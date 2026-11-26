Investigadores del NJIT crearon la mano robótica PHD-Hand con impresión 3D por un costo menor a 650 dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Investigadores del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey (NJIT) diseñaron una mano robótica de cinco dedos que se imprime en una impresora 3D doméstica y cuesta menos de USD 650 en piezas. El prototipo, llamado PHD-Hand, tiene 15 articulaciones motorizadas y logró sostener los 33 tipos de agarre de una clasificación estándar de la mano humana.

El diseño es de Neel Adwani, doctorando en ingeniería eléctrica y computación, junto con Muhaiminul Islam Akash, Saffia Ouali y Ethan Liu, bajo la dirección del profesor Cong Wang. El trabajo fue aceptado en la conferencia internacional de robots humanoides de IEEE-RAS, que se celebrará del 6 al 9 de diciembre en Santa Clara, según informó Humanoids Daily.

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Adwani dijo que la cifra de menos de USD 650 incluye los servomotores (pequeños motores que mueven cada articulación), la placa de control, el filamento de impresión y las varillas de acero. El estudio, publicado en el repositorio arXiv, sostiene que el diseño reduce la barrera de entrada para quienes desarrollan manos robóticas.

Cómo es el diseño de la mano robótica

La mayoría de las manos robóticas económicas mueven los dedos con cables, similares a tendones. Según Adwani, esos cables se estiran, se resbalan y necesitan ajustes constantes. PHD-Hand los reemplaza por varillas y articulaciones rígidas, un sistema que evita ese mantenimiento.

El mecanismo sustituye los cables convencionales por varillas de acero y articulaciones rígidas para reducir el mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada dedo tiene tres motores ubicados debajo de él. Dos mueven el nudillo, que se imprime en un material flexible y permite doblar el dedo y abrirlo hacia los lados. El tercero acciona juntas las dos articulaciones superiores mediante una varilla de acero de 0,6 milímetros. Una sola placa controla los 15 motores.

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La mano mide 200 milímetros de la muñeca a la punta de los dedos y pesa 570 gramos. Eso la deja cerca del tamaño de una mano adulta y algo más pequeña que la Linkerbot L20, una mano comercial de unos 225 milímetros que los autores usan como comparación. Se imprime con plásticos TPU y PETG, sin estructuras de soporte.

Cada dedo se arma con 18 piezas, impresas o compradas. Los autores comparan esa cifra con las más de 27 piezas por dedo de una mano anterior accionada también por articulaciones, publicada en 2021 en Nature Communications, que requería mecanizado industrial.

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Qué puede hacer y qué le falta

El equipo probó la mano con la clasificación de agarres de Feix, un conjunto de 33 posturas humanas, y la mostró sosteniendo objetos como una taza y un taladro. También hizo tareas con los objetos ya en la palma: quitar la tapa de un frasco, girar un destornillador de precisión y rotar un cubo de 55 milímetros.

El prototipo completó los 33 agarres de la escala de Feix y manipuló objetos como taladros, tazas y destornilladores.

Los autores admiten limitaciones. Algunos agarres, como sostener un palo o usar palillos chinos, salieron imperfectos porque los dedos no se flexionan tanto como los humanos y la mano no tiene la membrana de piel entre el pulgar y el índice.

El prototipo acumuló unas 200 horas de pruebas y tuvo dos fallas, en ambos casos la rotura de la varilla de acero que acopla las articulaciones superiores. El artículo aclara que aún no se hizo un estudio formal de fatiga. Tampoco tiene sensores de tacto, y la fuerza de agarre no se midió: el equipo planea informarla en un trabajo posterior.

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Adwani afirmó que el equipo publicará los archivos de diseño y el software de control como código abierto en aproximadamente un mes. El hardware usará la licencia CERN-OHL-P v2 y el software, la licencia MIT, según Humanoids Daily.

Los autores liberarán los archivos de diseño y el programa de control como código abierto bajo licencias libres. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Las manos robóticas no deberían ser un lujo que solo pueden pagar unos pocos laboratorios”, dijo Adwani. Su argumento es que estudiantes, aficionados, empresas emergentes y laboratorios podrán construir una y mejorarla.

Los próximos pasos que enumeran los autores son pasar la varilla de acoplamiento por la falange media, rediseñar la base del pulgar, añadir la membrana que falta y imprimir cada dedo en una sola pieza, algo que todavía no logran de forma fiable.

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