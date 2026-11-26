Agustín Baccega recuperó la libertad luego de abonar una fianza de 5.000 dólares y concretó el reencuentro con su esposo tras 19 días de encierro

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Agustín Baccega recuperó la libertad este jueves y se reencontró con su pareja, Gustavo Romanello, poniendo fin a 19 días de detención bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Los dos acróbatas argentinos, oriundos de Córdoba, habían sido arrestados el 7 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Phoenix, en Arizona, cuando se dirigían a despedir a un amigo fallecido. Con la liberación de Baccega, el matrimonio logró reunirse tras 20 días en los que permanecieron separados en distintos centros de detención, sin saber cuándo volverían a verse.

La historia comenzó en el aeropuerto. Ambos llegaron procedentes de Orlando, Florida, para asistir al funeral de Thomas Park, un amigo de ellos. Fue allí donde dos agentes de civil del ICE interceptaron primero a Baccega: Romanello, al preguntar adónde se lo llevaban, fue esposado a continuación. Fue él quien logró fotografiar el momento del arresto antes de que los separaran. A partir de ese instante, los caminos del matrimonio se bifurcaron: Romanello quedó alojado en el Centro de Procesamiento de Servicios de Florence, mientras que Baccega fue trasladado al Centro de Detención de Eloy.

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Romanello, de 35 años, fue el primero en salir. Abandonó el centro de Florence este miércoles 25 de noviembre, tras el pago de una fianza de USD 10.000, y fue trasladado hasta una iglesia de Glendale, Arizona, donde un grupo de amigos lo aguardaba. Allí, visiblemente agotado, habló con Univisión: “Estoy cansado, agotado. Fue una pesadilla. Desde el primer día pensé que era un sueño, pero me despertaba al día siguiente y seguía ahí, encerrado”. También describió las condiciones que atravesó durante esas semanas: “Las condiciones fueron malas y horribles y la gente también. La pasé feo. Nunca me lo esperé en mi vida y no se lo deseo a nadie”.

El Departamento de Seguridad Nacional justificó las detenciones con el argumento de que ambos acróbatas excedieron su período de estadía autorizada

Un día después, este jueves, Baccega, de 42 años, quedó en libertad luego de que se abonara su fianza de USD 5.000. El reencuentro de la pareja, que el matrimonio aguardó durante 18 días de incertidumbre, se concretó finalmente. Romanello llevaba puesta una tobillera electrónica de monitoreo que le fue colocada al momento de salir del centro de Florence, según contó él mismo.

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La incertidumbre había pesado de manera particular en ambos. “La incertidumbre de no saber si él estaba bien, estaba seguro, sano. Cada día era un desafío, mucho miedo”, subrayó Romanello en declaraciones posteriores a su liberación. Por su parte, Baccega lo expresó con una imagen concreta: “Si bien había gente que ofrecía abrazos allá adentro, no era el abrazo de él. Cuando me contaron la situación en la que él estaba detenido, no paraba de llorar porque yo no estaba en la misma situación”.

Ya antes de quedar libre, Baccega había dado cuenta de su estado anímico en declaraciones a Telemundo. “Es estresante estar detenido sin haber cometido ningún delito. Esto es emocionalmente denigrante”, describió, y contó que algunas mañanas se despertaba sin ánimo y lloraba, aunque encontraba contención en su compañero de celda y en otros detenidos que atravesaban situaciones similares. “Entienden y escuchan y ofrecen apoyo emocional. Por ahí te dan un abrazo”, relató.

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Gustavo Romanello abandonó el centro de Florence tras el pago de una fianza de 10.000 dólares y recibió una tobillera electrónica de monitoreo

Ambos también advirtieron sobre el modo en que operan los agentes en zonas aeroportuarias. “No quiero dar el mensaje de que no viajen, pero sí que tengan cuidado. Los agentes se disfrazan, ellos tienen gorra, y no se ven como un policía que ves caminar hacia ti, sino como una persona normal y corriente”, señaló Baccega en declaraciones a N+ Univisión Arizona.

Romanello y Baccega aseguran contar con permisos de trabajo vigentes y solicitudes de asilo pendientes, y afirman que ingresaron al país por un puerto de entrada hace seis años. Residen en Estados Unidos desde 2020. Sin embargo, fuentes del Departamento de Seguridad Nacional citadas por Telemundo sostuvieron que ambos permanecieron en el país después de que vencieran sus períodos de estadía autorizada, argumento que el ICE utilizó para justificar el arresto.

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Tras la detención, familiares y allegados contrataron al estudio Ybarra Maldonado Law Group, especializado en casos migratorios, para gestionar las excarcelaciones. En paralelo, pusieron en marcha una campaña en la plataforma GoFundMe que, hasta la fecha, superó los USD 60.000 en donaciones destinadas a cubrir los gastos jurídicos.

Los acróbatas aseguraron que no sufrieron malos tratos físicos durante su detención, aunque coincidieron en señalar que lo más difícil fue la separación y la falta de información sobre el estado del otro. Con ambos ya en libertad y con sus respectivas tobilleras de monitoreo, los trámites migratorios pendientes deberán continuar su curso fuera de los centros de detención.

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