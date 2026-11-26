Manuel Neuer y Anika Bissel observan un encuentro en los tiempos en los que eran considerados "la pareja del fútbol alemán"

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Días después de ser padre por segunda vez, Manuel Neuer abandonó el hogar familiar al borde del lago Tegernsee y se fue de viaje al exterior acompañado de una mujer cuya identidad nadie ha podido confirmar. Esa secuencia, que sacude a Alemania desde que la revista Bunte la hizo pública, resume la trama del escándalo privado más resonante del fútbol alemán en lo que va del año: el fin del matrimonio del arquero del Bayern Múnich con la jugadora de balonmano Anika Neuer, a quien dejó semanas después de que ella diera a luz a su segundo hijo.

El cronograma de los hechos es tan preciso como contundente. Anika, de 26 años, tuvo al segundo hijo de la pareja a finales de agosto de 2026. Según informó Bunte, pocas semanas más tarde el arquero ya se había mudado de la casa que ambos compartían. Manuel Neuer, de 40, fue visto luego en la península italiana de Sicilia a finales de septiembre y principios de octubre, durante la pausa por la Fecha FIFA. Allí, según tomó el tabloide TZ con datos del diario Bild, estuvo “acompañado por una mujer cuya identidad no ha sido revelada”. El medio italiano Siracusa Press lo describió como un turista “normal” que entró a comprar una “bandeja de dulces” en un comercio local. “Tan solo unas semanas antes, la esposa de Neuer había dado a luz a su segundo hijo”, consignó TZ. Poco después de ese viaje, la separación se hizo pública.

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Viaje a Brasil con una acompañante no identificada

El capítulo que multiplicó las preguntas llegó el 20 de noviembre, cuando el arquero fue filmado en las playas de Buzios, Brasil, en plena recuperación de una lesión en el pie. Una de las grabaciones lo mostró conduciendo una Vespa junto a una joven; otra, en un local de comidas rápidas, hablando por teléfono cerca de ella. La mujer fue identificada inicialmente como “fisioterapeuta”, pero la cadena RTL y otros medios alemanes no encontraron respaldo formal para esa versión. “La pregunta sigue en pie: ¿quién acompaña a Neuer en Brasil? Aún no hay información confirmada sobre la identidad de la mujer”, planteó RTL.

Manuel Neuer, Anika, y la imagen de la mujer misteriosa con la que se fue de viaje

Los datos indican que se trata de la misma persona que lo acompañó en Italia: una joven que, según los reportes, tendría 17 años menos que él. El diario Stuttgarter-Zeitung señaló que tampoco hay una oficialización formal del divorcio y que la pareja fue “considerada el matrimonio ideal del fútbol alemán durante seis años”. Neuer se casó con Anika en noviembre de 2023 en una ceremonia civil pequeña y discreta; en julio de 2025 celebraron una fiesta de varios días en el Tirol del Sur con amigos y familia. En marzo de 2024 había nacido Luca, el primero de sus dos hijos.

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Max Eberl, director deportivo del Bayern, aclaró que el club había autorizado al arquero a pasar una semana fuera de Alemania para descansar y realizar una “movilización controlada” del pie. “Él no hace la rehabilitación de manera externa; puede descansar un poco durante una semana”, dijo Eberl según reprodujo el Augsburger Allgemeine. Neuer regresó a Múnich el 25 de noviembre e hizo ejercicios en bicicleta fija y rutinas de fuerza bajo la supervisión del preparador físico Simon Martinello. El club prevé que no volverá al arco antes de que termine el año: el 7 de noviembre sufrió un desgarro parcial de un tendón en el pie derecho durante el triunfo por 2 a 1 ante el Mainz 05.

La reacción pública y el dolor de Anika

La terapeuta de parejas Ruth Marquardt publicó un video en Instagram que se volvió viral y que cuenta con el apoyo explícito de figuras como Lina Kimmich, Ann-Kathrin Götze y la cantante Nico Santos. En la grabación, Marquardt fue directa: “He notado lo mucho que me indigna que los padres sigan escapando de sus responsabilidades. Manuel Neuer es el caso que lo ilustra. Manuel Neuer logra dejar a su esposa mientras ella todavía está en el puerperio, después de que tuvo su segundo hijo”. En una entrevista previa con Bunte que derivó en ese video, la especialista explicó que “cuando una mujer pierde también su pareja poco después del nacimiento de un hijo, puede desaparecer exactamente lo que más necesita: seguridad, fiabilidad y apoyo”. Sobre la responsabilidad de Neuer, Marquardt fue clara: “Incluso si ya no se aman como pareja, se puede decir: ‘Lo vamos a resolver. Asumo la responsabilidad. Soy el padre, por supuesto que estoy presente’. Emocionalmente. Pendiente. Presente en la vida cotidiana de los hijos”.

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Neuer hizo varios posteos filosos hacia su ex esposo (REUTERS/Heiko Becker)

El actor Sven Martinek, padre de siete hijos, tomó una posición más matizada con una columna en Bild dirigida al arquero: “Una separación siempre tiene dos lados. Ninguno sale en los diarios”.

Anika, por su parte, dio señales públicas del estado en que se encuentra a través de sus redes. Compartió en su historia de Instagram un texto de una cuenta dedicada a la recuperación emocional: “Mi mundo se está derrumbando. Estoy agotada, abrumada y cargo demasiado. Tengo miedo constantemente. Mi sistema nervioso está al límite. Me siento sola, incluso entre personas. Lucho más de lo que otros ven. Estoy emocionalmente vacía y quiero simplemente desaparecer por un tiempo”. Lo acompañó con un emoji de corazón roto. Días después compartió un video en inglés cuya traducción al alemán publicó Bunte: “No es vergonzoso ser la mujer que fue engañada. Vergonzoso es ser un hombre que destruye a su familia, traumatiza a sus hijos y a su esposa por una adúltera y luego culpa a todos los demás por el daño que él mismo causó”.

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Según Bunte, Anika busca ahora una nueva vivienda en Grünwald, más cerca de sus amistades en Múnich. La casa del lago Tegernsee pertenece a Neuer, quien la construyó durante su relación anterior con Kathrin Gilch. El arquero sigue siendo visto con frecuencia en la zona cuando lleva a Luca a la guardería, pero las circunstancias del final de su matrimonio, y la presencia de esa mujer no identificada en sus viajes al exterior, mantienen el tema instalado en los medios alemanes.