José Mayans bromeó en el recinto que la suspensión de las primarias busca apartar a Patricia Bullrich de una candidatura oficialista.

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El senador José Mayans provocó las risas de Patricia Bullrich en el recinto del Senado este jueves cuando, durante el debate por la ley electoral —principalmente la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el próximo año—, se despachó con un análisis irónico de la interna del oficialismo que tomó por sorpresa a los presentes. La destinataria de la broma fue la jefa de la bancada oficialista, que mostró su sonrisa y fue captada por la transmisión oficial.

Todo ocurrió durante el cierre del bloque kirchnerista. El senador formoseño, con estilo histriónico, apuntó directamente a la tensión que existe entre Bullrich y el Gobierno. “Milei se dio cuenta de que no tenía el liderazgo político que pensaba que iba a tener. Entonces, su hermana, con los Menem, decidió, en primer lugar, eliminar cualquier candidatura interna. ¿Patricia mide bien? Afuera”, disparó Mayans desde su banca.

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La frase final fue la que arrancó la risa: “O morimos todos juntos con Milei a la cabeza, o no hay nada. Fuera Patricia de la candidatura. Ese es el espíritu de las PASO”, completó el formoseño, mientras Bullrich, sin poder disimular, soltaba una carcajada frente a las cámaras.

Mayans añadió también que el segundo objetivo detrás de la suspensión de las PASO era “hacerles quilombo a los peronistas para que resuelvan su interna”, aunque aclaró de inmediato: “Nosotros la vamos a resolver, quédense tranquilos”.

Patricia Bullrich replicó a las ironías del legislador con comentarios humorísticos sobre una carrera teatral para Mayans

La respuesta de Bullrich no tardó en llegar y fue en el mismo tono. La senadora le sugirió al formoseño que, si no continúa en el Senado, tiene garantizado un futuro en los escenarios de la calle Corrientes. “Aunque ya hace muchos años que está, tiene asegurado acá en la calle Corrientes un stand up”, fue la frase.

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“Seguro que vas a ir a la calle Corrientes a hacer un stand up y vas a tener un éxito genial, así que trabajo asegurado”, le dijo. Y remató: “No creo que ganes como el DP de YPF pero te va a ir bien. Va a ganar como Francella, va a ganar bien”, cerró Bullrich, con evidente buen humor.

El cruce entre ambos legisladores se produjo en un momento político particular para Bullrich, cuya relación con el Gobierno viene generando ruido desde hace semanas. Días atrás, en una entrevista con Bloomberg, la senadora había planteado que el oficialismo no puede limitarse a prometer un futuro próspero.

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En aquella ocasión afirmó: “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”. Al aludir a la necesidad de que la recuperación alcance a los hogares y las empresas el próximo año, sostuvo: “Hay una elección en el medio”.

Consultada sobre una posible candidatura presidencial o como vicepresidenta de cara a 2027, prefirió no comprometerse: “Cómo voy a estar posicionada, no lo sé. No es lo que estoy discutiendo”, respondió.

La interna entre Bullrich y el Gobierno viene provocando tensión hace días (REUTERS/Francisco Loureiro)

Desde el entorno del Gobierno, la situación con Bullrich genera incomodidad, aunque sin voluntad de confrontación abierta. Un integrante de la mesa política lo explicó en declaraciones a Infobae: “No tiene mucho sentido confrontar. Necesitamos ordenarla. No la vamos a doblegar jamás porque es difícil de hacerlo. Su vida es la política”.

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Desde el entorno de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, prometieron: “Con el panorama nuevo vamos a tener una conversación profunda sobre el rol de Patricia Bullrich”. Milei está molesta con la legisladora por la variedad de desmarques. Los tiempos de la recuperación económica y el efecto de esta en los bolsillos de la sociedad constituyen el principal desacuerdo.

En alusión a la postura crítica de la exministra y los valores del riesgo país y del dólar oficial, un dirigente bullrichista explicó: “Lo que hace Patricia es dar la voz de alarma. Siempre se anticipa a las crisis. Ella lo viene marcando desde abril y la situación del viernes le dio la razón”. En aquel entonces, el riesgo país había pasado los 1.000 puntos y el dólar estaba en $1.595.

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