WhatsApp incorporó la función Sound Stickers para añadir audios y voces a imágenes fijas o animadas. (REUTERS/Dado Ruvic/)

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WhatsApp sumó los stickers con sonido, pero la función no permite usar cualquier audio sin límites. La aplicación de mensajería habilita de forma gradual esta herramienta, conocida como Sound Stickers, que convierte imágenes estáticas y animadas en piezas capaces de reproducir voz, frases o efectos al tocarlas en el chat.

Aunque los mensajes viajan bajo cifrado de extremo a extremo y Meta no bloquea canciones comerciales de forma automática en conversaciones privadas, sí existen restricciones técnicas y de contenido que conviene conocer antes de crear un sticker sonoro.

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Qué audios no se pueden usar en los stickers de WhatsApp

La primera limitación es la duración. El sistema rechaza los archivos completos que excedan el máximo permitido: diez segundos de audio para los stickers creados a partir de una imagen fija, y cinco segundos para los elaborados desde un video.

La música descargada dentro de aplicaciones de streaming tampoco funciona. No es posible importar canciones obtenidas directamente desde Spotify, Apple Music o YouTube Music, porque ese contenido está encriptado mediante sistemas de gestión de derechos digitales (DRM) y no aparece como un archivo local estándar en la carpeta de audio del teléfono.

Las canciones descargadas en aplicaciones como Spotify o Apple Music quedan bloqueadas debido a la protección DRM. (REUTERS/Dado Ruvic)

A esto se suman los formatos incompatibles. Los archivos que no respondan a estándares soportados por el dispositivo (como MP3, AAC, M4A, WAV u OGG) quedan afuera, al igual que aquellos guardados únicamente en la nube sin una descarga previa al celular.

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Existen además restricciones ligadas al contenido y a los derechos de autor. Si se crean o distribuyen paquetes públicos de stickers en tiendas o enlaces masivos con música o voces protegidas sin autorización, la plataforma puede eliminarlos tras recibir denuncias.

Y aunque los chats sean privados, si otro usuario reporta un sticker cuyo audio incluye acoso, discurso de odio, spam masivo o contenido ilegal, la cuenta puede quedar suspendida.

Qué tener en cuenta antes de agregar audio a un sticker

Más allá de lo que no se puede incorporar, hay opciones que sí están habilitadas sin inconvenientes. Las notas de voz grabadas en el momento desde el propio editor son válidas, al igual que el sonido original de videos grabados o descargados en el celular, siempre recortado al límite de cinco segundos.

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La plataforma puede suspender cuentas o borrar paquetes tras recibir denuncias por acoso, spam o derechos de autor. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

También se pueden usar archivos locales guardados en el teléfono (efectos de sonido, memes o audios en formato MP3 o M4A) y la biblioteca de sonidos predeterminados que incluye el editor de WhatsApp, una alternativa pensada para quienes no cuentan con audio propio a mano.

Otro punto a considerar es la reproducción. Para evitar que las conversaciones se saturen de ruidos inesperados, el sonido está desactivado de manera predeterminada. Los stickers con audio se identifican por un pequeño ícono de altavoz silenciado sobre la imagen, y recién se escuchan cuando el destinatario los toca de forma deliberada. En el caso de las animaciones, el sonido puede repetirse hasta tres veces junto con el movimiento de la imagen.

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La recepción de estos stickers no depende de tener la función de creación habilitada: cualquier usuario puede escucharlos, guardarlos entre sus favoritos y reenviarlos, aunque todavía no le aparezca el botón para generarlos.

Cómo poner audio a un sticker paso a paso

El procedimiento se realiza íntegramente desde el editor integrado de la aplicación, sin necesidad de recurrir a programas externos como Sticker.ly o StikSound, utilizados hasta ahora para lograr este efecto.

El proceso de edición se realiza dentro de la aplicación sin recurrir a herramientas externas de terceros. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los pasos son los siguientes: abrir una conversación individual o grupal y tocar el ícono de emojis junto al campo de texto. Luego, seleccionar la pestaña de stickers y presionar la opción “Crear sticker”.

A continuación, elegir una fotografía o un video corto desde la galería del celular como base de la imagen. El paso siguiente consiste en presionar el ícono de ondas sonoras que aparece en la barra superior del editor. Si ese botón no se muestra, significa que la función todavía no fue habilitada para esa cuenta, ya que su activación es por etapas.

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Una vez dentro de esa opción, hay que elegir la fuente del audio: grabar la voz en el momento, seleccionar un archivo guardado en el teléfono, conservar el sonido original si se partió de un video, o recurrir a un efecto de la biblioteca integrada.

El último paso es recortar el fragmento deseado, escuchar la vista previa y presionar el botón de enviar.

La herramienta se distribuye por el momento entre los participantes del programa de pruebas, en la versión beta para Android y iPhone, por lo que algunos usuarios deberán esperar para poder acceder a la función.