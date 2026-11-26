Las panelistas del programa de Moria Casán no mantienen una buena relación

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Este jueves, el panel de La Mañana con Moria (El Trece) fue escenario de un tenso cruce entre las panelistas Amalia Díaz Guiñazú y Nazarena Di Serio. Todo escaló rápidamente: pasó de la existencia de un chat paralelo hasta acusaciones de bullying, amenazas de acciones legales y denuncias cruzadas sobre la filtración de información interna. La conductora Moria Casán intervino en más de una ocasión para intentar bajar la temperatura, aunque sin frenar el intercambio, que se extendió por varios bloques del ciclo.

Tras el cruce, ya fuera del aire, Díaz Guiñazú eligió una cita antes que las palabras propias para pronunciarse en redes sociales. En su cuenta de Instagram, la panelista compartió una placa con una frase atribuida al escritor Jaime Bayly, difundida por una cuenta identificada como Maestros de Corazón: “Estamos viviendo una época en la cual la gente sensata, culta y bien educada debe hablar menos para no ofender a los brutos, ignorantes e incivilizados, que además, en lugar de ser humildes, son soberbios, agresivos e irrespetuosos”. La publicación no incluyó ningún texto adicional de su parte.

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Las palabras que eligió Amalia para seguir su pelea con Nazarena

La reacción de Nazarena Di Serio en las redes

Di Serio, en cambio, recurrió a X —antes Twitter— para dar dos mensajes, aunque en distintos momentos. Uno de ellos reprodujo una captura de una nota a Casán, que la halagaba y la calificaba con la frase “Naza Di Serio es un gran valor”. La periodista acompañó la captura con el hashtag del programa y un emoji de corazón.

El otro tweet apuntó contra Guiñazú, quien había asegurado que en la sala de maquillaje hablaban mal de ella: “Si supieran que las maquilladoras y peinadoras entran a las 3 AM y se tienen que bancar de todo y correr para todos lados dejarían de decir que se ponen a hacer chusmerios de barrio. Aburren”, escribió, con la misma etiqueta del ciclo al pie.

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Los posteos de Nazarena luego de su pelea (X)

Cómo se dio el polémico cruce entre Nazarena Di Serio y Amalia Díaz Guiñazú

Todo comenzó con una consulta frontal de Casán acerca de un grupo paralelo de WhatsApp integrado únicamente por una parte del equipo: “¿Por qué lo hicieron al chat paralelo?”, indagó La One.

En ese contexto, Di Serio buscó llevar la discusión hacia otras situaciones que juzgaba de mayor peso en el programa y lanzó una indirecta contra su colega, aunque evitó mencionar su nombre: “Pedir respeto cuando no se da respeto y se le falta el respeto a compañeros, eso me parece más grave que un chat que se había armado cuando recibió Moria un premio de la serie. Faltarle el respeto a un compañero, decirle viejo, decirle decrépito, pascuero, no sé. Esas cosas me suenan que son más graves”.

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Acto seguido, Di Serio detalló cómo surgió aquel chat: lo habían creado junto con Federico (Seeber), Gustavo (Méndez) y Valentina (Salezzi), además de otros colegas, con el fin de coordinar su presencia en una premiación de Casán en agosto. Justo ahí, Díaz Guiñazú intervino para advertir que, según su interpretación, la alusión iba dirigida a su persona: “¿Te puedo preguntar algo? Porque se hizo referencia a mí, sin nombrar, pero se hizo referencia, por lo que legalmente estás salvada”, expresó.

Di Serio replicó de inmediato: “Es que vos dijiste en un móvil de LAM, cuando te referiste a Capuya, que era un viejo pascuero”. Ante esto, Díaz Guiñazú rectificó sus propios dichos y justificó la intención del comentario: “No dije que era un viejo pascuero. Dije el viejito pascuero. Es el Papá Noel de Navidad, que dicen así los chilenos”.

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Las panelistas de Moria Casán se dijeron de todo en el programa (Video: La Mañana con Moria-El Trece)

Mientras Di Serio insistía en que el término resultaba ofensivo, Díaz Guiñazú retrucó con un reclamo personal: “A mí me dijeron pelotuda. ¿A vos no te parece una falta de respeto?”. La tensión escaló cuando Díaz Guiñazú amenazó con solicitar los registros audiovisuales de una emisión específica: “No te preocupes, en algún momento voy a pedir las cámaras y vas a tener que retractarte”, a lo que Di Serio contestó con total calma: “No tengo ningún problema”. Esta insinuación de llevar el conflicto al plano judicial no resultó extraña en el envío, dado que Díaz Guiñazú ya había apelado a amenazas similares en programas previos frente a otros compañeros.