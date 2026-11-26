Las obras de rehabilitación permitirían irrigar 12.000 hectáreas de cultivos en cinco departamentos de Honduras.

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La disponibilidad de agua para la producción agrícola se ha convertido en uno de los principales desafíos para Honduras, especialmente ante los períodos prolongados de sequía que afectan los cultivos y ponen en riesgo los ingresos de miles de productores.

Frente a este escenario, la Secretaría de Agricultura y Ganadería impulsa un paquete de inversiones destinado a recuperar infraestructura de riego, ampliar la capacidad de almacenamiento y extracción de agua e incorporar tecnologías que permitan mantener la actividad agrícola durante las temporadas de menor precipitación.

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El presupuesto anunciado asciende a 340 millones de lempiras, distribuidos en dos componentes: 140 millones de lempiras (unos USD 5,3 millones) para rehabilitar distritos de riego y otros 200 millones (alrededor de USD 7,6 millones) para perforar pozos e implementar sistemas de aprovechamiento del recurso hídrico.

La iniciativa busca reducir la dependencia de las lluvias en distintas zonas agrícolas y mejorar las condiciones para producir alimentos durante períodos en los que la falta de agua limita las actividades en el campo.

La inversión también contempla intervenciones en departamentos que concentran importantes áreas de producción, como Comayagua, Yoro, Francisco Morazán, Valle y Santa Bárbara.

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Rehabilitación de canales y estructuras de riego

Estas obras buscan recuperar sistemas que necesitan mantenimiento o modernización para mejorar la distribución del recurso y reducir las limitaciones que enfrentan los productores durante los períodos secos. De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), las intervenciones permitirían irrigar aproximadamente 12.000 hectáreas de cultivos en los cinco departamentos contemplados.

Uno de los focos principales es el Valle de Comayagua, uno de los principales centros de producción agrícola del país. En esa zona, los sistemas de riego benefician actualmente a unos 1.500 productores y permiten abastecer más de 6.000 hectáreas cultivadas.

La rehabilitación de esa infraestructura busca mantener la disponibilidad de agua para diferentes actividades agrícolas y reducir el impacto que tienen las variaciones climáticas sobre las cosechas.

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El problema no se limita a la cantidad de lluvia que reciben las zonas productivas, sino también a la capacidad para captar, almacenar, transportar y distribuir el agua de manera eficiente.

La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria promueve la transferencia de semillas mejoradas con tolerancia a la escasez de lluvia.

El especialista agrícola Guillermo Cerritos advirtió que la solución a los problemas de gestión hídrica requiere inversiones sostenidas y no puede alcanzarse en un período corto.

“No es realista pensar que en uno o dos años se resolverá la gestión hídrica; cada etapa, captación, conducción y sistema en parcela, requiere inversiones diferenciadas”, señaló.

Su planteamiento apunta a que la infraestructura de riego debe abordarse como un sistema integral, ya que perforar pozos o disponer de fuentes de agua no garantiza por sí solo que el recurso llegue de manera eficiente hasta los cultivos.

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Perforación de 110 pozos cobertura en el Corredor Seco

El segundo componente del programa concentra 200 millones de lempiras (aproximadamente USD 7,4 millones) en la perforación de 110 pozos, instalación de geomembranas y entrega de kits de riego para productores.

La perforación de pozos pretende ampliar las fuentes de abastecimiento en zonas donde la disponibilidad del recurso representa una limitante para mantener la producción agrícola.

A esto se suma la entrega de kits de riego, herramientas que permiten llevar el agua directamente a las áreas de cultivo y mejorar su aprovechamiento.

La estrategia también contempla la investigación y transferencia de semillas mejoradas, con énfasis en variedades con mayor tolerancia a la sequía y mejores rendimientos.

El director ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), José Virgilio García, explicó que el objetivo es facilitar a los productores tecnologías y materiales adaptados a las condiciones climáticas actuales.

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“Debemos poner a disposición de los productores tecnologías y materiales que respondan a los desafíos actuales, especialmente aquellos con tolerancia a la sequía y mejores rendimientos”, manifestó.

Este componente resulta relevante porque la disponibilidad de agua es solo uno de los factores que determinan el rendimiento agrícola. La selección de semillas, las condiciones del suelo y las técnicas de cultivo también influyen en la capacidad de los productores para enfrentar períodos prolongados sin lluvias.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería destina 340 millones de lempiras a la infraestructura de riego para mitigar los efectos de la sequía.

Recursos adicionales para las zonas más vulnerables

La SAG también gestiona 48 millones de lempiras adicionales (cerca de USD 1,8 millones) con apoyo de la cooperación japonesa, destinados a ampliar las intervenciones en el Corredor Seco hondureño.

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De concretarse este financiamiento, los recursos permitirían perforar entre 25 y 30 pozos adicionales en esa región, donde las condiciones climáticas y la irregularidad de las precipitaciones representan dificultades recurrentes para las actividades agrícolas.

Con este aporte, la inversión total prevista para las iniciativas de riego y aprovechamiento del agua ascendería a 388 millones de lempiras, equivalentes a unos USD 14,3 millones.