La investigación penal utilizó por primera vez imágenes satelitales como prueba directa, junto con estudios cartográficos, inspecciones en terreno y declaraciones de especialistas nacionales e internacionales

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Cinco años después de que se iniciara la investigación, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut ratificó la condena contra el productor rural Ricardo Adolfo La Regina por la destrucción de nidos, huevos, pichones y ejemplares adultos de pingüinos de Magallanes en la Colonia de Punta Tombo, la más importante del mundo en su tipo. Con ese fallo, el máximo tribunal provincial rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa y cerró un proceso que había transitado tres instancias judiciales con un resultado idéntico en cada una.

La causa tuvo su punto de partida el 26 de noviembre de 2021, cuando la fiscal jefe de la Fiscalía de Rawson, Florencia Gómez, inició la investigación por hechos ocurridos entre agosto y diciembre de ese año en un sector de Punta Clara, al norte de Punta Tombo, dentro del Área de Patagonia Azul, protegida internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En ese territorio, trabajos de desmonte, apertura de caminos y remoción de suelo alcanzaron zonas de alta densidad de nidos en plena temporada reproductiva.

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El productor rural pasó con su camioneta y mató decenas de nidos de pingüinos de Magallanes

Según la acusación sostenida por Gómez —quien tuvo a su cargo la investigación completa y el debate oral y público—, La Regina ordenó la apertura de un camino de aproximadamente 930 metros de longitud y hasta seis metros de ancho entre el 10 y el 14 de agosto de 2021, con una remoción de hasta 40 centímetros de la capa superficial del suelo en un área de alta densidad de nidos.

Entre el 10 y el 14 de septiembre del mismo año, avanzó con la apertura de un segundo trazado y tareas de desmonte adicionales sobre sectores con nidos activos, con adultos y crías presentes. Finalmente, entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre, instaló un alambrado electrificado de 900 metros sobre áreas de nidificación, que impidió la libre circulación de los animales e interrumpió el acceso de los adultos a sus crías durante el período reproductivo. La investigación determinó que las acciones causaron la destrucción de al menos 175 nidos y la muerte de 105 pingüinos de Magallanes.

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El primer fallo llegó el 20 de noviembre de 2024, cuando un Tribunal Colegiado de Rawson condenó a La Regina a tres años de prisión de ejecución condicional por tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal, y ordenó además el decomiso de la retroexcavadora utilizada en las intervenciones. La ejecución condicional implica que la pena no se cumple en prisión mientras el condenado respete las condiciones fijadas, entre las que se incluyeron la prohibición de circular con vehículos pesados en zonas ecológicamente sensibles y la obligación de participar en tareas de restauración ambiental en la estancia La Perla. El 21 de mayo de 2025, la Cámara Penal de Trelew confirmó esa sentencia y rechazó los planteos de nulidad de la defensa.

La causa recorrió tres instancias judiciales durante cinco años, con la participación de más de 92 expertos y organizaciones internacionales como la National Geographic Society, la UNESCO y la Global Penguin Society

La tercera etapa se desarrolló ante el Superior Tribunal. La audiencia de impugnación extraordinaria tuvo lugar el 21 de abril de 2026: la defensa pidió revocar el fallo, mientras que la fiscalía y las querellas solicitaron mantener lo resuelto en las instancias anteriores. Tras la deliberación, los cinco ministros del cuerpo —Mario Vivas, Camila Banffi, Silvia Bustos, Ricardo Napolitani y Javier Raidan— confirmaron la condena. Tres instancias, un mismo resultado.

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El proceso abrió la discusión sobre los alcances del derecho de propiedad privada frente a las normas de protección ambiental y de la fauna silvestre. También dejó al descubierto los límites del marco legal vigente: Gómez debió acusar por el delito de daño agravado ante la ausencia de una figura de ecocidio en el Código Penal argentino, pese a que el caso fue reconocido como el primero en el que se acreditó judicialmente ese tipo de impacto. “Hasta que el Congreso no apruebe una ley coherente de ecocidio, no vamos a tener nada los fiscales”, señaló la fiscal general. En esa misma línea, remarcó que la ley de crueldad animal vigente data de 1954 y que la pena máxima por matar a un animal es de un año.

La fiscalía acusó al productor rural con la figura de crueldad animal

La causa tuvo repercusión a escala nacional e internacional, en parte por tratarse de la colonia continental de pingüinos de Magallanes más importante del mundo, y en parte por la dimensión del daño acreditado. El interés de medios, especialistas y organizaciones dedicadas a la protección ambiental de distintas partes del mundo acompañó cada una de las etapas del proceso.

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Como resultado del trabajo de investigación realizado, el Área Natural Protegida Punta Clara - Punta Tombo se triplicó en extensión y se creó la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales. El expediente, que comenzó en la Fiscalía de Rawson y llegó hasta el máximo tribunal provincial, es hoy una referencia en el debate sobre la protección penal del ambiente y sobre la integración de herramientas científicas y tecnológicas en investigaciones de esta naturaleza.

“Los daños contra el ambiente y la fauna silvestre no son hechos ajenos al sistema penal. Cuando los hechos configuran delitos, deben ser investigados con la seriedad que merecen, llevados a juicio y sometidos a las decisiones de la Justicia”, afirmó Gómez.

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