación sin necesidad de estar pendiente del teléfono o de utilizar aplicaciones externas para concretar el envío.

La novedad resulta útil para distintas situaciones cotidianas, como enviar un saludo de cumpleaños a medianoche, recordar una reunión, coordinar una actividad o responder un mensaje laboral fuera del horario de oficina sin interrumpir el descanso de otra persona.

PUBLICIDAD

La función está llegando de manera progresiva y algunos usuarios ya pueden utilizarla, especialmente quienes participan en las versiones beta de WhatsApp para Android y iPhone. Aunque Meta, propietaria de la aplicación, todavía no ha realizado un anuncio oficial sobre su disponibilidad general, los primeros despliegues permiten conocer cómo funciona.

La nueva función de WhatsApp aún se encuentra en fase de pruebas, pero ya se conoce cómo funcionará. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La nueva función de WhatsApp aún se encuentra en fase de pruebas, pero ya se conoce cómo funcionará. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una de sus principales ventajas es que el destinatario recibe el mensaje como cualquier otra comunicación. Es decir, no aparece una etiqueta que indique que fue programado ni una notificación especial que revele que el remitente lo escribió con anticipación.

Cómo programar mensajes de WhatsApp desde el celular

La herramienta permite establecer una fecha y una hora para enviar un mensaje desde dispositivos Android y iPhone. El procedimiento se realiza directamente dentro de la conversación y no requiere instalar programas adicionales.

PUBLICIDAD

Para utilizarla, es necesario seguir estos pasos:

  1. Abrir WhatsApp e ingresar al chat individual o grupal al que se desea enviar el mensaje.
  2. Escribir el texto que se quiere compartir. También se pueden adjuntar fotografías o archivos, según las opciones disponibles en la versión de la aplicación.
  3. Mantener presionado el botón verde de envío, en lugar de tocarlo una sola vez.
  4. Esperar a que aparezca el menú de programación con las opciones de calendario y horario.
  5. Seleccionar la fecha y la hora exactas en las que se desea enviar el contenido.
  6. Confirmar la programación para que el mensaje quede agendado.

Una vez completado el procedimiento, WhatsApp se encarga de realizar el envío automáticamente cuando llegue el momento elegido. De esta manera, el usuario no necesita abrir nuevamente la conversación ni recordar que tiene una comunicación pendiente.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
Tanto Android como iOS podrán programar mensajes de WhatsApp. (Meta)

La función puede utilizarse para organizar mensajes personales y laborales, especialmente cuando se necesita contactar a alguien en un horario específico.

Cómo programar mensajes desde WhatsApp Web

La programación también contempla a quienes utilizan WhatsApp desde una computadora mediante la versión para navegadores. Esto permite preparar comunicaciones mientras se trabaja, sin tener que recurrir al celular.

El procedimiento es sencillo:

  1. Ingresar a WhatsApp Web desde el navegador y abrir la conversación correspondiente.
  2. Escribir el mensaje en el campo de texto habitual.
  3. Identificar el ícono de reloj ubicado junto al botón de envío.
  4. Hacer clic para desplegar la ventana de programación.
  5. Elegir la fecha y la hora en las que se enviará el mensaje.
  6. Confirmar la operación para dejarlo agendado.

Esta alternativa resulta práctica para quienes utilizan WhatsApp como herramienta de trabajo y necesitan organizar comunicaciones con clientes, compañeros o proveedores.

WhatsApp tiene una nueva función en los chats.
También se podrán programar mensajes de WhatsApp desde la misma PC. (Foto: Meta)

¿El destinatario sabe que el mensaje fue programado?

Una de las dudas que puede surgir con esta actualización es si la persona que recibe el mensaje puede identificar que fue escrito con anticipación.

La respuesta es no. Según el funcionamiento reportado de la herramienta, el destinatario recibe la comunicación de la misma manera que cualquier mensaje enviado en tiempo real. No aparece una advertencia que indique que fue programado ni una marca especial que permita distinguirlo.

Esto significa que la función está pensada para facilitar la organización del remitente sin modificar la experiencia de quien recibe el contenido.

Para qué sirve programar mensajes en WhatsApp

Además de los cumpleaños y recordatorios, esta herramienta puede ayudar a mejorar la convivencia digital. Por ejemplo, una persona puede redactar una comunicación laboral durante la noche y programarla para que llegue al inicio de la jornada siguiente.

De esta manera, evita interrumpir los horarios de descanso de sus contactos y mantiene una mejor organización de sus conversaciones.

WhatsApp tiene funciones que muchos de sus usuarios desconocen.
WhatsApp no revela si el mensaje que recibes es uno que ha sido programado. (Foto: WhatsApp)

También es recomendable aprovechar la programación para enviar mensajes completos, con toda la información necesaria. En lugar de dejar un saludo aislado como “Hola” para iniciar una conversación, conviene incluir directamente la consulta o el pedido.

Así, el destinatario puede comprender el motivo del contacto cuando reciba la notificación, sin necesidad de esperar un segundo mensaje para conocer el propósito de la comunicación.

Por ahora, la disponibilidad de esta característica depende del despliegue progresivo de WhatsApp. Por eso, quienes todavía no encuentren las opciones de calendario y horario deberán esperar a que la actualización llegue a su cuenta.

Temas Relacionados

WhatsAppMensajesMetaLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rockstar está bloqueando cuentas de fanáticos de GTA 6: subir spoilers es un riesgo

Esa misma política ya se aplicó en juegos de la compañía como Red Dead Redemption 2

Rockstar está bloqueando cuentas de fanáticos de GTA 6: subir spoilers es un riesgo

Steam cambia sus reglas: los desarrolladores deberán jugar sus propios videojuegos antes de lanzarlos

La plataforma de Valve incorporó nuevas verificaciones para evitar errores de instalación, problemas de inicio y fallas en funciones como el guardado en la nube

Steam cambia sus reglas: los desarrolladores deberán jugar sus propios videojuegos antes de lanzarlos

Cuatro consejos para no perder dinero al comprar en línea desde celulares, ropa o vitaminas

El uso de una red privada virtual suma una capa de cifrado sobre la conexión del celular fuera del hogar

Cuatro consejos para no perder dinero al comprar en línea desde celulares, ropa o vitaminas

Adobe Premier habilita la música de Universal y Warner para videos: tendrá un máximo de segundos

Los usuarios tendrán fragmentos de hasta 60 segundos de canciones comerciales para sus proyectos

Adobe Premier habilita la música de Universal y Warner para videos: tendrá un máximo de segundos

El nuevo HONOR 600 Elite 5G: un equipo todoterreno diseñado para superar cualquier clima

Este dispositivo móvil está diseñado con la potencia suficiente para enfrentar las condiciones ambientales más exigentes, siendo capaz de operar de manera óptima en temperaturas extremas que van desde los -30°C hasta los 50°C

El nuevo HONOR 600 Elite 5G: un equipo todoterreno diseñado para superar cualquier clima

DEPORTES

River Plate empata con el descendido Aldosivi en Mar del Plata en la última fecha del Torneo Clausura

River Plate empata con el descendido Aldosivi en Mar del Plata en la última fecha del Torneo Clausura

Medvedev recibió un “warning”, amenazó con irse de la cancha y lanzó una frase alarmante: “No tengo más ganas de jugar este año”

El increíble gol en contra del arquero que decretó el descenso de Chapecoense en Brasil

Franco Colapinto habló sobre su experiencia al mando de la “Renoleta”, el particular auto de unos fanáticos: “Fue una pequeña forma de mostrarles cariño”

El entrenador de Portugal se refirió al retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección tras su polémica disputa: “Es decisión suya”

TELESHOW

Dallys Ferreira confesó que tenía sus ahorros en el banco que colapsó en Paraguay: "Es fruto de nuestro trabajo"

Dallys Ferreira confesó que tenía sus ahorros en el banco que colapsó en Paraguay: "Es fruto de nuestro trabajo"

La fuerte acusación de la nueva novia de Andrés Nara: “Si no te eligieron, por algo es”

Ronnie Wood, a puro tango en su primera salida en Buenos Aires

Ricky Maravilla cumplió 50 años de carrera y recordó la promesa que le hizo a su madre: “Yo no quiero ser pobre”

“Sale un poco el sol y yo topless”: el particular posteo de Darío Barassi antes de cumplir 43 años

INFOBAE AMÉRICA

Las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur subieron un 9% en los primeros cuatro meses del acuerdo

Las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur subieron un 9% en los primeros cuatro meses del acuerdo

Inversión privada impulsa proyectos en el Centro Histórico de San Salvador

La energía eólica costarricense impulsa la red eléctrica de Centroamérica

Analistas recomiendan que El Salvador negocie de forma sostenida con la Cámara de Representantes estadounidense

Estudiantes de Costa Rica ganan competencia internacional con una aplicación que permite a personas sordas experimentar la música mediante vibraciones