Cómo saber si una tienda online es real antes de pagar y qué hacer si ya compraste en una falsa

Los organismos de defensa del consumidor aconsejan verificar el número de CUIT y la razón social de las tiendas online antes de concretar una compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Antes de pagar en una tienda online conviene hacer tres comprobaciones: que la empresa exista, que la dirección web sea la oficial y que el cobro se haga dentro del sitio. Los organismos de defensa del consumidor de Argentina las recomiendan de cara a las compras de Black Friday y de fin de año.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó el 30 de octubre de 2026 cinco consejos para el Cyber Monday, que se realizó del 2 al 4 de noviembre del mismo año. Su Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor advirtió sobre correos y mensajes de WhatsApp con enlaces a supuestas ofertas exclusivas.

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Para esos casos, el organismo recomienda no ingresar datos personales ni bancarios en páginas sospechosas, entrar directamente a los sitios oficiales de las marcas y guardar capturas de las publicaciones, de los precios y de la confirmación de compra.

La titularidad legal de los dominios terminados en .ar se consulta en NIC Argentina para corroborar si el sitio pertenece a una empresa registrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres controles antes de cargar la tarjeta

El primero es comprobar que el comercio existe. Según la página de derechos del consumidor del Gobierno nacional, las empresas argentinas deben informar su nombre y su número de CUIT, la clave de identificación tributaria. Ese dato y la razón social permiten verificar la veracidad del comercio.

Otra página oficial agrega que la existencia legal de un sitio con dudas puede constatarse en NIC Argentina, el organismo que registra los dominios terminados en .ar. Si una web que se presenta como una cadena conocida figura a nombre de un particular, el dato no coincide.

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El segundo control es la dirección. El Gobierno nacional aconseja no entrar a una tienda desde un correo o un mensaje de aplicaciones como WhatsApp, porque pueden llevar a sitios falsos que copian la identidad de la página real. Lo indicado es escribir la dirección en el navegador.

El Gobierno recomienda no acceder a tiendas desde enlaces recibidos por correo o WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El candado y la sigla “https” no bastan como garantía de autenticidad. Los organismos recomiendan exigirlos antes de ingresar datos de tarjeta, pero indican que cifran la conexión: no prueban quién está del otro lado.

El tercer control es el medio de pago. Un documento del Gobierno nacional sugiere evitar pagos en efectivo, giros o empresas de envío de dinero que no permitan verificar al vendedor, y preferir la tarjeta de crédito. Pide no pagar fuera de la plataforma donde se compra, porque la mayoría ofrece protección al comprador.

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Qué hacer si ya se pagó

Ante una situación sospechosa, el Banco Central aconseja contactar al banco por sus canales oficiales. Conviene hacerlo cuanto antes y conservar todo lo que documente la operación: comprobantes, capturas de la publicación, mensajes, correos y la dirección web donde se compró.

Las víctimas de estafas virtuales pueden radicar una denuncia penal ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. (REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración)

Si la tienda existe pero incumple, el comprador puede reclamar. En la Ciudad de Buenos Aires, el reclamo se inicia en el sitio de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, y a nivel nacional en la ventanilla única federal de reclamos de Defensa del Consumidor.

Si el sitio era una estafa, el caso es penal. El Gobierno nacional indica hacer la denuncia en la comisaría o en la oficina receptora de denuncias del domicilio, con todo el material disponible. Se puede avisar a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, por correo a denunciasufeci@mpf.gov.ar.

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Arrepentimiento y garantía

En las compras por internet, el consumidor puede cancelar dentro de los 10 días corridos desde que recibe el producto, sin dar motivos. Los costos de la devolución corren por cuenta del vendedor, según la Ciudad de Buenos Aires.

Las recomendaciones oficiales priorizan el uso de tarjetas de crédito dentro de las plataformas de venta por sobre las transferencias y el efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sitios que venden deben incluir un botón de arrepentimiento, un enlace visible desde la página de inicio, según la Resolución 424/2020 de la Secretaría de Comercio Interior. Nadie puede pedir un trámite previo, y el vendedor tiene 24 horas para informar el código de identificación del trámite.

Los productos nuevos tienen por ley una garantía mínima de 6 meses y los usados de 3 meses, según el Gobierno nacional. El comercio puede ofrecer más tiempo, pero no menos.

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