La República Dominicana registró la importación de 63.032 yipetas entre enero y octubre de 2026, un alza del 23,68%. EFE/Sebastião Moreira./Archivo

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El movimiento de vehículos importados hacia República Dominicana muestra un mercado con señales contrapuestas: las compras de automóviles, minivanes y furgonetas retrocedieron en los primeros 10 meses de 2026, mientras las yipetas concentraron la mayor parte del gasto y ampliaron su presencia en las calles del país.

Los datos, retomados de Diario Libre y basados en cifras de la Dirección General de Aduanas (DGA), reflejan que el descenso no abarca a todo el mercado automotor. La baja se concentra en los carros y otros vehículos familiares, al tiempo que crecen las importaciones de yipetas, tanto en cantidad como en valor.

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Entre enero y octubre entraron al país 63,032 yipetas, 12.067 más que en igual período de 2025. La variación equivale a un alza de 23.68% una cifra que consolida a ese segmento como el principal impulsor de las importaciones de vehículos.

El segmento de las yipetas concentró el 60,90% del valor total de los vehículos importados, con una suma de 1.112,46 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las yipetas concentraron seis de cada 10 dólares importados

El valor de las importaciones de yipetas ascendió a $1,112.46 millones durante los primeros 10 meses del año. La cifra representa un incremento de 21.45% frente a los $915.96 millones del mismo período de 2025.

Ese monto concentró el 60.90% del valor total de los vehículos importados, según los datos publicados por Diario Libre. El avance de este segmento contrasta con la evolución de los automóviles, cuyo ingreso al país perdió volumen y valor.

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Las importaciones de carros sumaron 21,637 unidades entre enero y octubre. La información difundida señala una caída de 12.39% en comparación interanual. A su vez, el valor de esas compras se redujo 16.55%, al pasar de $186.05 millones a $155.27 millones.

Las minivanes y furgonetas siguieron una trayectoria similar. Se importaron 7,108 unidades, un descenso de 3.83% frente a igual tramo del año anterior. El valor de esas operaciones bajó 11% y quedó en $44.40 millones.

Los vehículos usados sostienen la mayor parte del flujo

El ingreso de vehículos usados mantuvo un peso mayoritario dentro del tráfico comercial del sector. Seis de cada 10 unidades importadas fueron de segunda mano, una proporción que responde a sus precios más accesibles frente a los vehículos nuevos.

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Las importaciones de usados alcanzaron 76,336 unidades, 11.54% más que en los primeros 10 meses de 2025. El valor FOB de esas compras llegó a $809.31 millones, con un incremento de 15.55%.

Los vehículos nuevos también crecieron, aunque a un ritmo menor en volumen y valor. Entre enero y octubre ingresaron 47,408 unidades nuevas, 8.78% más que en el mismo período del año pasado. Estas operaciones fueron valoradas en $1,017.55 millones, un aumento de 7.68%.

La diferencia entre el desempeño de los segmentos muestra que la caída de las importaciones de carros no implica una reducción general de la actividad. El mercado se desplazó hacia vehículos de mayor tamaño y hacia unidades usadas, dos categorías que elevaron su participación durante 2026.

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Seis de cada diez unidades importadas correspondieron a vehículos usados, con un total de 76.336 automotores. (Foto: Shutterstock)

Estados Unidos fue el principal origen de los vehículos

Estados Unidos se mantuvo como el principal proveedor de vehículos para República Dominicana. Desde ese país llegaron 34,800 unidades, equivalentes al 28.12% del total importado. La cifra supone un crecimiento de 17.40% frente a las 29,641 unidades registradas un año antes.

El valor de las importaciones procedentes de Estados Unidos alcanzó $626 millones, con una suba de 24.46%. Japón ocupó el segundo lugar, con 22.638 vehículos por $310.27 millones, seguido por China, con 20,712 unidades valoradas en $260.25 millones.

También aumentaron las compras desde Corea del Sur, México y Canadá. En cambio, las importaciones desde Argentina, India e Indonesia disminuyeron 26,60%, 20,69% y 11,12%, respectivamente. El país cuenta con 604 vehículos y 350 motores por cada mil habitantes, según los datos publicados.

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