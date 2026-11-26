Productos de Mitel, Juniper, Vates y Danfoss figuran entre los afectados por las nuevas vulnerabilidades incorporadas al catálogo KEV de CISA (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo).

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La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de Estados Unidos (CISA) incorporó el 25 de noviembre diez vulnerabilidades a su catálogo de fallas explotadas activamente, es decir, errores de programación que los hackers ya están utilizando para llevar a cabo ataques. Las vulnerabilidades afectan a productos de Mitel, Juniper, Vates y Danfoss.

El catálogo, conocido como KEV, es una lista pública con evidencia sobre una falla que está siendo utilizada en ataques reales. Según el aviso oficial, las diez nuevas entradas constituyen vectores de ataque frecuentes y representan riesgos significativos para las agencias federales.

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De acuerdo con el catálogo KEV de CISA, ocho de las diez vulnerabilidades deberán corregirse antes del 28 de noviembre. Para las otras dos, las agencias civiles federales del Poder Ejecutivo de Estados Unidos tienen como fecha límite el 9 de diciembre.

Cinco fallas de Mitel MiCollab afectan la versión 10.3 y anteriores

Las vulnerabilidades que afectan a MiCollab, la plataforma de comunicaciones y videoconferencias de Mitel, están presentes en la versión 10.3 y anteriores.

Dos de ellas son las más graves: una recibió una puntuación de 10 sobre 10 en la escala de gravedad y otra, de 9. La primera permite ejecutar comandos en el sistema, mientras que la segunda posibilita la inyección de código mediante un archivo XML.

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Las otras tres, con puntuaciones de entre 5,3 y 5,9, permiten cargar archivos, eludir controles de acceso y obtener información sensible.

Sobre estas fallas, Mitel informó en un aviso que la versión 10.3.0.18 incluye un parche que corrige las vulnerabilidades. Para quienes no puedan actualizar, la empresa recomienda restringir el acceso externo al componente de conferencias.

Las agencias civiles federales de Estados Unidos pusieron como fechas límite el 28 de noviembre y el 9 de diciembre para aplicar las correcciones (REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo).

Cinco fallas afectan servidores virtuales, redes y sistemas de refrigeración

Otras dos vulnerabilidades obtuvieron una puntuación de 9,8 sobre 10. Una afecta a Xen Orchestra, el software de Vates para administrar servidores virtuales, y permite que un atacante sin credenciales obtenga privilegios de administrador mediante una credencial manipulada.

Vates informó que atacantes ya explotaron la falla para obtener acceso administrativo sin credenciales y ejecutar código en infraestructuras gestionadas con Xen Orchestra.

La segunda afecta a los dispositivos Session Smart Conductor y Session Smart Router de Juniper, empresa perteneciente a Hewlett Packard Enterprise. La vulnerabilidad permite que un atacante remoto ejecute comandos con el máximo nivel de privilegios.

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En su portal de soporte, Juniper indicó que recibió al menos un reporte de explotación maliciosa y recomendó actualizar a una versión corregida lo antes posible.

Las tres restantes afectan a los controladores de refrigeración AK-SM 800A de Danfoss, utilizados para supervisar sistemas de frío. Una permite leer archivos internos; otra, con una puntuación de 9,9, ejecutar comandos de forma remota; y la tercera, generar un informe que expone direcciones internas, nombres de usuario y nombres de tiendas.

Juniper, propiedad de Hewlett Packard Enterprise, fabrica los dispositivos Session Smart afectados por una de las fallas incorporadas al catálogo de CISA (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo).

CISA había incorporado otras cinco vulnerabilidades esta semana

Antes de sumar las diez fallas del 25 de noviembre, CISA ya había agregado otras cinco vulnerabilidades explotadas activamente al catálogo KEV durante esa semana.

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El 23 de noviembre incluyó una vulnerabilidad de recorrido de rutas en Project MONAI MONAI Label, con una puntuación de 9,8. La falla afecta a versiones anteriores a la 0.8.6 y permite que un atacante ejecute código de forma remota mediante el parámetro de imagen del punto de acceso de almacenamiento.

A su vez, añadió una vulnerabilidad de falsificación de solicitudes del lado del servidor en N-able Mail Assure, también conocido como SpamExperts, puntuada con 9,3. Un usuario autenticado de la interfaz de programación puede inducir al servidor a conectarse a sistemas internos, comprobar qué servicios están disponibles y enviarles datos manipulados.

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Al día siguiente, el organismo sumó una falla de deserialización de datos no confiables en Idunno AntiCsrf, con una puntuación de 9,3, que puede permitir la ejecución de código sin autenticación.

Además, incluyó una vulnerabilidad de ejecución remota de código en Drupal Core que afecta a las versiones 10.6.22 y anteriores, 11.3.22 y anteriores, y 11.4.13 y anteriores.

La quinta entrada corresponde a Optimizely Web Experimentation. La vulnerabilidad, con una puntuación de 7,1, afecta el registro de cuentas y podría permitir que un atacante introduzca código malicioso.