La lista de invitados para la despedida de Carlos Tevez

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Carlos Tevez ultima detalles para terminar de conformar la organización de su partido despedida, anunciada para el domingo 20 de diciembre en la Bombonera. A cuatro años de confirmar su retiro como futbolista profesional y después de varias experiencias como entrenador, el Apache reunirá a figuras históricas de Boca Juniors contra varias del ámbito internacional en un evento que ya lanzó la venta de entradas y contará con transmisión de ESPN y Disney+. En exclusiva con Infobae, Carlitos contó algunas perlitas de lo que se viene y se refirió a varios nombres propios: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Juan Román Riquelme, Martín Palermo y Carlos Bianchi, entre otros.

“Desde el primer momento, Román puso la cancha a disposición para cuando la necesite, eso estuvo espectacular. Román es el presidente del club y obvio que yo quiero que juegue, pero él decidirá qué va a hacer. Le tengo la camiseta preparada por si quiere jugar o si no lo verá en el palco. Es una decisión muy personal, a mí me gustaría que juegue para poder disfrutarlo y jugar una vez más con él. Pero son decisiones que uno tiene que respetar”, contó Tevez sobre su charla con el máximo dirigente de Boca. Además, bromeó: “Casi todos son ex compañeros, son exjugadores, a algunos los vamos a ver más gorditos, a otros en forma, es normal en una despedida”.

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¿Jugará Juan Román Riquelme en la despedida de Tevez?

Al mismo tiempo, confirmó a Martín Palermo, Leandro Paredes, Clemente Rodríguez, Hugo Ibarra, Rolando Schiavi, Óscar Córdoba y Mauricio Serna, mientras que hizo un asterisco con los mellizos Barros Schelotto, deslizando que no acudirán a la cita por algunos cortocircuitos que datan de su convivencia como DTs y jugador entre 2016 y 2018: “Todos saben la relación que tengo con ellos. Estarán todos los de la época de Boca que marcaron tanto mi camino”.

El plan es que un equipo esté representado por viejas glorias de Boca y, en el otro, figuren nombres de estrellas internacionales y la selección argentina que convivieron con Tevez a lo largo de su trayectoria profesional. Carlos Bianchi dirigirá al Xeneize y el italiano Roberto Mancini al “Resto del Mundo”. Están confirmados para la despedida el italiano Gianluigi Buffon, el neerlandés Edwin van der Sar, el inglés Rio Ferdinand y también habrá argentinos como Sergio Kun Agüero. “No quiero dar todos los nombres para dejar un poco de sorpresa. ¿Si Cristiano Ronaldo va a jugar con Messi? Hay que esperar eso. Está sobre la mesa, pero hay que esperar un poco para confirmarlo”.

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Entre nombres de otras disciplinas estarán Juan Martín del Potro y Gabriela Sabatini, mientras que también aseguró que “(Franco) Colapinto quiere jugar” y que “hay que ver si se banca las patadas del Flaco Schiavi”.

Los invitados "políticos" que pueden generar una grieta

El hoy técnico de 42 años también sueña con armar un picado con las estrellas en su Fuerte Apache natal: “Tenemos la idea de jugar aunque sea 15 minutos en mi barrio para que ellos también sientan y conozcan mi historia. Sabemos que puede significar un problema y veremos si podemos concretarlo o no, pero la idea está”. Si bien todavía no están cerrados 100%, el agasajo también constará de tres shows musicales en vivo y se habla de La Mona Jiménez y Pablo Lescano: “Serán significativos para mí porque marcan lo que yo soy. Va a estar divertido”.

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Respecto a la presencia de algunas figuras políticas vinculadas a la oposición de Boca o que están en la vereda opuesta a Riquelme, pero que mantienen relación con Tevez, como los casos de Mauricio Macri y Daniel Angelici, entre otros, el protagonista del homenaje aclaró, aunque sin precisar sobre los nombres propios: “Van a estar todos invitados. Después, el que quiera ir, va, y el que no, no. Que lo tomen como quieran. Es mi fiesta, invito a quien yo quiera. Pueden estar todos y ver el partido tranquilamente y disfrutar de la fiesta porque todos somos parte de Boca”. Y ahondó: “No quiero hacer nada político porque es mi fiesta. Tengo amigos conocidos que hoy están en la política y hacen su trabajo, pero eso no cambia que sea una fiesta mía de Boca. Eso quiero dejarlo claro porque me parece importante para terminar con las grietas. Es mi fiesta y la fiesta de la gente de Boca despidiendo a un ídolo, nada más. El que quiera venir será bienvenido”. También remarcó que le habían sugerido realizar el evento a mediados de 2027, pero quiso adelantarlo para que no se pegara tanto con las elecciones de diciembre en el club.

El recuerdo de Carlos Tevez con Diego Armando Maradona

Sin lugar a dudas, Segundo Tevez, su padre fallecido en 2021 justo antes de su retiro, será el invitado de honor que faltará. Pero por fuera de su círculo íntimo también estará ausente Diego Armando Maradona, con quien Carlitos tenía una relación muy especial: “Lo extraño todos los días. El duelo lo llevo bien porque uno ya sabe convivir con eso por el tema de mi viejo. Es una sensación que uno tiene y no se la va a sacar. Siempre que lo recuerdo, me saca una sonrisa, eso es lo más lindo que uno puede tener de un gran amigo”.

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En evidente buen estado físico, mientras juega al pádel tres veces por semana, se prende a un picado con amigos de vez en cuando y tampoco largó el gimnasio, Tevez concluyó la nota con detalles de su preparación: “Nunca paré, físicamente estoy muy bien. Ya 10 o 15 días antes del partido entraré en ritmo con la pelota. Pero me muevo, hago gimnasio, es algo cotidiano eso. Emocionalmente todavía me tengo que preparar. Lo veo lejos y cerca a la vez. Llegado el momento, trataré de que no me ganen las emociones para poder disfrutarlo y que la gente también lo disfrute”.