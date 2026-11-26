Durante el operativo fueron detenidos dos ciudadanos colombianos y un ecuatoriano, quienes presuntamente transportaban 14 sacos con sustancias ilícitas. Crédito: MSP

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El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica realizó una operación sin precedentes contra el presunto narcotráfico marítimo, tras interceptar una lancha rápida que transportaba 14 sacos con aparente droga, a aproximadamente 490 kilómetros de Golfito, Puntarenas, en aguas del Pacífico Sur.

El operativo, desarrollado con el apoyo de las autoridades de Estados Unidos, permitió la detención de tres extranjeros, dos colombianos y un ecuatoriano, quienes presuntamente intentaron deshacerse del cargamento lanzándolo al océano mientras realizaban maniobras evasivas.

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Según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) se trata de la intervención antidrogas realizada a mayor distancia de las costas costarricenses hasta la fecha, lo que representa un nuevo alcance operativo para las autoridades nacionales.

La embarcación fue detectada inicialmente por un avión de patrullaje estadounidense, cuyos tripulantes identificaron una nave sospechosa que, de acuerdo con el reporte policial, se dirigía hacia territorio costarricense.

Tripulantes lanzaron 14 sacos al mar para evitar el decomiso

Tras recibir la alerta de la aeronave estadounidense, oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas iniciaron una movilización para localizar e interceptar la embarcación.

La intervención se produjo a 265 millas náuticas de Golfito, equivalentes a aproximadamente 490 kilómetros, donde los guardacostas consiguieron alcanzar la lancha sospechosa.

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Durante el procedimiento, los ocupantes realizaron maniobras evasivas y lanzaron al mar 14 sacos que presuntamente contenían sustancias ilícitas, según detallaron las autoridades.

Los oficiales lograron recuperar los recipientes, que posteriormente fueron trasladados a territorio nacional para realizar los análisis correspondientes.

El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica interceptó una lancha con aparente droga a 490 kilómetros de Golfito, en el Pacífico Sur. Crédito: MSP

¿Quiénes son los tres extranjeros detenidos?

La embarcación interceptada fue identificada como “Bajo Los Primos”, una lancha rápida de 32 pies de longitud, sin bandera y con matrícula CP-02.

La nave estaba equipada con dos motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza cada uno, características que le permitían desplazarse a alta velocidad.

Además de los sacos sospechosos, los guardacostas encontraron varios estañones con combustible.

Durante la intervención fueron aprehendidos tres hombres, identificados como un ciudadano ecuatoriano de apellido Laínez, quien fungía como capitán, y dos colombianos de apellidos Angulo y Castillo.

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Los detenidos fueron trasladados hasta Golfito, donde las autoridades continuaron con las diligencias relacionadas con el decomiso.

La Policía de Control de Drogas (PCD) quedó a cargo de realizar las pericias necesarias para establecer la composición y cantidad exacta de las sustancias recuperadas.

Los Guardacostas de Costa Rica recuperaron 14 sacos con aparente droga que fueron lanzados al mar por los tripulantes de una lancha interceptada a 490 kilómetros de Golfito. Crédito: MSP

Sexta embarcación interceptada en un mes

El operativo también destaca por el uso de las embarcaciones tipo Apóstol, donadas por el Gobierno de Estados Unidos para fortalecer las capacidades de vigilancia y respuesta de las autoridades costarricenses.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, esta representa la sexta embarcación interceptada durante el último mes mediante operaciones apoyadas por estas unidades marítimas.

Su utilización ha permitido desarrollar intervenciones a mayores distancias de la costa, ampliando el alcance de las acciones policiales contra el tráfico marítimo de sustancias ilícitas.

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La cooperación estadounidense también resultó determinante para detectar inicialmente la lancha sospechosa y facilitar la posterior movilización de los guardacostas.

Por ahora, las investigaciones deberán establecer qué tipo de droga transportaban los sospechosos, cuál era su cantidad y cuál habría sido el destino final del cargamento.

El decomiso se suma a las operaciones contra el crimen organizado desarrolladas en el Pacífico costarricense y marca un precedente en la capacidad de las autoridades para efectuar intercepciones marítimas a casi 500 kilómetros de Golfito.