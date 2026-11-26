Guilherme Milhomem Gusmão dejó el fútbol se dedica al fisicoculturismo (@oficialguilherme10)

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Guilherme Milhomem Gusmão encontró una nueva vida lejos de las canchas, aunque sin apartarse de la exigencia física que marcó toda su carrera. El exdelantero brasileño, que pasó por clubes de peso en Sudamérica y Europa, dejó el fútbol profesional en 2024 y ahora concentra sus esfuerzos en el fisicoculturismo.

Las imágenes que publicó en sus redes sociales sorprendieron a quienes lo recuerdan con la camiseta de Atlético Mineiro, Cruzeiro o Corinthians. El brasileño a sus 38 años exhibió un cuerpo muy distinto al de sus años como atacante y recibió numerosos mensajes de seguidores que resaltaron su masa muscular y el trabajo realizado fuera de la competencia.

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El cambio de Guilherme consiste en que, tras finalizar su carrera como futbolista profesional, orientó su rutina al entrenamiento físico y al fisicoculturismo. El exjugador mantuvo su relación con el deporte, pero reemplazó las obligaciones de los partidos y los entrenamientos colectivos por una preparación centrada en el desarrollo muscular.

El futbolista brasileño fue campeón de la Libertadores con Atlético Mineiro (@oficialguilherme10)

Su presente contrasta con las características que necesitaba dentro del campo. Como delantero, debía sostener la velocidad, la potencia y la resistencia durante los encuentros; ahora, su actividad se apoya en ejercicios destinados a fortalecer y moldear su físico, una transformación que decidió compartir de manera pública.

El recorrido que lo llevó hasta esta etapa comenzó en Cruzeiro, el club que le abrió sus puertas y le dio sus primeras oportunidades. Entre 2007 y 2009, el atacante convirtió 30 goles en 68 partidos, un registro que permitió su primera experiencia internacional y lo llevó a dejar Brasil para competir en Europa.

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Guilherme jugó en el Dinamo Kiev de Ucrania, donde anotó cinco tantos en 14 presentaciones. Después pasó por el CSKA Moscú de Rusia y allí firmó 10 goles en 20 encuentros, aportes que resultaron destacados pese a que no acumuló demasiados minutos en ambos equipos. En marzo de 2011, el delantero regresó a su país para incorporarse a Atlético Mineiro, una decisión que lo vinculó con el período más exitoso de su trayectoria. Con el conjunto de Belo Horizonte conquistó la Copa Libertadores de 2013 y la Copa de Brasil de 2014, además de integrar un plantel que contó con Ronaldinho entre sus grandes figuras.

Guilherme sorprendió en las redes sociales por su impactante cambio físico (@oficialguilherme10)

Durante cuatro años y medio, Guilherme disputó 142 partidos y marcó 27 goles con la camiseta del Galo. Aquella etapa le dio un lugar en una campaña recordada por los títulos obtenidos y por la consolidación de Atlético Mineiro como uno de los equipos brasileños con mayor presencia continental en ese período. Luego de esa experiencia, el delantero tuvo un paso por Turquía antes de regresar otra vez al fútbol brasileño. Su siguiente destino fue Corinthians, donde actuó entre 2016 y 2017 y consiguió el Campeonato Paulista en su segunda temporada con el club paulista.

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El delantero también defendió las camisetas de Fluminense, Athletico Paranaense y Bahia a lo largo de una carrera con distintos destinos. El último capítulo llegó en Cianorte FC, institución en la que concluyó su camino profesional durante 2024, antes de iniciar la faceta que hoy muestra en las redes sociales.

La transformación física de Guilherme no implica una ruptura con su pasado deportivo, sino una continuidad bajo otras reglas. El exfutbolista dejó atrás los goles, los vestuarios y la competencia semanal, pero conservó la disciplina de entrenamiento que lo acompañó desde sus primeros años como jugador.