El Ministerio de Salud Pública de Guatemala comenzó la liberación de mosquitos con la bacteria Wolbachia en tres municipios de Quetzaltenango. (OPS/OMS GUATEMALA﻿ )

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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud, inició la liberación de mosquitos con la bacteria Wolbachia en Coatepeque, Génova Costa Cuca y Flores Costa Cuca, municipios de Quetzaltenango donde busca reducir la transmisión de dengue, zika y chikunguña durante la temporada de lluvias.

La intervención se extenderá por 26 semanas y combinará recipientes con huevos portadores de la bacteria con liberaciones manuales y automatizadas de insectos adultos. Los equipos técnicos evaluarán si Wolbachia se instala en las poblaciones silvestres de Aedes aegypti, un resultado que definirá la continuidad o expansión de la estrategia a otras regiones.

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El plan se apoya en un estudio realizado en Belo Horizonte, Brasil, con más de 5.700 niños, que detectó una reducción de 69% en las infecciones de dengue y chikunguña en los vecindarios donde se liberaron mosquitos con Wolbachia frente a áreas similares sin la intervención. La investigación fue presentada en la reunión anual de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene.

Un trabajador de la Organización Panamericana de la Salud traslada un recipiente del proyecto Wolbachia en una vía residencial. (OPS/OMS GUATEMALA﻿ )

Una bacteria presente en insectos, pero no en Aedes aegypti

Los mosquitos liberados no son organismos genéticamente modificados. Wolbachia existe de manera natural en gran parte de las especies de insectos, aunque no está presente en Aedes aegypti, el vector que transmite dengue, zika y chikunguña.

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Cuando la bacteria se introduce en esta especie, reduce la capacidad del mosquito para replicar y transmitir esos virus, aunque los insectos mantienen su capacidad de picar. Las hembras portadoras también transmiten Wolbachia a su descendencia, por lo que las liberaciones sostenidas pueden favorecer su establecimiento progresivo en la población local sin intervenciones permanentes.

La preparación del programa demandó cerca de dos años de trabajo técnico, regulatorio, logístico y comunitario. Durante ese período, el Ministerio realizó cruces sucesivos entre mosquitos locales y una línea portadora de Wolbachia para conservar la adaptación de los ejemplares a las condiciones del territorio guatemalteco.

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La situación epidemiológica mantiene bajo presión a las autoridades sanitarias. Guatemala notificó 48.278 casos sospechosos de dengue y seis muertes en 2025, con circulación simultánea de los serotipos DENV-1, DENV-2 y DENV-3, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.

Aunque las autoridades reportaron en agosto una caída de 43% de los contagios frente al año anterior, vinculada en parte a una menor cantidad de lluvias, el país registró 6.250 casos en agosto de 2026. La cifra superó el promedio esperado para ese mes, según el Global Dengue Observatory.

Un trabajador de la Organización Panamericana de la Salud traslada un recipiente del proyecto Wolbachia en una vía residencial. (OPS/OMS GUATEMALA﻿ )

La cooperación internacional y el monitoreo en Quetzaltenango

La Clinton Health Access Initiative participó en la selección de los municipios, la coordinación con proveedores, la importación del material biológico, la instalación del insectario y la contratación de personal técnico. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos revisaron los procedimientos y acompañarán el monitoreo posterior.

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La Organización Panamericana de la Salud brinda cooperación técnica para incorporar esta herramienta a una respuesta que incluye vigilancia epidemiológica, atención clínica, control integrado de vectores y comunicación de riesgos. El organismo regional de la Organización Mundial de la Salud aprobó en octubre un acuerdo que incorporó a Wolbachia entre las tecnologías recomendadas contra el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos en el continente.

La médica Sri Edupuganti, de la Universidad Emory, integró el equipo que analizó el ensayo brasileño. Sus resultados se mantuvieron durante el brote grave de dengue que atravesó Brasil en 2024.

El despliegue en Quetzaltenango requerirá acceso a viviendas para instalar los recipientes con huevos, conservarlos durante el período previsto y mantener medidas habituales como la eliminación de criaderos.

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