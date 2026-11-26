George Russell le respondió a Max Verstappen tras sus declaraciones en Las Vegas (REUTERS/Imad Creidi)

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George Russell sumó un nuevo capítulo a su guerra dialéctica con Max Verstappen. Luego de las explosivas declaraciones del neerlandés en Las Vegas, donde soltó una carcajada por la radio por su accidente y apuntó contra su nivel frente a la prensa, el británico de Mercedes le respondió en la conferencia de prensa oficial de la FIA en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.

Más allá de que la semana pasada habló de “plantarse” ante el corredor de Red Bull y “no aceptar” su actitud en la pista, el corredor de las Flechas Plateadas intentó bajar los decibeles de la disputa. “La verdad es que no tengo mucho que decir. Fue bastante divertido, encontré algunos de los comentarios después de la carrera. Al fin y al cabo, él hizo una carrera increíble y la ganó, así que puede permitirse decir lo que quiera, de verdad. Por mi parte, sí, a seguir adelante”, contestó ante la pregunta sobre qué pasa con Verstappen.

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Luego de reírse por la radio en Las Vegas, el neerlandés lanzó unas filosas declaraciones contra Russell al afirmar que “él habla mucho fuera de la pista. Y, sinceramente, para mí no importa demasiado porque está tan por debajo de mi nivel”. A esto, agregó: “Hoy el karma es una perra. Sinceramente fue fantástico cuando miré por el espejo y vi lo que estaba pasando. Así que pensé: ‘¡Fantástico! Mi día solo está mejorando’”.

Cuando se le presentó la posibilidad de responderle de manera directa en la rueda de prensa de la FIA, Russell evitó entrar en la confrontación: “Al fin y al cabo, supongo que mantengo lo que dije después de los entrenamientos, pero él fue el que salió y ganó la carrera. Yo no, y estoy seguro de que se rió un poco de eso, y fue bastante divertido. Así que sí, por mi parte, solo un nuevo fin de semana de carreras, intentar concentrarme en la conducción y seguir adelante”.

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El neerlandés apuntó contra el Mercedes tras su disputa en los entrenamientos

Russell fue consultado sobre “qué tan importante es tener una buena relación con un rival a la hora de estar rueda a rueda”, ya que tuvo múltiples roces con Verstappen a lo largo de su carrera. “No creo que sea importante tener una buena relación o ninguna relación en ese sentido, para ser honesto. Todos estamos luchando por victorias en las carreras. Obviamente, mi error en Las Vegas ocurrió cuando intentaba adelantar a mi compañero de equipo. Creo que la verdad es que mi nivel de riesgo probablemente es demasiado alto en este momento porque solo quiero buscar estos grandes resultados y obtener algunos momentos destacados en el marcador hacia el final de la temporada”, comenzó.

A esto, sumó: “Si esa hubiera sido la Carrera 1 de la temporada, no hay manera de que hubiera intentado esa maniobra con dos vueltas restantes. Pero con dos carreras por delante en la temporada, de alguna manera quería intentarlo. Creo que la mayoría de nosotros nos respetamos mutuamente en la pista y tenemos batallas duras y buenas. Incluso la carrera con Max hasta ese momento fue buena y justa. Fue muy estratégica. Es difícil. Realmente no quería adelantar en la última curva y perder el modo de adelantamiento, pero éramos muy rápidos en la recta y más lentos en todas partes. Fue un desafío saber cuál era el enfoque correcto para intentar ganar esa carrera”.

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Inmediatamente, Russell volvió a bajar la tensión de la disputa con Verstappen al afirmar que no pretende continuar con la guerra de declaraciones: “Quiero ganar. Es tan simple como eso. No es una guerra de palabras fuera de la pista. Creo que tal vez he sido culpable de ser demasiado abierto y honesto cuando hablo con ustedes. Siento que, con todos los medios y los periodistas, tengo una buena relación, y a veces olvidas que no estás hablando con una sola persona. Estamos teniendo una conversación ahora y olvidas, en realidad, que no estoy hablando contigo. Estoy hablando con millones de personas en la televisión. Así que, creo que esa buena relación probablemente me ha perjudicado un poco, y esas son, supongo, lecciones de vida en el mundo en el que vivimos. Pero no hay competencia fuera de la pista. Creo que ahí es donde quiero tener las batallas. Ahí es donde quiero tener las peleas. Respeto inmensamente a Max por su talento al volante y todo lo que ha logrado en la pista, y eso es todo, realmente”.

El Gran Premio de Las Vegas revivió la disputa entre Russell y Verstappen en la Fórmula 1 (REUTERS/Jeenah Moon)

La relación entre Verstappen y Russell sumó múltiples episodios de tensión desde 2023. El primer capítulo público entre ambos ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán del año mencionado, cuando ambos se tocaron en la primera vuelta de la Sprint y el neerlandés le recriminó la maniobra frente a las cámaras de la transmisión. En el GP de Qatar 2024, una obstrucción de Max sobre George derivó en una fuerte declaración del británico: “Perdí todo el respeto por él”.

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Una semana más tarde, tras una reunión con los comisarios deportivos, la historia explotó por las palabras de Verstappen con el medio Viaplay: “Siempre se comporta de forma extremadamente educada ante las cámaras, pero si te sientas a hablar con él en privado, es una persona completamente diferente. De verdad que no lo soporto. En ese caso, mejor que te largues. No quiero tener nada que ver contigo”. Russell reveló una supuesta amenaza y que “Max lleva años acosando a la gente. No sabe afrontar la adversidad”.

La disputa tuvo uno de sus momentos más tensos en el GP de España de 2025. Verstappen recibió la orden de dejar pasar a Russell y, disconforme de la decisión, arremetió contra el Mercedes antes de una curva. “Fue totalmente innecesario. No tiene sentido chocar deliberadamente contra alguien”, atribuyó Russell tras la carrera. El episodio del choque en los entrenamientos de Las Vegas 2026 revivió el fuego de la enemistad.

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El conflicto entre Russell y Verstappen se arrastra desde la temporada 2023 (REUTERS/Mohammed Salem)

“Al final del día, todos somos competidores ahí fuera. Creo que no hay una forma correcta o incorrecta de la mentalidad que cada uno tiene. Todos somos diferentes en muchos aspectos, y no tienes por qué estar de acuerdo con los demás. No busco ser el mejor amigo de nadie en la parrilla. Simplemente trabajo, observo y lucho para ganar, y sí, así de simple”, agregó Russell en Qatar.

Para completar, ante una posible represalia de Max, señaló: “Todo es evitable al final del día, y todo es un poco innecesario. No es algo que quiera continuar ahora. No quiero tener malas relaciones con la gente. Esa no es realmente la clase de persona que soy. Creo que se pueden sacar lecciones de estas situaciones. Tal vez soy demasiado abierto y honesto con los medios, porque siento que estoy teniendo una conversación más abierta con ustedes, en lugar de recordar que hay una cámara frente a mí. Ahora mismo, hay más gente en esta sala que cámaras, y siento que les estoy hablando, pero en realidad no es así. Necesito recordarme a mí mismo que le estoy hablando a la cámara que está transmitiendo a millones de personas. Esa es la lección más importante”.

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