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MrBeast dará asesoría financiera a creadores de contenido para que desarrollen sus propios proyectos y negocios

En colaboración con Mastercard, el objetivo es aterrizar las ideas y el alcance en redes sociales de los creadores en herramientas, experiencias y oportunidades económicas

(Instagram: mrbeast)
Mastercard y Beast Industries preparan tarjetas desarrolladas en conjunto para sus usuarios. (Instagram: mrbeast)
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Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, pasó de publicar videos en YouTube a construir una comunidad global y una empresa que abarca medios de comunicación, productos de consumo, plataformas tecnológicas y servicios móviles y financieros.

Ahora, el creador de contenido con más suscriptores del mundo será una figura central en la alianza entre Mastercard y Beast Industries, la compañía que fundó. La propuesta busca acercar herramientas, experiencias y formación a quienes quieren convertir una idea en un proyecto propio.

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Mastercard y Beast Industries lanzarán programas de tarjetas de marca compartida, beneficios exclusivos y recursos para consumidores y creadores.

Un hombre joven con camiseta negra de manga corta posa con los brazos cruzados frente a un fondo de árboles
Los seguidores de MrBeast podrán acceder a promociones y experiencias vinculadas con el creador. (Google)

La iniciativa apunta a que más personas puedan transformar su presencia en línea en oportunidades económicas.

Qué trae esta colaboración con MrBeast

La colaboración entre Mastercard y Beast Industries, la empresa de MrBeast, incluirá beneficios para seguidores, herramientas para creadores y programas de educación financiera.

Entre las iniciativas previstas se encuentran:

  • Promociones conjuntas, beneficios exclusivos y experiencias para acercar a los tarjetahabientes al mundo de MrBeast.
  • Herramientas y recursos para que los creadores puedan gestionar y ampliar sus proyectos, especialmente quienes ya contratan equipos, lanzan productos y llegan a clientes de distintos lugares del mundo.
Mastercard aportará su infraestructura de pagos, sus herramientas digitales y su experiencia en programas de fidelización. REUTERS/Mohammed Benmansour
Mastercard aportará su infraestructura de pagos, sus herramientas digitales y su experiencia en programas de fidelización. REUTERS/Mohammed Benmansour
  • La combinación de la red de pagos, las capacidades digitales y la experiencia en fidelización de Mastercard con el ecosistema de creadores de Beast Industries.
  • Educación financiera práctica y recursos comunitarios, a través del Centro Mastercard para el Crecimiento Inclusivo y Beast Philanthropy.

En Beast, innovamos con audacia y constantemente intentamos cosas nunca antes vistas. Hacer posible lo imposible, a la vez que fomentamos la bondad, es un pilar fundamental de nuestra marca”, afirmó Jeff Housenbold, director ejecutivo de Beast Industries.

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“Por eso esta alianza es tan importante: nos brinda la oportunidad de soñar en grande sobre cómo podemos ayudar a las personas a adquirir habilidades prácticas, fortalecer su confianza y llevar sus ideas “imposibles” más allá“, añadió.

Jimmy Donaldson convirtió su actividad en YouTube en una compañía con presencia internacional. REUTERS/Hamad I Mohammed
Jimmy Donaldson convirtió su actividad en YouTube en una compañía con presencia internacional. REUTERS/Hamad I Mohammed

“La próxima generación está dando forma a la cultura y creando nuevas formas de comercio al mismo tiempo”, afirmó Jill Kramer, directora de marketing y comunicaciones de Mastercard.

“A través de nuestra colaboración con Beast Industries, nos acercamos a las personas, vinculando cultura y comercio, y abriendo nuevos caminos que transforman ideas e influencia en oportunidades económicas significativas”, agregó.

MrBeast pide un Tesla Roadster volador a Elon Musk

Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, pidió a Tesla un Roadster con capacidad de vuelo para usarlo en uno de sus videos. El creador publicó el mensaje en X el 17 de octubre y dirigió la solicitud a la empresa de Elon Musk, tras la presentación del nuevo deportivo eléctrico.

Un hombre con los brazos cruzados junto a un automóvil blanco elevado en el aire mediante propulsores sobre un fondo negro
El creador de contenido MrBeast figura junto a la recreación digital de un automóvil volador desarrollada con la inteligencia artificial Gemini. (Google - Tesla)

“¿Puedo tener uno de esos Roadster voladores para un video, por favor?“, escribió MrBeast. Hasta el momento, ni Musk ni Tesla respondieron públicamente a su pedido.

La publicación generó reacciones entre los usuarios, que imaginaron una posible colaboración entre el youtuber y la compañía de autos eléctricos.

Algunos sugirieron que Tesla le prestara el vehículo, mientras que otros bromearon con que MrBeast podría estrellarlo contra una de las estructuras de gran escala que suele construir para sus producciones.

El modelo que despertó el interés de Donaldson es el Tesla Roadster Rocket, una versión monoplaza que solo estará disponible por invitación.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X de la cuenta verificada MrBeast con un texto en inglés y métricas de interacción
MrBeast le pidió a Tesla un Roadster que pueda volar para utilizarlo en una producción audiovisual. (X)

Tesla todavía no informó su precio ni habilitó reservas para este vehículo, aunque su costo podría alcanzar cifras muy elevadas si se toma como referencia el Roadster Thrust.

La línea Roadster incluye tres modelos. La versión Performance, de dos asientos y pensada para circular por carretera, exige un depósito de reserva de USD 50.000.

El Thrust incorpora propulsores de SpaceX y requiere un depósito de USD 250.000. En tanto, el Rocket incorpora 10 propulsores de gas frío, alerones activos y un sistema de succión bajo la carrocería.

Tesla aseguró que el Rocket puede volar, pero no estará autorizado para circular en vías públicas. Además, Musk advirtió que el deportivo no fue optimizado para la seguridad.

Musk anticipó la construcción de una pista de pruebas con loopings en la sede de Tesla en Texas, Estados Unidos. Allí, los propietarios del Roadster podrían probar algunas de las maniobras anunciadas, incluso con funciones autónomas para realizar determinados trucos sin controlar manualmente el vehículo.

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