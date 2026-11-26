Wullich cuenta con una reconocida trayectoria en radio en la Ciudad de Buenos Aires (RS Fotos)

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La Legislatura porteña declaró al locutor Martín Wullich como Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un Salón Dorado colmado de compañeros, amigos y familiares, el acto estuvo encabezado por los diputados y autores del proyecto Waldo Wolff y María Fernanda Mollard, y el homenajeado.

En el inicio del acto, Wolff destacó la figura de Wullich para la cultura porteña y nacional. Por su parte, y en la misma sintonía, Mollard declaró ante Infobae: “Estamos convencidos de la importancia de distinguir a personas que, a través de su vocación y su trabajo, contribuyen y enriquecen a nuestra identidad cultural. Buenos Aires es una ciudad reconocida por su enorme riqueza cultural, pero esa riqueza no se construye de la noche a la mañana”.

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“Este reconocimiento que se le da hoy distingue su trayectoria profesional, pero también la sensibilidad y la pasión con la que contribuye al patrimonio de esta ciudad. Y la verdad que nos enorgullece tener personas como él”, sintetizó la parlamentaria. Luego, la actriz Luisina Brando y el conductor Beto Casella le enviaron saludos a la distancia a Wullich.

Después, la periodista Fernanda Carbonell encabezó un conversatorio con el locutor, quien recordó sus inicios en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). También rememoró la primera vez que tomó un micrófono y habló frente al público: “Iba los domingos a misa a una capillita que queda en la calle Arroyo, entre Carlos Pellegrini y Suipacha, que se llama Mater Admirabilis. Y el cura en ese momento me dice ‘Martincito, ¿te animás a hacer la primera lectura?’ Y a mí se me iluminó la cara de felicidad y le dije: ‘Sí, padre, claro que sí’. Esa fue mi primera vez ante un micrófono con un público que eran los fieles que iban a misa".

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Wullich es locutor nacional y se desempeñó como periodista profesional y crítico de teatro y música.

Asimismo, abordó sus comienzos en FM Horizonte, a pocos meses de recibirse como locutor de radio, y el hecho de haber conocido a grandes personalidades como Bill Clinton, Bruno Gelber, Martha Argerich y Daniel Barenboim. También recordó sus trabajos con Daniel Hadad, Fernando Marín y Eduardo Eurnekian: “Con todos ellos, independientemente del trabajo, pude tener momentos de mucho placer, de mucha risa, comidas, de disfrutar y aprender”.

“Haber apostado a la cultura durante tantos años lo he hecho por una cuestión exclusivamente de gusto, de que a mí me ha aportado montones de momentos gratísimos, tanto en el teatro como en la música clásica. Ese acercamiento que uno tiene a tantas cosas que lo gratifican y eso es una maravilla”, definió el homenajeado.

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Desde el atril, y al final, Wullich concluyó: “Gracias a todos ustedes una vez más por su presencia en este día significativo para mí. Siempre habrá alguna historia que merezca ser contada, algún hecho insólito que nos sorprenda, alguna curiosidad que nos haga sonreír o nos invite a reflexionar. Buena música para compartir. Y mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza”.

Quién es Martín Wullich

Martín Wullich es locutor nacional, periodista profesional y crítico de teatro y música. También integra la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina (ACMA) y construyó una trayectoria ligada a la comunicación y a la difusión de las expresiones culturales.

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A lo largo de los años condujo ceremonias, festivales y encuentros dedicados al teatro, la música, la poesía y las artes. Fue conductor oficial de Iguazú en Concierto durante una década y estuvo al frente de la entrega de los Premios María Guerrero por doce años. Desde hace dos décadas participa, además, de la ceremonia de los Premios Haiku de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y el Foro Ecuménico Social.

Su trabajo recibió el Diploma de Honor de Radio Nacional por su aporte a la música clásica, el Premio Internacional Vinceró a las Artes, la Cultura y las Ciencias, el Premio Santa Clara de Asís y el Premio ETER, entre otras distinciones vinculadas con la cultura y el periodismo.

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La carrera de Wullich abarca radio, televisión, prensa gráfica y medios digitales, con presencia en espacios nacionales e internacionales. En televisión participó en distintos canales de aire y cable, y fue columnista en inglés de “World Report”, el programa de CNN. También escribió durante más de diez años para La Nación y colaboró con El Cronista y la revista Noticias.

El Salón Dorado de la Legislatura se llenó durante el homenaje

Desde 2006 dirige martinwullich.com, su portal dedicado a cultura y espectáculos. Allí publica críticas, análisis e información sobre arte, música, teatro y otras actividades del sector.

Uno de sus aportes más reconocibles a la radio argentina nació en 1986, cuando creó y grabó el micro identificatorio de FM Horizonte: “Una nueva hora comienza...”. La frase cumplió cuarenta años al aire el 14 de agosto de 2026 y se mantuvo como una referencia para distintas generaciones de oyentes.

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El Teatro Colón ocupa un lugar central en su recorrido profesional. Wullich fue durante doce años la voz institucional de la sala y participó de presentaciones y acontecimientos especiales. Entre ellos, condujo la Gala del Concurso Internacional de Canto Lírico de 2012 y presentó a Daniel Barenboim y Martha Argerich. También estuvo a cargo, para C5N, de la gala de reapertura del teatro tras su restauración integral.

A esa actividad se suma su tarea como docente en el Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión (ISER) y su experiencia como corrector de libros y publicaciones. Su recorrido lo vinculó con medios, instituciones y espacios culturales de Buenos Aires, donde desarrolló una labor sostenida de difusión artística.

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“A lo largo de este recorrido, la figura de Martín Wullich ha quedado ligada a distintos ámbitos de la vida e identidad cultural de Buenos Aires. Su presencia sostenida en medios, instituciones y espacios culturales de la Ciudad, junto con su particular vínculo con el Teatro Colón, permite reconocer en su trayectoria parte de esa tradición porteña en la que la comunicación también cumple un papel en la difusión y puesta en valor de las distintas expresiones de la cultura. Es en esa convergencia entre comunicación, cultura y Ciudad donde adquiere especial sentido el reconocimiento que se propone”, concluye el documento de la distinción.