El Ministerio del Interior realiza operativos en La Habana para expulsar a ciudadanos que carecen de residencia legal en la capital. REUTERS/Norlys Perez/File Photo

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Los operativos del Ministerio del Interior en La Habana derivan en deportaciones de ciudadanos de otras provincias que no acreditan residencia o estancia temporal en la capital, con denuncias de detenciones, grilletes, golpizas, extorsiones y coerción sexual. La práctica se apoya en regulaciones sobre migración interna que siguen vigentes pese a que la Constitución cubana reconoce la libertad de circulación, según CubaNet.

Los jueves y viernes concentran la tensión entre quienes llegaron a La Habana desde el interior del país. El llamado “convoy”, una unidad especial integrada por fuerzas combinadas del Ministerio del Interior, realiza redadas y traslada a los detenidos hacia El Vivac, el centro de detención y deportación situado en Calabazar desde donde parten los ómnibus hacia otras provincias.

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Un operativo reciente en varios barrios de San Miguel del Padrón terminó con 71 personas detenidas. Entre ellas había ciudadanos de otras provincias catalogados por las autoridades como “personas indocumentadas e ilegales en la capital con conducta desajustada”, además de personas investigadas por drogas, prostitución, armas blancas, actividades económicas ilícitas y otros hechos pendientes de investigación.

La información fue divulgada por el periódico oficialista Tribuna de La Habana y por Héroes de Azul en Cuba, una página vinculada a la Policía Nacional Revolucionaria. Todos los arrestados fueron llevados a la 11.ª Unidad Municipal de la PNR de San Miguel del Padrón.

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La falta de autorización para permanecer en La Habana no supone haber cometido un delito, pero las redadas agrupan esa situación con investigaciones por presuntas actividades ilícitas. Los controles suelen concentrarse en zonas consideradas proclives al tráfico y consumo de drogas o al ejercicio de la prostitución, como el barrio de Colón, donde se reúne población procedente de Santiago de Cuba y de municipios como Songo-La Maya.

Un operativo policial en San Miguel del Padrón culminó con la detención de 71 personas por causas penales e irregularidad migratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Edel, un santiaguero de 37 años cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad, fue detenido el 27 de agosto mientras estaba sentado en el parque de Prado. Los agentes revisaron su carné de identidad, comprobaron que su dirección permanente figuraba en La Maya y lo trasladaron a la unidad policial de Zanja, en Centro Habana, junto con otras siete personas de Santiago de Cuba y un ciudadano de Guantánamo.

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El hombre describió al convoy como un grupo de varios vehículos con agentes corpulentos cuya llegada provoca que muchos intenten escapar o esconderse. Aseguró que, durante el último mes, las intervenciones se hicieron sistemáticas y se dirigieron principalmente contra ciudadanos de las provincias orientales.

El Vivac, los traslados y las denuncias de malos tratos

Edel permaneció inicialmente en la unidad de Zanja y al día siguiente fue enviado a El Vivac, junto a casi medio centenar de detenidos. Los traslados hacia las provincias suelen organizarse los martes y viernes, pero dependen de que haya suficientes personas para completar el vehículo; cuando no se alcanza esa cifra, algunos pueden esperar hasta un mes.

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El santiaguero denunció hacinamiento, escasas posibilidades de aseo, falta de ropa de cambio y una alimentación deficiente. Los detenidos deben permanecer con las prendas que llevaban al ser arrestados, salvo que familiares o conocidos les acerquen artículos de higiene y ropa; entre las bebidas suministradas, recordó una infusión de hojas de mango conocida como “tizana”.

La periodista Yoani Sánchez relató una situación similar tras ser detenida durante casi nueve horas en una unidad policial del Cerro, según publicó 14ymedio el 6 de noviembre. Allí escuchó a numerosos jóvenes, principalmente del oriente cubano, informar a sus familiares que serían llevados a El Vivac y devueltos a sus provincias por no tener una dirección habanera en el carné de identidad.

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Un operativo policial en San Miguel del Padrón culminó con la detención de 71 personas por causas penales e irregularidad migratoria. (Photo by ADALBERTO ROQUE / AFP)

Las denuncias sobre Zanja también aparecieron en septiembre, cuando Marlene R. Sandoval difundió en Facebook una filmación grabada dentro del área de detención. Un joven afirmó en el video: “Hace tres días me tienen aquí metido. No me han dejado hablar con mi mamá, no he comido nada”.

La grabación mostró falta de higiene y hacinamiento. El joven aparentemente logró ingresar su teléfono móvil a la estación tras eludir la requisa policial.

Edel responsabilizó a un mayor conocido como Norge, jefe del departamento, de golpizas, provocaciones e insultos a detenidos. Según su testimonio, el funcionario golpeó recientemente a un hombre que esperaba su deportación y estuvo a punto de matarlo; aunque las autoridades habrían considerado apartarlo del puesto tras las quejas, permaneció en funciones cuando la víctima se recuperó.

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También lo acusó de provocar a los arrestados para procesarlos si reaccionan y de obtener dinero mediante cobros ilícitos dentro de la unidad. El hombre sostuvo que los agentes revisan las pertenencias de quienes quedan bajo custodia, una práctica que, según su denuncia, facilita tanto las exigencias de dinero como la sustracción de objetos personales.

El traslado hacia Santiago de Cuba fue la experiencia que más marcó a Edel. Los deportados fueron encadenados de manos y pies, además de quedar sujetos por la cintura, con grilletes ajustados que les impedían satisfacer sus necesidades fisiológicas sin autorización de los custodios.

Durante una parada para almorzar en la Autopista Nacional, los hicieron descender sin retirarles las cadenas. “Parecíamos narcotraficantes”, recordó sobre la reacción de las personas que los observaban.

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El centro de detención El Vivac mantiene bajo custodia a decenas de migrantes internos en condiciones de hacinamiento y falta de higiene. REUTERS/Norlys Perez TPX IMAGES OF THE DAY REFILE - CORRECTING DATE FROM "FEBRUARY 16" TO "FEBRUARY 15".

La ruta incluyó una parada en la prisión Kilo 9, en Camagüey, donde, según Edel, les sirvieron comida podrida. Entre los trasladados había una mujer embarazada de La Maya, que recibió el mismo trato salvo por los grilletes, pese a que había informado su estado desde su llegada a Zanja.

Edel arribó a Santiago de Cuba el 30 de agosto, pero los deportados fueron conducidos después a una estación policial conocida como la tercera. Allí debieron esperar a que los jefes de sector de sus respectivos municipios fueran a buscarlos.

Multas, permisos y amenazas de procesos penales

Al regresar a sus provincias, los detenidos reciben actas de advertencia que plantean que una nueva deportación podría derivar en un proceso penal por desobediencia. Edel se negó a firmar el documento que le entregaron, donde también se le advertía que una eventual condena podía significar cinco años de destierro de La Habana.

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El santiaguero afirmó conocer personas sancionadas por ese delito y dijo que en su propio barrio había dos casos. Antes, las autoridades también recurrían a la ya derogada ley de Peligrosidad Social Predelictiva, utilizada para castigar a personas sin necesidad de demostrar la comisión de un delito.

Una vez de vuelta en La Maya, a Edel le exigieron redactar un compromiso de no regresar a la capital. Si necesitaba volver, debía tramitar una transitoria, una autorización de residencia temporal que actualmente permite una permanencia de hasta seis meses, cuando antes podía extenderse por un año.

Se negó a firmar también ese compromiso, fue multado y más tarde citado en la estación policial de la localidad. Afirmó que conseguir una transitoria por vías irregulares puede costar alrededor de 50,000 pesos, mientras los procedimientos oficiales se demoran y no garantizan permisos más prolongados.

Los custodios encadenan de pies y manos a los deportados durante el trayecto hacia las provincias de la región oriental. (Infobae Cuba/Martí Noticias)

Pocos días después de su deportación, Edel volvió a La Habana y fue detenido otra vez por no contar con autorización. Dijo que salió tras entregar 30,000 pesos a un agente, quien le explicó que aceptaba esa suma porque era todo el dinero que había hallado entre sus pertenencias y que habría exigido más si hubiera encontrado una cantidad mayor.

La exigencia de documentos coincide, además, con escasez de materiales para confeccionar carnés de identidad. Muchos ciudadanos reciben hojas provisionales que, de acuerdo con el testimonio recogido por CubaNet, resultan ilegibles y se deterioran con facilidad.

Las denuncias incluyen una dimensión particular para las mujeres arrestadas. Edel aseguró que algunas reciben propuestas sexuales de agentes que les ofrecen dejarlas en libertad a cambio de mantener relaciones con ellos.

Lisbet, otra residente de La Maya cuyo nombre también fue modificado, sostuvo que presenció esas exigencias cuando tenía entre 18 y 22 años y ejercía la prostitución en La Habana. Recordó que las mujeres detenidas en la calle, con ropa corta y tacones, podían permanecer varios días bajo custodia y regresar a sus hogares con la misma vestimenta.

Según Lisbet, quienes aceptaban las propuestas podían evitar la deportación, mientras quienes se negaban eran devueltas a sus provincias. También denunció que los oficiales colocaban presillas en los carnés de identidad para identificarlas y procesarlas si las encontraban nuevamente como “ilegales” en la capital. “Por eso muchas hacían de todo para que las dejaran ir”, afirmó.

En enero de 2026, la revista feminista Alas Tensas publicó un video grabado clandestinamente por una mujer detenida en Zanja. La filmación denunció la selección y el arresto de mujeres procedentes del oriente cubano, incluso en espacios públicos, para completar los traslados policiales.

Las restricciones de residencia vigentes desde 1997

El Decreto 217 entró en vigor en mayo de 1997 y facultó a las autoridades para imponer multas y ordenar el retorno a sus provincias de quienes establecieran residencia en La Habana sin cumplir los requisitos, o permanecieran allí después de vencer su autorización temporal. El Decreto 293, aprobado en 2011, creó excepciones para determinados grupos, pero no eliminó el control de la migración interna.

Varias mujeres arrestadas denunciaron que agentes policiales les exigieron favores sexuales a cambio de eludir la deportación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó arrestos y devoluciones forzosas vinculados con estas disposiciones. Desde 2012, el organismo ha pedido derogar el Decreto 217 y sus normas complementarias al considerar que restringen la libertad de circulación y el derecho a elegir residencia dentro de Cuba.

La Constitución de 2019 reconoce la libertad de circulación y el derecho de los ciudadanos a cambiar de domicilio o residencia, aunque condiciona su ejercicio a las limitaciones establecidas por ley. Esa salvedad permite mantener las restricciones para quienes intentan establecerse en una provincia distinta de aquella donde tienen registrada su residencia.

Las autoridades han justificado históricamente estas regulaciones por la necesidad de evitar que la presión demográfica agrave el deterioro de los servicios y la infraestructura de La Habana. Al cierre de 2025, la capital tenía 1,673,208 habitantes, de acuerdo con datos oficiales.