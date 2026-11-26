MrBeast lanzó una búsqueda para incorporar especialistas en la creación de videos para YouTube Shorts. (Google)

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MrBeast abrió una convocatoria para contratar creativos especialistas en YouTube Shorts que se sumen a su equipo de producción. El creador, cuyo nombre es Jimmy Donaldson, no informó una cifra salarial: solo señaló que ofrece un “salario competitivo”.

En su publicación, MrBeast invitó a los interesados a elegir algunos de sus videos cortos y explicar, en un video, qué funcionó y qué cambiarían. Además, aseguró que ya contrató a cinco personas mediante convocatorias similares.

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MrBeast pidió a los aspirantes que revisen algunos de sus videos breves y expongan qué elementos conservarían o modificarían. (X)

Qué busca MrBeast en su equipo de YouTube Shorts

La búsqueda apunta a personas capaces de pensar, filmar y desarrollar contenidos para YouTube Shorts con una mirada propia, pero alineada con el estilo del creador.

Según la descripción del puesto, los seleccionados trabajarán en la presencia de MrBeast en ese formato, desde el equipo creativo y las grabaciones hasta el volumen de publicaciones y el análisis posterior de cada video.

La empresa aclaró que no solicita currículum ni carta de presentación. En cambio, busca conocer el proceso de pensamiento de los postulantes y su capacidad para analizar contenidos pensados para el formato vertical.

El proceso de selección prioriza la forma en que los postulantes analizan y resuelven ideas para videos cortos. (MrBeast)

El aviso indica que los candidatos recibirán dos preguntas una vez enviada la solicitud. Luego deberán grabar un video de cinco minutos o menos en el que desarrollen sus respuestas, sin leer un guion. La compañía precisó que no evaluará la calidad de producción, la edición ni la presencia frente a cámara.

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Cómo postularse para trabajar con MrBeast

Para iniciar el proceso, los interesados deben completar el formulario disponible en el sitio de empleos de MrBeast. La solicitud pide nombre, apellido, correo electrónico, país, teléfono y ciudad de residencia.

El formulario permite incluir un perfil de LinkedIn y enlaces a un sitio web, portafolio, reel o canal de YouTube. Aunque la página aclara que no se requiere currículum, ofrece la posibilidad de adjuntarlo.

Los interesados pueden sumar enlaces a LinkedIn, un portafolio, un reel, un sitio web o un canal de YouTube. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Tras enviar la postulación, los candidatos recibirán por correo electrónico un enlace de carga y las dos preguntas que deberán responder en video. La empresa solicita enviar un enlace no listado de YouTube o un enlace de Loom para que el equipo pueda revisar la presentación.

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MrBeast dará asesoría financiera a creadores de contenido

Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, será una figura central en una alianza entre Mastercard y Beast Industries, la empresa que fundó, para ofrecer herramientas, experiencias y formación a creadores de contenido y consumidores interesados en convertir ideas digitales en proyectos propios.

El proceso de selección prioriza la forma en que los postulantes analizan y resuelven ideas para videos cortos. REUTERS/Hamad I Mohammed

La iniciativa contempla programas de tarjetas de marca compartida, beneficios exclusivos y recursos orientados a la educación financiera.

El objetivo es que quienes tienen presencia en redes sociales puedan transformar su alcance e influencia en oportunidades económicas concretas, con instrumentos que les permitan desarrollar negocios y fortalecer sus conocimientos financieros.

Beast Industries, que comenzó como una compañía vinculada a los videos de YouTube de MrBeast, amplió sus actividades hacia áreas como los medios, los productos de consumo, las plataformas tecnológicas y los servicios móviles y financieros.

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MrBeast impulsa una alianza entre Beast Industries y Mastercard para brindar recursos, beneficios y educación financiera a creadores de contenido. Cary Edmondson-Imagn Images

La colaboración con Mastercard se inscribe en esa expansión y busca acercar la marca del creador a nuevas experiencias para su comunidad.

Jeff Housenbold, director ejecutivo de Beast Industries, sostuvo que la empresa busca innovar y ayudar a las personas a desarrollar habilidades prácticas, ganar confianza y llevar adelante proyectos que puedan parecer difíciles de concretar.

Por su parte, Jill Kramer, directora de marketing y comunicaciones de Mastercard, afirmó que las nuevas generaciones están transformando la cultura y las formas de comercio, por lo que la alianza pretende conectar esas ideas con oportunidades económicas.