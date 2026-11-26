Siete canes se incorporaron al Aeropuerto Internacional La Aurora para elevar a once los integrantes de la unidad sanitaria. (Direccion General de Aeronautica Civil de Guatemala )

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Guapo, Bayo, África, Chester, Yacky, Yahualí y Yaku se graduaron recientemente en Guatemala para reforzar la vigilancia sanitaria del Aeropuerto Internacional La Aurora, donde detectan productos agrícolas y animales sin procesar que pueden introducir plagas y enfermedades al país. Los siete ejemplares, entrenados por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, elevan a 11 la cantidad de perros de la unidad canina en una terminal que prevé un aumento de pasajeros.

Entre noviembre de 2026 y enero de 2027, La Aurora proyecta recibir hasta 12.000 pasajeros diarios, de acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil. Diez nuevos destinos internacionales y el incremento de frecuencias de 12 aerolíneas ampliarán el volumen de equipaje, carga y viajeros que deben controlar los equipos sanitarios.

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Los perros trabajan entre cinco y seis por turno, en jornadas de ocho a 10 horas. Su tarea se concentra en las maletas que ingresan al país, aunque también inspeccionan carga aérea y residuos internacionales tratados dentro del aeropuerto.

Siete canes se incorporaron al Aeropuerto Internacional La Aurora para elevar a once los integrantes de la unidad sanitaria. (Direccion General de Aeronautica Civil de Guatemala )

El olfato entrenado para detectar productos de riesgo

Cada ejemplar aprende a reconocer aromas asociados con semillas, aceites esenciales, productos cárnicos, pieles y quesos. Cuando identifica uno de esos rastros, se sienta frente al equipaje y espera una recompensa, que puede consistir en una pelota o un peluche al finalizar la jornada.

Médicos veterinarios y manejadores capacitados supervisan el adiestramiento para que la inspección no interfiera con el tránsito de pasajeros. La señal del animal activa una revisión del contenido de la maleta y una explicación al viajero sobre las normas aplicables.

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Cindy Cardona, manejadora canina en el Aeropuerto Internacional La Aurora, sostuvo que todos los vuelos son considerados potencialmente riesgosos para la vigilancia sanitaria: “Para nosotros todos los vuelos son de riesgo, no hay riesgo cero para nosotros”.

La decisión sobre el producto detectado no queda en manos del binomio canino. Según la normativa vigente y el nivel de riesgo, el artículo puede ser liberado, decomisado o destruido si no cuenta con autorización para ingresar al país y el pasajero rechaza entregarlo voluntariamente.

La unidad busca impedir el ingreso de material biológico sin procesar que pueda transportar agentes perjudiciales para los cultivos o la ganadería. Las revisiones alcanzan tanto el equipaje de mano como las valijas despachadas y las áreas operativas de la terminal aérea.

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Siete canes se incorporaron al Aeropuerto Internacional La Aurora para elevar a once los integrantes de la unidad sanitaria. (Direccion General de Aeronautica Civil de Guatemala )

La protección sanitaria también alcanza la carga y los residuos

Los binomios caninos recorren sectores que no están a la vista de los pasajeros, como el área de carga y la zona donde se tratan residuos internacionales. En ambos puntos puede ingresar material de origen vegetal o animal que requiere control sanitario.

“El aporte que ellos hacen es que contribuyen a la economía, evitando que ingresen plagas y enfermedades”, afirmó Carlos Rodríguez, encargado de OIRSA en Guatemala. El organismo trabaja junto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación desde 1953 para proteger la salud animal, la sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos.

Fuera de las inspecciones, los perros disponen de espacios para jugar y liberar energía sin alterar las condiciones de limpieza ni las operaciones aeroportuarias. El personal adapta las rutinas de cuidado a las necesidades de cada animal para sostener su concentración durante las tareas de detección.

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Cuando un binomio está indispuesto o asignado a otra operación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación puede recurrir a SAICA, un robot cuadrúpedo presentado en noviembre de 2025. El dispositivo circula por el aeropuerto e informa en español e inglés sobre la protección de la sanidad agropecuaria, pero no sustituye la capacidad olfativa de los perros entrenados.

La Dirección General de Aeronáutica Civil, el ministerio y OIRSA coordinan el operativo en La Aurora. El administrador Erick Uribio señaló que la terminal se prepara para un cierre de año con más vuelos y pasajeros.