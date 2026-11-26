Las investigadoras Kirsty J. Kyle y Colleen T. Downs publicaron en la revista African Zoology el primer registro de señuelo caudal en la pitón del sur de África (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A partir de una observación directa, una investigación sobre la pitón del sur de África documentó un posible uso de la cola para atraer presas, una conducta que no se había descrito antes en la especie.

El episodio se registró durante un cautiverio temporal. Cerca de la serpiente había gallinas domésticas y una de ellas se aproximó al extremo de la cola después de que el animal comenzara a moverlo sin desplazar el resto del cuerpo.

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La investigación, publicada en la revista African Zoology, fue realizada por Kirsty J. Kyle y Colleen T. Downs. El trabajo describe la observación como el primer caso documentado de señuelo caudal en Python natalensis, el nombre científico de la especie.

El trabajo académico subraya que un único caso registrado no demuestra que toda la población de esta especie utilice este comportamiento (YouTube/@EarthTouchTV)

El señuelo caudal consiste en mover la punta de la cola para captar la atención de un animal que podría convertirse en presa. La conducta había sido registrada en otras especies de pitones, pero no en la pitón del sur de África.

Una pitón inmóvil movió la punta de la cola ante una gallina

La conducta central del trabajo se observó en una pitón de tamaño mediano, de entre 1,5 y 2 metros de largo, que permaneció por un período breve en un recinto de vidrio. Una vez liberada, la serpiente volvió a su entorno natural.

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Durante ese lapso, varias gallinas se desplazaban en las cercanías. La pitón adoptó una posición de espera, dejó inmóvil el cuerpo y comenzó a agitar repetidamente el extremo de la cola con un movimiento semejante a una onda.

Una gallina doméstica se aproximó desde varios metros de distancia hacia el reptil, aunque la presencia del cristal impidió un desenlace con captura (YouTube/@EarthTouchTV)

La parte inferior de esa punta tiene marcas negras y blancas que contrastan con el dibujo del resto del animal. Una gallina advirtió el movimiento y se acercó desde varios metros de distancia, mientras la serpiente mantenía la misma posición.

El vidrio del recinto impidió que el ave quedara al alcance del reptil. Por ese motivo, la observación no permitió registrar un ataque ni una captura. Aun así, el trabajo considera que la secuencia es compatible con un intento de atraer a una presa.

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La interpretación se apoya en el orden de las acciones descritas por las autoras: la pitón permaneció quieta, movió solo la parte visible de la cola y una gallina se aproximó. El estudio no afirma que el animal haya conseguido alimentarse ni que la maniobra termine siempre en una captura.

El contraste entre las marcas blancas y negras de la parte inferior de la cola y el resto del cuerpo incrementa la visibilidad de la extremidad (YouTube/@EarthTouchTV)

El color y el movimiento pueden acercar a una posible presa

El estudio define el señuelo caudal como una estrategia de caza propia de algunas serpientes que esperan inmóviles. El movimiento de la cola puede llamar la atención de una presa, mientras la quietud del cuerpo dificulta que detecte al depredador.

En la pitón del sur de África, la diferencia entre el dibujo de la parte superior de la cola y las marcas claras de su parte inferior puede volver más visible el extremo cuando se mueve.

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El trabajo no determina qué aspecto del estímulo atrajo a la gallina ni establece que el patrón de color, por sí solo, produzca ese efecto.

El trabajo académico subraya que un único caso registrado no demuestra que toda la población de esta especie utilice este comportamiento (YouTube/@EarthTouchTV)

Antes de esta observación, las referencias previas sobre la cola de la especie la vinculaban principalmente con la defensa. El paper señala que la pitón puede mostrar esa parte del cuerpo ante una amenaza, una conducta distinta de la descrita durante el encuentro con la gallina.

Esa diferencia resulta relevante para interpretar el episodio. En una respuesta defensiva, el animal exhibe la cola frente a un posible agresor. En el caso documentado, en cambio, la pitón se mantuvo en espera y movió la punta ante un animal que se acercó.

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Un único caso no permite establecer la frecuencia de la conducta

El registro aporta una nueva observación sobre Python natalensis, pero no demuestra que todas las pitones del sur de África recurran a este comportamiento. Tampoco permite calcular con qué frecuencia lo usan, en qué ambientes aparece o qué animales responden al movimiento.

Los investigadores requieren nuevas observaciones en condiciones semejantes para determinar la frecuencia real de esta maniobra en el entorno natural (YouTube/@EarthTouchTV)

El trabajo presenta el episodio como un primer caso documentado para la especie. Esa precisión importante permite incorporar la conducta al conocimiento disponible sin convertir una sola observación en una regla para todos los individuos.

Para determinar el alcance del señuelo caudal, harían falta nuevas observaciones de pitones en condiciones similares. El estudio, por ahora, deja constancia de una secuencia concreta: una serpiente inmóvil movió la punta de la cola y una gallina se acercó a ella.

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