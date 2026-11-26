Cientos de creadores abandonan Instagram y Facebook ante el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial con sus obras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cientos de artistas de todo el mundo abandonan Instagram y Facebook por el avance de la inteligencia artificial y las políticas de Meta que, según denuncian, permiten el uso de sus obras sin consentimiento para entrenar programas generativos.

El caso de Matty Burnham, artista de acuarela del Reino Unido, ilustra bien la dimensión del problema. En 2024, Burnham descubrió una cuenta en Pinterest que suplantaba su identidad: tomaba sus ilustraciones, generaba versiones con inteligencia artificial y las comercializaba a través de perfiles falsos en Shopify, Facebook e Instagram.

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Pese a rastrear la cuenta hasta Ciudad Ho Chi Minh, en Vietnam, nunca logró identificar al responsable. “Los perfiles de arte generado por IA monetizan Facebook. Tienen cientos de miles de seguidores que creen que son artistas genuinos y dirigen a los usuarios a sitios web con tiendas y publicidad”, afirmó Burnham en declaraciones a CNN.

Meta pausó sus nuevos términos de servicio tras la presión de creadores

El detonante más reciente fue una actualización en las condiciones de uso de Meta que habría habilitado a programas automatizados para extraer datos de sitios externos, entre ellos portfolios personales, tiendas en línea y cuentas de Instagram, Facebook, WhatsApp y Threads, sin autorización de sus propietarios.

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Meta suspendió de forma indefinida la actualización de sus términos de servicio tras el reclamo de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida, inicialmente prevista para el 30 de octubre, se postergó al 20 de noviembre y luego quedó suspendida de forma indefinida el 5 de noviembre. “Estamos pausando los cambios mientras continuamos dialogando con las partes interesadas y nos tomamos el tiempo para hacerlo bien. Mientras tanto, nuestros términos actuales siguen vigentes”, indicó un vocero de la empresa al medio estadounidense.

Artistas cerraron sus cuentas antes de que los cambios entraran en vigor

Pese a la postergación, el daño ya estaba hecho para muchos creadores. Samantha Waldron, copropietaria de Dutcher Photography en Madison, Wisconsin, fue una de las que no esperó: borró todos sus perfiles de Facebook, convirtió sus cuentas comerciales de Instagram en personales, eliminó la mayoría de sus publicaciones y quitó los enlaces externos de sus biografías. “Fue la gota que colmó el vaso después de mucho tiempo. Francamente, me siento aliviada de no tener que preocuparme por mantener las redes sociales”, declaró a CNN.

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Por su parte, Megan Wimberley, fundadora de Cowgirl Artists of America en Tulsa, Oklahoma, también está en proceso de eliminar todas sus cuentas y fue más allá en su análisis. “Veo a Meta como una empresa que busca liderar la inteligencia artificial y cuyas plataformas de redes sociales ya no son realmente sobre redes sociales, sino sobre licencias gratuitas para entrenar su IA”, sostuvo.

Google habilitó el sistema SynthID Detector para identificar archivos multimedia creados con inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wimberley advirtió que el problema trasciende al mundo del arte y que cualquier usuario debería preocuparse: “Si eres una madre y publicas fotos de tus hijos, potencialmente estás autorizando a Meta a usarlos para entrenar su inteligencia artificial”, señaló. Ella misma impulsó la campaña “Meta blackout” a partir del 22 de octubre, que convocó a artistas a no publicar contenido durante la semana en que los nuevos términos iban a entrar en vigencia.

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Los imitadores con inteligencia artificial fuerzan a los artistas a replantear su presencia en redes

Más allá de las políticas corporativas, las imitaciones generadas con inteligencia artificial ya tienen consecuencias concretas en los ingresos de los creadores. Andrew Scott, artista contemporáneo de Rochester, Nueva York, contactó directamente en septiembre a una usuaria que replicaba su trabajo.

La persona admitió haber tomado sus obras como punto de partida para generar videos y los publicaba en Instagram como si fueran propios. Una de esas publicaciones acumuló 50 millones de reproducciones.

El artista Andrew Scott detectó una cuenta en Instagram que utilizó sus creaciones para publicar videos con inteligencia artificial que sumaron 50 millones de reproducciones (REUTERS/Dado Ruvic)

La preocupación no es exclusiva de quienes ya abandonaron las plataformas. Nancy Chen, ceramista de Canadá, enfrenta una disyuntiva que ya comparten muchos artistas independientes: sus videos muestran el proceso de creación de sus piezas, pero ese mismo material puede ser usado para entrenar programas de inteligencia artificial.

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“Me pregunto cómo los artistas independientes pueden mostrar su trabajo al mundo cuando su propia transparencia puede volverse en su contra. La IA puede superar a cualquier artista individual, por lo que siento presión para competir en precio, aunque considero que mi trabajo ya está subvalorado”, afirmó al medio estadounidense.

Las herramientas de detección aún no alcanzan para frenar el problema

Tim O’Brien, miembro de la junta de la Society of Illustrators, subrayó que lo que está en juego va más allá de lo legal: “Para muchos artistas, esto no es simplemente una disputa legal. Es una cuestión de sustento, propiedad creativa, consentimiento y equidad básica”, sostuvo.

En la misma línea, Nicole McKay, directora de relaciones con artistas de la Guild of Artists and Artisans, advirtió en declaraciones a CNN que “para los artistas que dependen de estas plataformas para exhibir y vender su trabajo, conectar con clientes y construir sus negocios, dejar Meta representa una elección difícil entre proteger su trabajo y mantener su sustento”.

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Frente a ese panorama, algunas soluciones tecnológicas comienzan a tomar forma. Google lanzó al público este mes SynthID Detector, una herramienta gratuita con la que cualquier persona puede subir un archivo para verificar si una imagen, un video o un audio fue generado por inteligencia artificial.

Meta suspendió por tiempo indefinido la actualización de sus términos de servicio tras los reclamos de la comunidad creativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma ya recibe más de un millón de solicitudes de verificación por día. Meta, por su parte, indica que los creadores pueden denunciar casos de suplantación a través de su Centro de Informes de Propiedad Intelectual.

Sin embargo, Isaiah Steinfeld, miembro de la junta del American Institute of Graphic Arts (AIGA) y usuario de herramientas de inteligencia artificial, considera que proteger a los artistas y adoptar la tecnología no son posturas que se excluyan entre sí: los creadores todavía pueden registrar sus obras para obtener derechos de autor, iniciar acciones por infracción y pedir la eliminación de copias no autorizadas.

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Para Burnham, con todo, el camino es largo. “Personalmente, no confío en que se haga lo suficiente para proteger a los artistas. Mi esperanza es que el público continúe rechazando la inteligencia artificial generativa en este modelo actual”, concluyó.