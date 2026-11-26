Juan Maldonado, PR Manager de OPPO Colombia, muestra cómo opera la función Open Gate en un teléfono, sin necesidad de descargas de programas desconocidos.

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Grabar contenido para distintas plataformas digitales suele obligar a los usuarios a elegir entre dos caminos: registrar la escena en formato horizontal para YouTube, o hacerlo en vertical para redes sociales como Instagram.

El problema sucede cuando se intenta adaptar un video de un formato a otro, siendo el resultado habitual una pérdida drástica de resolución, encuadres forzados y recortes que dejan elementos importantes fuera de plano.

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No obstante, una técnica heredada de las cámaras del cine llamada Open Gate está cambiando esa dinámica al estar disponible en los celulares modernos.

Según Oppo, a diferencia de la grabación convencional, que recorta de entrada la imagen para ajustarla a una relación de aspecto panorámica, el modo Open Gate aprovecha la totalidad de la superficie física del sensor de la cámara en un formato más cuadrado (habitualmente 4:3).

La opción 4:3 permite registrar una escena con espacio adicional para recortar después en distintos formatos. (Foto: Gemini)

Cómo funciona la grabación en formato Open Gate desde el celular

El principio técnico detrás de esta función es que elimina las barras de recorte digitales que los sensores móviles aplican por defecto al iniciar una grabación.

Al registrar el cuadro completo en alta resolución, el archivo final contiene un lienzo amplio que conserva todos los píxeles disponibles, otorgando un margen de maniobra mejor durante la fase de posproducción o reencuadre.

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Según explica Juan Maldonado, PR Manager de OPPO Colombia, sobre la integración de esta herramienta en dispositivos como el OPPO Find X10, su utilidad radica en la flexibilidad posterior al disparo: “Al grabar en horizontal con esta tecnología, después podemos adaptar el mismo video tanto en vertical para redes sociales como en otro formato”.

Los accesorios ópticos externos amplían el alcance de la cámara sin depender solo del zoom digital. (Foto: Infobae)

Qué pasos se deben seguir para aprovechar este modo en la cámara del celular

Para sacar partido de esta función sin complicaciones técnicas, el primer paso es abrir la aplicación nativa de cámara, dirigirse a los ajustes avanzados de video o modo profesional y activar Open Gate (4:3) antes de presionar el botón de grabación.

Al encuadrar la toma, es clave mantener al sujeto principal centrado en la pantalla, dejando aire suficiente arriba y abajo para facilitar los futuros cortes.

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Una vez finalizado el registro, se puede ingresar al editor nativo del teléfono o a su programa de montaje habitual para exportar dos versiones independientes del mismo archivo.

Para YouTube, solo hay que seleccionar un recorte de 16:9; para Instagram o TikTok, se elige la proporción vertical de 9:16 desplazando el encuadre lateralmente según la acción, manteniendo intacta la nitidez original sin recurrir a ampliaciones digitales.

Es una opción útil para de un solo video subir para diferentes formatos en plataformas digitales. (Foto: REUTERS/Hollie Adams/Illustration)

Por qué es útil para la creación de contenido que un celular tenga IA nativa

Más allá del formato de captura, los teléfonos actuales integran motores de procesamiento neuronal e inteligencia artificial, que asumen tareas que antes exigían programas de edición pesados o suscripciones adicionales.

Estas herramientas trabajan directamente sobre el archivo crudo para estabilizar el movimiento, equilibrar el rango dinámico y reescalar la imagen sin que el usuario deba transferir los clips a un computador.

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“De manera nativa vamos a poder encontrar diferentes alternativas de edición de fotografía y de video por medio de la inteligencia artificial, sin la necesidad de aplicaciones externas”, dice Maldonado.

Cómo evitar problemas al registrar una foto o video

Uno de los problemas más frecuentes al grabar bajo luces artificiales, reflectores o en interiores cálidos es que las cámaras tradicionales tienden a saturar la imagen, tiñendo los rostros de tonos naranjas o rojizos poco naturales.

Los teléfonos modernos incorporan herramientas nativas para editar, estabilizar y reencuadrar videos. (Foto: Gemini)

Para corregir este fallo sin aplicar filtros posteriores, algunos celulares modernos combinan sensores multiespectrales con motores de software especializados en el análisis de la luz ambiente.

Maldonado señala que el objetivo de motores de imagen como Lumo es preservar “las texturas, los colores y los tonos muchísimo más fidedignos a la realidad para que estas imágenes sean no solo muy llamativas, sino también muy cercanas a la realidad”.

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A este conjunto de herramientas de software e inteligencia artificial se suma la posibilidad de ampliar el alcance físico del lente mediante accesorios externos, como teleconvertidores ópticos que alcanzan acercamientos de hasta 40X sin depender exclusivamente del zoom digital.

De este modo, funciones que hasta hace poco exigían modelos pesados y procesos complejos de edición comienzan a integrarse de forma nativa en el modelos compactos, simplificando la producción de contenido para cualquier plataforma.