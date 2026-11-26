El defensor protagonizó un divertido momento con un compañero

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Facundo Medina y Loïc Badé protagonizaron un juego de preguntas y respuestas en el que debieron elegir, puesto por puesto, entre las selecciones de Francia campeona en 2018 y Argentina campeona en 2022. El video, difundido por el canal francés CANAL+ Foot en la previa del cruce de Europa League entre Dinamo Zagreb y Bayer Leverkusen, mostró a los dos defensores del club alemán enfrentados en una elección con marcado tinte de rivalidad futbolera, aunque con guiños de complicidad entre ambos.

La producción de CANAL+ Foot presentó el posteo con un tono irónico: “Medina y Badé eligen entre Francia 2018 y Argentina 2022 (promesa, fueron objetivos)”, en referencia a la supuesta objetividad de los jugadores a la hora de definir sus preferencias. Ninguno de los dos ocultó su inclinación. Badé se volcó de manera sistemática por los nombres de la selección francesa, mientras que Medina, subcampeón del mundo con la Argentina en el último Mundial, defendió en la mayoría de los casos a sus compatriotas.

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El repaso arrancó por los arqueros. Ante la consulta por Hugo Lloris o Emiliano Martínez, Badé no dudó en responder “Lloris”, mientras que Medina se inclinó por el Dibu. En la siguiente comparación, entre Benjamin Pavard y Nahuel Molina, Badé volvió a elegir al francés. Medina, en tanto, le pidió disculpas a su compañero en la Selección y se volcó por el galo.

Facundo Medina sostuvo que Nicolás Tagliafico es un jugador que "va a la guerra". (REUTERS/Agustin Marcarian)

La dinámica se repitió en la comparación entre Raphaël Varane y Cristian Romero. Badé insistió con el nombre del campeón del mundo en 2018, mientras Medina defendió a “Cuti” Romero y le pidió a su compañero que reconociera su trayectoria. Un tono similar tuvo el cruce entre Samuel Umtiti y Nicolás Otamendi, cuando Medina le reclamó a Badé “respetar un poco al general”, en referencia al defensor argentino, y Badé respondió con una imitación de la forma de caminar de Otamendi en la cancha. Inmediatamente después, Medina le reclamó a su compañero una falta de reciprocidad: “Yo también cedí con Pavard. Tú no cedes. Eso no está bien, hermano”, le dijo, en alusión a que él había reconocido méritos en jugadores franceses mientras Badé no hizo lo propio con los argentinos.

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En el sector de laterales izquierdos, la consulta fue entre Lucas Hernández y Nicolás Tagliafico. Medina eligió sin vueltas a Tagliafico y lo definió como un jugador que “va a la guerra”. Badé, por su parte, se mantuvo en Hernández.

El repaso continuó en la mitad de la cancha. Ante Paul Pogba, el francés eligió a su compatriota, mientras que el argentino lo trató de convencer con argumentos para sostener su preferencia por Enzo Fernández.

La siguiente consulta, entre N’Golo Kanté y Rodrigo de Paul, generó un intercambio directo: Badé le exigió a Medina que fuera honesto en su respuesta y no eligiera “porque es tu amigo”. Medina contestó que no se trataba de una cuestión de amistad y se definió por De Paul, mientras Badé remarcó que el propio Medina “sabe muy bien” que Kanté es superior.

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El cruce entre Antoine Griezmann y Alexis Mac Allister también tuvo tensión. Medina cuestionó la pregunta antes de responder y no hubo elección en ese puesto. Más adelante, ante Blaise Matuidi y Ángel Di María, Medina volvió a defender con firmeza al argentino, mientras Badé se mantuvo del lado de Matuidi.

En la comparación entre Olivier Giroud y Lionel Messi, Badé remarcó con insistencia su elección por el delantero francés, mientras Medina respondió de manera igualmente directa con el nombre del capitán argentino. El repaso cerró con la consulta entre Kylian Mbappé y Julián Álvarez, donde Medina definió su elección como algo “muy fácil” y mencionó el vínculo de amistad con Álvarez, a lo que Badé reaccionó pidiéndole que no exagerara. El cruce final incluyó una última observación de Medina hacia su compañero: “Pero tú no eres honesto”, en referencia a la falta de concesiones que había señalado minutos antes durante el resto del juego.

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