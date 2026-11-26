La Policía capturó en República Dominicana a un animador infantil acusado de agresión sexual contra seis niñas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre que durante décadas trabajó en animaciones infantiles fue capturado por las autoridades policiales en República Dominicana. La Justicia analiza ahora una acusación de agresión y violación sexual contra seis niñas, un caso que reabrió una investigación iniciada meses atrás en el Distrito Nacional.

El imputado fue identificado como José Ángel P., un animador conocido por su actividad como payaso en eventos y carnavales de Cristo Rey, según informaron los medios locales. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva mientras avanza la pesquisa sobre las denuncias presentadas contra él.

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Las presuntas víctimas tienen entre nueve y 14 años. Sus identidades permanecen reservadas por tratarse de menores de edad. La acusación provisional sostiene que el acusado habría cometido delitos sexuales contra seis niñas, aunque el expediente aún se encuentra en una etapa inicial y no existe una sentencia.

Las víctimas de las agresiones bajo investigación tienen entre nueve y catorce años de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La audiencia fue aplazada para realizar entrevistas a las niñas

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó la audiencia en la que debía conocerse la solicitud de medida de coerción. El tribunal ordenó que psicólogos entrevisten a las menores mediante cámara Gesell, un procedimiento que busca recoger sus declaraciones en un ambiente protegido y evitar que revivan los hechos en audiencias públicas.

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La cámara Gesell permite que especialistas evalúen el relato de niños, niñas y adolescentes sin que tengan contacto directo con las personas investigadas. El resultado de esas entrevistas puede ser incorporado al proceso judicial como parte de las pruebas.

El acusado ya había sido detenido en marzo de este año por la misma investigación. En aquella ocasión, su defensa argumentó que el arresto fue irregular porque se habría superado el plazo de 48 horas para llevarlo ante un juez. El tribunal dispuso entonces su libertad pura y simple, sin medidas de coerción.

Esa decisión no implicó el cierre del expediente. La investigación continuó y derivó en un nuevo arresto, junto con una nueva solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía.

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La Procuraduría General de la República registró más de 69 mil denuncias de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acusación contempla penas de hasta 20 años de prisión

El delito de violación sexual puede recibir una condena de 10 a 15 años de reclusión mayor, según las leyes actuales en República Dominicana. Cuando existen circunstancias agravantes, entre ellas determinados casos en los que las víctimas son niños, niñas o adolescentes, la pena puede llegar a 20 años de prisión.

La eventual condena dependerá de la calificación definitiva de los hechos, de las pruebas reunidas por el Ministerio Público y de la decisión que adopten los tribunales. La solicitud de prisión preventiva no supone una declaración de culpabilidad, sino una medida cautelar que busca garantizar la presencia del imputado durante el proceso.

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El caso aparece en medio de un panorama de violencia sexual y de género que mantiene en alerta a las autoridades de República Dominicana. La Procuraduría General de la República informó que, hasta octubre de 2026, había recibido más de 69 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual. La institución prevé que el año cierre con más de 80 mil denuncias en esas categorías.