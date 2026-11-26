La trayectoria de Roberto Antier en televisión, música y teatro

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Después de una trayectoria de 46 años que atravesó la televisión, el teatro, el café concert, las comedias musicales y los escenarios de cruceros, Roberto Antier brilla en Generación mareada, su primer unipersonal que reúne actuación, música y humor. En diálogo con Teleshow, el actor repasa el recorrido que desemboca en este espectáculo, la presencia de su madre, la reconocida actriz Violeta Antier, en su formación y los proyectos que mantiene en marcha.

El show, estrenado el 1 de agosto, agotó sus funciones y fue declarado de interés cultural por el Honorable Concejo Deliberante de La Plata. Antier volverá a hacer dos presentaciones durante el receso de Toc toc: una en City Bell y otra en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que las funciones previas quedaran con público afuera.

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—¿Qué representa para vos llegar al unipersonal después de 46 años de carrera?

—El show se llama Generación mareada y fusiona totalmente mis grandes pasiones: la actuación, la música y el humor. Como toda gran pasión, no siempre es correspondida: en algún caso me dijeron que preferían que fuéramos amigos (risas). Pero es lo que más disfruto. Lo bueno de que el unipersonal llegue después de una carrera tan extensa es que me permitió reunir disciplinas diferentes en un mismo espectáculo, en el que hago todo lo que sé hacer, convirtiéndolo así en 90 segundos muy disfrutables (más risas).

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—¿Cuánto influyó tu recorrido previo en la decisión de subir solo al escenario?

—Comencé a hacer café concert en 1995. En los últimos quince años hice un espectáculo con Pablo Novak, que seguimos llevando a eventos privados, y eso me dio mucha gimnasia en el trato con la gente. También conduje innumerables eventos y fui director de crucero en Royal Caribbean, con la responsabilidad de presentar el show de cada noche. Ese contacto directo con el público, que quizás no es tan frecuente para un actor, ya lo tenía muy ejercitado. A eso se suman dos temporadas con Tato Bores, dos años con Antonio Gasalla, diez años con Les Luthiers, Mi cuñado, Matrimonios y algo más e infinitos etcéteras. Tuve la suerte de nutrirme de grandes nombres de la comedia y quería comprobar si podía volcar toda esa práctica en un unipersonal.

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—¿De dónde nació la idea de hablar de una “generación mareada”?

—Uno escribe según la manera en que lo impactan las cosas. Yo cuento lo que me pasa a mí y, si le ocurre a otro, lo va a disfrutar. Es aquello de “pinta tu aldea”. Creo que somos la generación que atravesó más cambios tecnológicos en poco tiempo. No terminás de acostumbrar la cabeza: de la videocasetera al DVD hubo veinte años, pero después los formatos cambiaron cada vez más rápido. No alcanzaste a grabar todas las películas que querías en VHS y ya no sirven. Es algo que te centrifuga la cabeza. Un amigo recomendaba comprar un celular a las nueve menos cuarto de la noche, porque a las nueve cierra el negocio y esa noche dormís tranquilo de que tenés el último modelo. Cuando te despertás, ya aparecieron cuatro más. No se le puede seguir la carrera a la tecnología.

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La presentación de Roberto Antier en su primer unipersonal reúne sus grandes pasiones en el escenario: el humor, la música y la actuación

—¿Hay también una mirada sobre los cambios que pueden dejar gente afuera?

—Sí. En algunos casos es gracioso y, en otros, te complica mucho. Hay personas menos preparadas tecnológicamente a las que obligan a incorporar aplicaciones bancarias a su vida cotidiana y económica. Hay trámites que ya no se pueden hacer en persona, mientras las aplicaciones tampoco funcionan siempre bien. Una parte del show toma con humor eso que nos pasa a todos. Mal de muchos, consuelo de tontos, pero también puede ser risa de inteligentes.

El video recopila fragmentos del espectáculo unipersonal del artista junto a capturas de mensajes de felicitaciones de los espectadores

—¿Qué otros cambios aparecen en la obra?

—La generación mareada es aquella a la que le enseñaron que todo se hacía de una manera y después el mundo se encargó de demostrarle otra cosa. Te decían: “Esto se hace así porque lo hacía tu papá y antes tu abuelo”. Y, de pronto, descubrís que ya no es así o que era exactamente al revés. Hasta las cosas que uno aprendió en la escuela cambian. Nos hicieron memorizar contenidos durante todo el año, para rendirlos al final, y ahora te explican que las escarapelas que repartían French y Beruti no eran celestes y blancas porque la bandera llegó después. Uno se pregunta qué sabían quienes armaron aquellos planes de estudio.

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—El espectáculo agotó sus funciones desde el estreno. ¿Cómo recibís esa respuesta?

—No puedo estar más feliz. Generación mareada agotó todas las funciones desde su estreno, el 1 de agosto, y el Concejo Deliberante de La Plata lo distinguió como un espectáculo de interés cultural. Es una alegría enorme. Además, es el espectáculo de los que hice como actor o director en el que más gente vuelve a la función siguiente. Hay quienes vienen y me dicen: “Vi la anterior y traje a mi primo”, o “vine con mi grupo de amigas de la secundaria”. En cada función aparecen dos, tres o cuatro personas que repiten y llevan a otros. Eso es muy emocionante.

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—¿A quiénes agradecés en este momento?

—Primero, a mi productora, que es mi mujer, María José. Ella fue un motor enorme: creyó que yo podía hacer esto y, cada vez que dudaba, me sostenía y me decía que podía hacerlo bien. También agradezco a los amigos que se entusiasmaron con el proyecto. En comedia suele decirse que el público más difícil es el que te conoce, porque ya supone por dónde puede ir un remate, y tengo amigos que quisieron verla más de una vez. Son mimos maravillosos. Y desde luego a mis hijas, Violeta y Perla.

—Tu mamá fue actriz. ¿Qué lugar ocupa su influencia en tu carrera?

—Fue una influencia absolutamente positiva, aunque no fuimos colegas contemporáneos: ella falleció cuando yo tenía siete años. Más adelante, después de empezar a actuar, volví a ver filmaciones suyas y me preparé para encontrar una interpretación de otra época. Sin embargo, me sorprendió la vigencia, la naturalidad y la autenticidad de su trabajo. Luego, al releer algunas entrevistas, encuentro muchas coincidencias que aparecieron sin haberlas buscado. Hay una mirada compartida sobre el respeto al público y a la profesión.

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Roberto Antier con su mamá, la reconocida actriz Violeta Antier, quien lo sostiene en brazos de recién nacido

—¿Cómo se expresa ese respeto en tu modo de trabajar?

—La actuación puede parecer un juego porque un chico actúa cuando imagina que es Messi mientras patea una pelota. Hasta cierto nivel no necesita preparación. Pero, si uno quiere profesionalizarse, es aconsejable formarse. Para ser médico hay exigencias externas: terminar la secundaria, ingresar a la facultad, aprobar exámenes. En actuación no te lo piden. Por eso me impuse mis propios rigores: estudié actuación y muchas áreas vinculadas al teatro y al entretenimiento. Quería sentirme preparado y hacerlo bien por respeto al público. Después descubrí que mi mamá iba por esa línea también.

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—¿Reconocés además una herencia ligada al humor?

—Los roles que más recuerda la gente de mi mamá son dramáticos porque fueron los que recibieron premios. Pero sus colegas la recordaban como alguien muy divertida. Con tanta presencia del humor en mi vida, entiendo que también hay una herencia ahí. No fue algo buscado, pero evidentemente la naturaleza tira.

—¿Hay algún otro paralelo que te conecte con tu mamá?

—Sí. Aunque pertenecemos a tiempos distintos, nos pasaron cosas similares. Un día me llamó Cecilio Madanes, que entonces era director del Teatro Colón. Yo había aplicado a una beca Fulbright y del Fondo Nacional de las Artes, y él me dijo que quiso comunicarse personalmente cuando supo quién era porque le había otorgado la primera beca a mi mamá en 1960. Ella recibió la beca del Fondo Nacional de las Artes en 1960 y yo la obtuve en 1995. Los dos tuvimos premios otorgados por príncipes: en mi caso, el grupo que integré recibió el Premio Princesa de Asturias. Son simetrías que no se planifican; uno mira hacia atrás y aparece un arco que las une.

—La comedia musical también ocupa un lugar central en tu formación.

—Siempre fui fan de las comedias musicales porque me parecen el espectáculo más completo. Vas a ver una obra de teatro, pero además tenés canciones, coreografías y una orquesta en vivo. En mi casa sonaban mucho las bandas de sonido de Mi bella dama, Amor sin barreras y Porgy and Bess. Tuve dos becas en Estados Unidos: una como actor y otra como director. Con la primera fui a Nueva York a estudiar método y a especializarme. Con la segunda aprendí cómo se monta una comedia musical en tiempos muy similares a los de una obra no musical, aun cuando hay tantas disciplinas en juego.

Mientras el actor era director de un crucero, tuvo la oportunidad de presentar al reconocido artista quien tuvo un pedido especial hacia él

—Durante tu etapa como director de crucero compartiste escenario con Ben Vereen. ¿Qué recordás de ese encuentro?

—Cuando fui director de crucero, me dieron la posibilidad de elegir a quién contratar. Vi que estaba Ben Vereen, protagonista de Pippin, de All That Jazz y de la serie Raíces, y pregunté si se podía. Me dijeron que sí. Cuando lo recibí, tuvimos una charla y notó lo que yo sabía de su carrera y de la comedia musical. En una función, mientras lo presentaba, me agarró del brazo, me sentó al piano y me pidió que tocara un tema para él. Fue un reconocimiento muy especial, de alguien a quien admiraba mucho.

—También tuviste una experiencia singular como reemplazante de Les Luthiers.

—Durante dos años fui reemplazante de los seis integrantes. Yo lo vivía con naturalidad, como un nerd que estudiaba todas las partituras, las voces, los textos y las posiciones de cada personaje en cada sketch. Tomé dimensión de cómo se veía ese trabajo desde afuera cuando un fotógrafo del Premio Princesa de Asturias me preguntó si realmente reemplazaba a los seis. Tiempo después, mi familia estaba en Segovia y entró a una exposición de ese fotógrafo: había armado una muestra llamada El reemplazante, dedicada a poner en valor esa tarea. Fue una sorpresa hermosísima.

—¿Cómo sigue tu agenda?

—En diciembre vuelvo a Toc toc, obra que hice durante todo 2025. Haremos dos semanas, habrá una pausa de tres semanas por las fiestas y el 6 de enero comenzará la temporada 2027. En ese intervalo voy a presentar dos funciones más de Generación mareada, una en City Bell el sábado 19 de diciembre a las 20, en Desafinado Club, City Belly otra en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de diciembre a las 21, en El Restaurador, Avda. Medrano 487, por la demanda que tuvieron las presentaciones anteriores.