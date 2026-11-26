Según el Gobierno, una gran parte de productos de primera necesidad mostraron bajas en términos reales respecto a 2023. (Foto: EFE)

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La aceleración de la inflación en los últimos meses estuvo impulsada, en parte, por los aumentos en las tarifas de los servicios públicos. El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que algunos hogares afrontan facturas más altas, aunque sostuvo que la recomposición de precios relativos también derivó en bajas para ciertos bienes y alimentos respecto de noviembre de 2023. Para respaldar esa postura, el Gobierno difundió cuadros comparativos sobre cubiertas, heladeras, televisores y productos de la canasta básica.

El debate se instaló en torno al impacto de las facturas de agua, energía eléctrica, gas natural y transporte sobre el presupuesto familiar. En el último año, los datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires de la Universidad de Buenos Aires (IIEP-UBA) mostraron que la canasta de servicios aumentó 66% entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026, frente a un alza de 33% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general.

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Caputo habló sobre el tema en una entrevista en el canal de streaming Neura. El funcionario encuadró los ajustes tarifarios dentro de una recomposición de precios relativos y remarcó que el esquema de subsidios conserva cobertura para una parte de los usuarios.

“Con respecto a las tarifas es parte de la recomposición de precios relativos. Es verdad que hay gente que está pagando tarifas más altas, pero el 50% de la gente sigue teniendo subsidios entre 60% y 75%”, afirmó el ministro. También planteó que la asistencia quedó dirigida a quienes más la necesitan. Según la posición oficial, los subsidios durante el gobierno anterior llegaban a hogares con ingresos altos.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el 50% de los hogares recibe subsidios en la tarifas que van desde un 60% hasta un 75 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El titular del Palacio de Hacienda también vinculó el esquema de tarifas subsidiadas con la dinámica inflacionaria. “Lo que te daban en subsidios en aquella época te lo quitaban con inflación, nada es gratis en economía”, expresó. Su argumento apuntó a que el financiamiento de los subsidios incidía sobre otros precios de la economía.

Caputo sostuvo que algunos sectores medios abonaban valores bajos en los servicios, mientras que los hogares de ingresos reducidos enfrentaban aumentos mayores en los bienes de consumo cotidiano. “Los que menos tienen iban al supermercado y pagaban las cosas dos, tres, cuatro, seis, ocho veces lo que pagaban en países vecinos”, dijo.

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La lista del Gobierno

En ese contexto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, compartió en redes sociales el documento en donde se detalló qué productos y alimentos bajaron de precios. El análisis tomó valores de noviembre de 2023, los actualizó por el IPC a precios actuales y los comparó con montos de productos específicos. Además, calculó la cantidad de unidades que compra un salario promedio, de acuerdo con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

Uno de los bienes seleccionados fue una cubierta. El precio de noviembre de 2023 actualizado por inflación ascendió a $1.018.529, mientras que el valor actual consignado en el cuadro fue de 251.600 pesos. La variación real resultó de -75,3 por ciento.

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El mismo indicador mostró una diferencia en la cantidad de unidades por salario promedio. De acuerdo con la tabla oficial, un ingreso promedio alcanzaba para dos cubiertas bajo la referencia de noviembre de 2023 actualizada. Con el precio actual informado, ese mismo salario compra ocho unidades del modelo incluido en el relevamiento.

La lista también incorporó una heladera Drean de 277 litros. El precio de referencia actualizado llegó a $ 2.107.175 y el valor actual fue de $ 699.999. La variación real que mostró el cuadro fue de -66,8%, mientras que las unidades por salario promedio pasaron de una a 2,9.

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Un aire acondicionado split frío/calor de 3.000 frigorías tuvo un precio de referencia actualizado de $2.043.156 y un valor actual de 799.999 pesos. La reducción real señalada por el Gobierno fue de 60,8 por ciento. El indicador de unidades por salario promedio pasó de una a 2,5 equipos.

En celulares, la comparación tomó un Samsung Galaxy S23 FE o S25 FE como modelo de gama media-alta. El cuadro registró un valor de referencia actualizado de $2.451.789 y un precio actual de $1.599.999, con una reducción real de 34,7 por ciento. La cantidad de equipos por salario promedio subió de 0,8 a 1,3.

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El caso de los alimentos

Otro cuadro que compartió Sturzenegger -y que leyó Caputo en el streaming- comparó los precios de bienes básicos de octubre de 2026 con los de noviembre de 2023 ajustados por el IPC general del Gran Buenos Aires (GBA), que acumuló un alza de 362% entre esos dos puntos.

El azúcar registró la baja real más alta dentro de los alimentos incluidos en la lista. El precio de referencia actualizado llegó a $5.046 por kilo, frente a un valor de $1.608 en octubre de 2026. La variación real fue de -68 por ciento.

El arroz blanco tuvo un descenso real de 58 por ciento. El cuadro ubicó el valor de noviembre de 2023 actualizado en $4.717 por kilo y el precio de octubre de 2026 en 1.997 pesos. La naranja mostró una caída real de 50%, desde $2.337 a $1.164 por kilo.

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Los fideos secos de 500 gramos registraron una reducción de 49 por ciento. El precio de referencia actualizado fue de $3.514 y el valor de octubre de 2026 llegó a 1.792 pesos. La banana y la yerba mate de 500 gramos presentaron bajas reales de 45% en ambos casos.

Para la yerba, el cuadro consignó un precio de referencia de $4.942 y un valor de $2.720 en octubre de 2026. El vino común por litro mostró una reducción de 44 por ciento. Las arvejas secas en lata de 220 gramos y la docena de huevos de gallina tuvieron variaciones reales de -36 por ciento.

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Reparos a la comparación

Pero la comparación del Gobierno no encuentra aval entre los analistas. El director de C-P Consultora, Pablo Moldovan, cuestionó el enfoque basado en la evolución de bienes seleccionados. “Es una discusión tramposa”, afirmó. El economista sostuvo que los cambios de precios relativos son esperables en el paso de un régimen de alta inflación a uno de inflación moderada.

Moldovan señaló que algunos precios suben por encima del promedio y otros quedan por debajo durante un período determinado. Para el consultor, el punto central se ubica en la distancia entre los ingresos de la población y la inflación general.

Según Julián Rojo, economista especialista en energía del IIEP-UBA, el transporte fue lo que más subió en el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los salarios privados o públicos, las jubilaciones y los ingresos por transferencias sociales subieron menos que la inflación y eso da cuenta de la crisis de ingresos que enfrenta la economía”, expresó. A la vez, indicó que ese resultado surge con independencia de la canasta de consumo utilizada para medir el gasto de los hogares.

El analista también puso el foco en el efecto de los servicios públicos sobre los índices de precios. Según afirmó, el ajuste de tarifas queda sistemáticamente subestimado por la decisión del Gobierno de no actualizar las canastas de consumo utilizadas para calcular la inflación. “Si a eso incorporamos el ajuste de tarifas de servicios públicos, cuyo efecto está sistemáticamente subestimado, los resultados son mucho peores”, sostuvo.

Según el informe de IIEP-UBA, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2026, la canasta de servicios aumentó 950% en ese período, mientras que el IPC general subió 269 por ciento. Julián Rojo, economista especializado en energía del IIEP-UBA, explicó que las subas más altas se concentraron en 2024 y una parte de 2025.

Sobre la evolución de 2026, indicó que, salvo el transporte, las tarifas avanzaron en una línea próxima a la inflación, aunque registraron aumentos algo mayores durante los últimos meses. El especialista atribuyó esa dinámica a la intención de recuperar cobertura de costos y evitar una suba de subsidios.

También señaló que los costos aumentaron por la situación entre Estados Unidos e Irán. En el acumulado de 2026 hasta noviembre, la canasta de servicios subió 57,7%, el transporte 86,1%, el gas natural 50,4%, el agua 37,3% y la energía eléctrica 22,6%. Mientras que el IPC general acumuló 28,9 por ciento.