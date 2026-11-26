QUOD Gallery abrió sus puertas el 23 de noviembre de 2026, en Guachipelín de Escazú, con una exposición dedicada al arte contemporáneo latinoamericano.

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Costa Rica suma un nuevo espacio para impulsar el arte contemporáneo latinoamericano y fortalecer su presencia en mercados internacionales. Se trata de QUOD Gallery, una galería que abrió sus puertas el 23 de noviembre de 2026, en Escazú, con una exposición que reúne obras de artistas nacionales y extranjeros.

La iniciativa pretende convertirse en una plataforma para conectar a creadores emergentes y consolidados con coleccionistas, instituciones culturales y públicos interesados en descubrir nuevas propuestas artísticas, especialmente en el mercado norteamericano.

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Su inauguración ocurre en un contexto de crecimiento del mercado internacional del arte, cuyas ventas alcanzaron aproximadamente USD 59,600 millones durante 2025, según el informe The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2026.

La cifra representa un incremento del 4% respecto al año anterior, lo que evidencia oportunidades comerciales para los artistas, aunque también plantea desafíos relacionados con la visibilidad y el acceso a espacios internacionales de exhibición.

Artistas premiados internacionalmente forman parte de la exposición

La primera muestra de QUOD Gallery reúne obras de nueve artistas, cuyas propuestas exploran temas vinculados con la identidad, las experiencias humanas y la memoria.

Entre los participantes destacan Enrique Kayejero, Sofía Ruiz, Max Leiva, Ana Lorena Núñez, Wendell Rivera, Daniela Martén, Fabiola Fallas, Sebastián López Durán y Sandrine Giraud.

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Una de las exponentes es la costarricense Sofía Ruiz, reconocida con el premio Best Overseas Artist del Women in Art Prize 2024, otorgado en Reino Unido.

También participa Ana Lorena Núñez, galardonada durante la V Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina en 2022.

A ellas se suma el escultor guatemalteco Max Leiva, cuya obra forma parte de la instalación permanente de la Academia Olímpica Internacional, ubicada en Olimpia, Grecia.

La presencia de estos artistas busca ofrecer al público costarricense la oportunidad de conocer propuestas que han logrado reconocimiento fuera de sus países de origen.

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La muestra inaugural reúne obras de nueve artistas nacionales e internacionales, entre ellos creadores reconocidos por su trayectoria y participación en certámenes internacionales.

Una apuesta por llevar el arte latinoamericano más allá de sus fronteras

Hilda Soto Boschini, fundadora y directora de QUOD Gallery, explicó que uno de los principales objetivos es fortalecer las oportunidades de proyección de los creadores latinoamericanos.

“Queremos que QUOD sea un puente entre los artistas y nuevas audiencias, un espacio donde el arte latinoamericano encuentre oportunidades para dialogar con coleccionistas y públicos más allá de nuestras fronteras”, manifestó.

La directora considera que el talento existente en la región necesita mayores espacios para conectar con personas interesadas en adquirir, conocer y valorar nuevas expresiones artísticas.

Esta apuesta coincide con cambios en los hábitos de los coleccionistas más jóvenes.

Según The Art Basel and UBS Survey of Global Collecting 2026, el 56% de los coleccionistas de la generación Z encuestados adquirió obras de artistas que desconocía previamente.

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Este comportamiento refleja la disposición de parte de las nuevas generaciones a explorar propuestas distintas de las tradicionalmente posicionadas en el mercado.

El mercado mundial del arte alcanzó ventas aproximadas de USD 59.600 millones durante 2025, según cifras citadas del informe Art Basel y UBS 2026.

La curaduría busca conectar al público con las historias de cada obra

Además de la exhibición y comercialización, la galería pretende generar espacios de intercambio cultural mediante una selección artística que permita establecer conexiones entre diferentes estilos y perspectivas.

Ana Musgrave, codirectora de QUOD Gallery, explicó que la curaduría constituye uno de los principales componentes de la iniciativa.

“La curaduría es una forma de construir conversaciones. No se trata únicamente de reunir obras, sino de encontrar los vínculos entre ellas y ofrecer al público distintas maneras de acercarse a las historias, identidades y experiencias que representan”, señaló.

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Por su parte, la artista Sofía Ruiz destacó la importancia de disponer de espacios que promuevan el encuentro entre creadores y espectadores.

“Las galerías cumplen un papel fundamental al crear puntos de encuentro entre los artistas, el público y las distintas propuestas que existen en nuestra escena artística”, expresó.

La nueva galería está ubicada en el Oficentro Trivium, en Guachipelín de Escazú, y busca consolidarse como un espacio dedicado a la exhibición, la curaduría y el intercambio cultural.

Con esta apertura, Costa Rica incorpora una nueva plataforma para proyectar el talento artístico latinoamericano y facilitar su acercamiento a públicos nacionales e internacionales.