Aprende a programar mensajes en WhatsApp con hora y fecha de envío

WhatsApp se encuentra probando una nueva función para programar mensajes.

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WhatsApp comenzó a desplegar una de las funciones más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de programar mensajes para que se envíen automáticamente en una fecha y hora determinadas. La herramienta permite dejar preparada una comunicación sin necesidad de estar pendiente del teléfono o de utilizar aplicaciones externas para concretar el envío.

La novedad resulta útil para distintas situaciones cotidianas, como enviar un saludo de cumpleaños a medianoche, recordar una reunión, coordinar una actividad o responder un mensaje laboral fuera del horario de oficina sin interrumpir el descanso de otra persona.

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La función está llegando de manera progresiva y algunos usuarios ya pueden utilizarla, especialmente quienes participan en las versiones beta de WhatsApp para Android y iPhone. Aunque Meta, propietaria de la aplicación, todavía no ha realizado un anuncio oficial sobre su disponibilidad general, los primeros despliegues permiten conocer cómo funciona.

La nueva función de WhatsApp aún se encuentra en fase de pruebas, pero ya se conoce cómo funcionará. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una de sus principales ventajas es que el destinatario recibe el mensaje como cualquier otra comunicación. Es decir, no aparece una etiqueta que indique que fue programado ni una notificación especial que revele que el remitente lo escribió con anticipación.

Cómo programar mensajes de WhatsApp desde el celular

La herramienta permite establecer una fecha y una hora para enviar un mensaje desde dispositivos Android y iPhone. El procedimiento se realiza directamente dentro de la conversación y no requiere instalar programas adicionales.

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Para utilizarla, es necesario seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp e ingresar al chat individual o grupal al que se desea enviar el mensaje. Escribir el texto que se quiere compartir. También se pueden adjuntar fotografías o archivos, según las opciones disponibles en la versión de la aplicación. Mantener presionado el botón verde de envío, en lugar de tocarlo una sola vez. Esperar a que aparezca el menú de programación con las opciones de calendario y horario. Seleccionar la fecha y la hora exactas en las que se desea enviar el contenido. Confirmar la programación para que el mensaje quede agendado.

Una vez completado el procedimiento, WhatsApp se encarga de realizar el envío automáticamente cuando llegue el momento elegido. De esta manera, el usuario no necesita abrir nuevamente la conversación ni recordar que tiene una comunicación pendiente.

Tanto Android como iOS podrán programar mensajes de WhatsApp. (Meta)

La función puede utilizarse para organizar mensajes personales y laborales, especialmente cuando se necesita contactar a alguien en un horario específico.

Cómo programar mensajes desde WhatsApp Web

La programación también contempla a quienes utilizan WhatsApp desde una computadora mediante la versión para navegadores. Esto permite preparar comunicaciones mientras se trabaja, sin tener que recurrir al celular.

El procedimiento es sencillo:

Ingresar a WhatsApp Web desde el navegador y abrir la conversación correspondiente. Escribir el mensaje en el campo de texto habitual. Identificar el ícono de reloj ubicado junto al botón de envío. Hacer clic para desplegar la ventana de programación. Elegir la fecha y la hora en las que se enviará el mensaje. Confirmar la operación para dejarlo agendado.

Esta alternativa resulta práctica para quienes utilizan WhatsApp como herramienta de trabajo y necesitan organizar comunicaciones con clientes, compañeros o proveedores.

También se podrán programar mensajes de WhatsApp desde la misma PC. (Foto: Meta)

¿El destinatario sabe que el mensaje fue programado?

Una de las dudas que puede surgir con esta actualización es si la persona que recibe el mensaje puede identificar que fue escrito con anticipación.

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La respuesta es no. Según el funcionamiento reportado de la herramienta, el destinatario recibe la comunicación de la misma manera que cualquier mensaje enviado en tiempo real. No aparece una advertencia que indique que fue programado ni una marca especial que permita distinguirlo.

Esto significa que la función está pensada para facilitar la organización del remitente sin modificar la experiencia de quien recibe el contenido.

Para qué sirve programar mensajes en WhatsApp

Además de los cumpleaños y recordatorios, esta herramienta puede ayudar a mejorar la convivencia digital. Por ejemplo, una persona puede redactar una comunicación laboral durante la noche y programarla para que llegue al inicio de la jornada siguiente.

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De esta manera, evita interrumpir los horarios de descanso de sus contactos y mantiene una mejor organización de sus conversaciones.

WhatsApp no revela si el mensaje que recibes es uno que ha sido programado. (Foto: WhatsApp)

También es recomendable aprovechar la programación para enviar mensajes completos, con toda la información necesaria. En lugar de dejar un saludo aislado como “Hola” para iniciar una conversación, conviene incluir directamente la consulta o el pedido.

Así, el destinatario puede comprender el motivo del contacto cuando reciba la notificación, sin necesidad de esperar un segundo mensaje para conocer el propósito de la comunicación.

Por ahora, la disponibilidad de esta característica depende del despliegue progresivo de WhatsApp. Por eso, quienes todavía no encuentren las opciones de calendario y horario deberán esperar a que la actualización llegue a su cuenta.

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