El oro forma parte de las reservas internacionales del BCRA. (Foto: Reuters)

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La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) depositó 1.000 barras de oro en el Banco de Inglaterra, custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS), en 2024 y que refundió 115 lingotes del metal precioso.

“Entre junio y agosto de 2024, el BCRA envió 1.000 barras de oro al Banco de Inglaterra, en Londres, en su carácter de custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS), y refundió 115 lingotes bajo estándares de ‘buena entrega’. Esto cambió la naturaleza del activo: el BCRA dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de ‘oro no asignado’”, señaló la AGN.

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Y continuó: “El BCRA negó haber realizado movimientos durante 2024 en su cuenta de oro en el exterior. Sin embargo, en su propia contabilidad y en los extractos del BIS se identificaron tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy, sin haber entregado el respaldo documental sobre condiciones, autorizaciones, contrapartes ni rendimientos”.

Según el informe del organismo de control, durante la revisión se detectaron “incumplimientos del deber legal de colaboración con el control externo” e inconsistencias entre las respuestas del BCRA y sus propios registros contables.

El Banco Central sostuvo que las coberturas permitieron capturar cerca del 70% de la suba del precio del metal durante 2025. (Foto: Reuters)

La entidad presidida por Juan Manuel Olmos también señaló que no recibió documentación que consideró indispensable para establecer si el oro fue utilizado como garantía en operaciones financieras y si quedó expuesto a una eventual pérdida de inmunidad.

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La AGN sostuvo además que el Banco Central no acreditó una evaluación integral de los riesgos asociados a las operaciones. El análisis debía contemplar aspectos “contractuales, jurídicos, operativos y patrimoniales”, incluida la prórroga de jurisdicción. Sobre este punto, el informe aludió a los juicios internacionales con fallos firmes que el Gobierno informó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en octubre de 2026.

El traslado del metal, siempre según las aclaraciones del ente auditor, se realizó sin un instructivo formalmente aprobado. Tampoco se habría acreditado la custodia de la póliza de seguro correspondiente. Para la AGN, esas omisiones impidieron verificar las condiciones bajo las cuales se ejecutó la operación y los mecanismos de resguardo previstos para los activos.

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El documento también retomó observaciones incluidas en la auditoría anterior sobre los estados contables de 2025. Allí, la AGN indicó que las operaciones financieras de cobertura con oro realizadas con el BIS) y Deutsche Bank arrojaron pérdidas por USD 1.023 millones, liquidables en divisas.

En ese mismo período, las reservas registraron una revalorización neta positiva de USD 2.505 millones, asociada al incremento del precio internacional del metal. No obstante, la Auditoría remarcó que el BCRA no entregó, pese a los pedidos realizados, los contratos ni los antecedentes técnicos necesarios para revisar “las condiciones, riesgos o cláusulas de entrega física” de las operaciones.

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Santiago Bausili defendió el traslado de parte de los lingotes al Banco de Pagos Internacionales (BIS).

“La confidencialidad de la administración de las reservas no puede invocarse para eludir el control externo”, planteó la AGN. El organismo afirmó que cuenta con mecanismos para preservar información sensible y recordó que el propio informe dispuso reservas parciales sobre determinados datos. También cuestionó que las explicaciones posteriores del Banco Central en el Informe de Política Monetaria del tercer trimestre de 2026 y durante la conferencia de prensa del 29 de octubre sustituyeran la presentación de la documentación contractual.

“Rendir cuentas es una obligación para los funcionarios públicos, no una gracia discrecional”, sostuvo el texto. La AGN vinculó ese planteo con el artículo 85 de la Constitución Nacional, que establece que la Presidencia del organismo debe estar a cargo de un representante de la oposición.

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Finalmente, el documento señaló que no se verificó “un beneficio sustantivo” que justificara el traslado del oro. Ante lo que definió como un escenario internacional de conflictividad creciente, solicitó a las autoridades del BCRA que adopten una estrategia de mayor cautela para proteger los activos externos y que dispongan la repatriación del oro a la sede del Banco Central.

Cronología de la polémica

La controversia por el oro de las reservas del Central tuvo un primer capítulo público el 8 de octubre, cuando la AGN difundió sus observaciones sobre los estados contables de 2025. El organismo sostuvo que la autoridad monetaria había realizado operaciones con derivados sobre el metal y que el resultado arrojó una pérdida de USD 1.023 millones, entre el quebranto de los contratos y las primas pagadas.

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El titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, cuestionó la manera en que se gestionó el oro por parte del BCRA.

El presidente de la Auditoría, Juan Manuel Olmos, cuestionó que se hubiera utilizado parte de las reservas de oro como activo subyacente de esas operaciones. “Nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo”, afirmó entonces. La auditoría distinguió ese resultado de la revaluación contable de las tenencias, que aumentaron por la suba de la cotización internacional del metal.

Esa diferencia se convirtió en el centro de la disputa técnica. Para la AGN, la apreciación del oro que ya formaba parte de las reservas no debía confundirse con el resultado de los derivados. “Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente”, planteó Olmos. Según los datos examinados por el organismo, la tenencia de oro registró una ganancia patrimonial superior a $8 billones durante 2025, impulsada por el precio internacional.

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El BCRA respondió semanas después, el 29 de octubre, a través de su Informe de Política Monetaria del tercer trimestre. Allí rechazó que las coberturas debieran analizarse de manera aislada y sostuvo que formaban parte de una estrategia integral de administración de reservas. La entidad afirmó que los contratos permitieron preservar cerca del 70% de la suba del oro durante 2025 y defendió el resultado como una ganancia “inédita” sobre esa posición.

La explicación oficial se concentró en los denominados zero-cost collars, una combinación de opciones de venta y de compra que fija un piso para proteger el valor de un activo ante una baja, aunque limita parte de la ganancia si el precio supera un determinado techo. El autoridad monetaria señaló que esos contratos se liquidaban en divisas y que “no modifican las tenencias físicas de oro ni generan movimientos, compromisos o gravámenes en esa posición”.

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La AGN abrió una auditoría de gestión para revisar el traslado físico del oro y las condiciones de la operación. (Foto: Reuters)

Según la defensa del BCRA, la cobertura se activó tras una suba cercana al 40% en el precio del metal durante los 12 meses previos a octubre de 2024. El organismo sostuvo que el salto de 66% registrado en 2025 estuvo fuera de los escenarios previstos al momento de contratar las opciones y que el costo posterior debe evaluarse junto con la revaluación de las reservas, no como un resultado independiente.

En paralelo, la discusión se amplió al traslado físico de parte de los lingotes al exterior. La AGN abrió una auditoría de gestión específica para determinar por qué se tomó la decisión, cuál fue el destino del metal y si la operación generó algún beneficio concreto para el Banco Central. Ese informe, según se informó entonces, había sido enviado a la entidad para que presentara su descargo.

Santiago Bausili, presidente del BCRA, había asegurado ante el Senado que “todos los movimientos del oro están documentados y están registrados”. Explicó que una parte de las reservas permanecía en las bóvedas de la entidad y otra estaba depositada en el BIS, en Suiza. También sostuvo que durante 2024 se aprovechó una ventana de mercado para reemplazar barras con menor aceptación comercial por otras de mejor calidad, a un costo inferior al histórico.

La controversia quedó así dividida en dos planos que avanzaron en paralelo: por un lado, el debate sobre el resultado y la conveniencia de las coberturas financieras; por otro, las preguntas sobre la documentación, los contratos, el traslado físico de los lingotes y los riesgos jurídicos vinculados a la administración de las reservas. La nueva observación de la AGN sobre la falta de antecedentes para el control externo vuelve a conectar ambos expedientes.