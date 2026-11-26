La versión no oficial de GTA VI para PC ya tendría sus primeros mods pese a los intentos de Rockstar por frenar su desarrollo.

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La versión no oficial de Grand Theft Auto VI (GTA 6) para PC continúa desarrollándose pese a los intentos de Take-Two Interactive y Rockstar Games por frenar su distribución. El proyecto, que busca adaptar al ordenador una copia del videojuego filtrada para Xbox Series, ya tendría sus primeros mods y prepara un lanzador propio para facilitar su ejecución a otros usuarios.

El avance se produce después de que las compañías detrás de la franquicia consiguieran cerrar más de 3.000 repositorios vinculados con esta iniciativa. Las plataformas afectadas contenían archivos y herramientas utilizados para trabajar en una versión del juego compatible con computadoras.

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Sin embargo, el cierre no habría detenido el desarrollo. Según la información difundida por comunidades de jugadores, algunos de los proyectos trasladaron sus repositorios a espacios privados para continuar trabajando sin exponer públicamente sus avances.

Los responsables del proyecto preparan un lanzador propio para facilitar la ejecución del videojuego en computadoras.

La aparición de las primeras modificaciones y el anuncio de un lanzador representan nuevos pasos para esta adaptación no autorizada. También podrían facilitar que personas sin conocimientos técnicos avanzados intenten ejecutar el videojuego en una computadora, aunque todavía no se trata de una versión oficial ni de un lanzamiento compatible con todos los equipos.

GTA VI ya tendría sus primeros mods para PC

Uno de los aspectos que más llama la atención de este proyecto es que sus desarrolladores no solo buscan conseguir que GTA VI funcione fuera de las consolas para las que fue diseñado, sino que también trabajan en herramientas para modificar su contenido.

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Los primeros mods publicados serían modificaciones creadas por la comunidad para alterar determinados elementos del videojuego. Este tipo de archivos suele utilizarse en los juegos de PC para cambiar personajes, vehículos, escenarios, gráficos o características de la experiencia.

La existencia de estas modificaciones indica que el proyecto comienza a desarrollar un entorno similar al que tienen otros videojuegos de ordenador, donde los usuarios pueden incorporar contenido creado por terceros.

Más de 3.000 repositorios vinculados con la adaptación de GTA VI fueron retirados tras las acciones legales de Take-Two. (Rockstar)

Además, los responsables de esta adaptación anunciaron que trabajan en un lanzador propio. Se trata de un programa que permitiría iniciar el juego sin tener que realizar manualmente todos los procedimientos técnicos necesarios para ejecutarlo.

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Esta herramienta estaría pensada especialmente para quienes no cuentan con conocimientos sobre compilación, archivos del sistema o configuraciones avanzadas. No obstante, todavía no se han detallado sus características ni una fecha concreta para su publicación.

También habrían conseguido ejecutar GTA VI en una PS5 modificada

Los avances de la comunidad no se limitan a las computadoras. Un usuario de Reddit publicó información sobre la supuesta ejecución de GTA VI en una PlayStation 5 con un firmware modificado.

Según lo compartido en esa comunidad, el videojuego habría funcionado en una consola que utilizaba la versión 13.40 del firmware, anterior a la exigida oficialmente para ejecutar el título. Otros participantes de la discusión señalaron que también sería posible hacerlo con la versión 13.60.

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Usuarios también aseguran haber conseguido ejecutar GTA VI en una PlayStation 5 con firmware modificado. (Foto: Rockstar)

El firmware es el software interno que controla el funcionamiento de una consola. Cuando se modifica, algunos usuarios pueden acceder a funciones que normalmente están restringidas, aunque estos procedimientos también pueden implicar riesgos para el dispositivo y limitar el acceso a determinados servicios.

Por ahora, estas pruebas deben interpretarse con cautela, ya que proceden de publicaciones de usuarios y no de confirmaciones oficiales de Sony o Rockstar Games.

Rockstar busca frenar las versiones no autorizadas

El desarrollo de estas adaptaciones ocurre en medio de los esfuerzos legales de Take-Two Interactive para proteger la propiedad intelectual de la franquicia.

La compañía solicitó retirar miles de repositorios relacionados con el proyecto después de que se detectara que algunos usuarios estaban utilizando una versión filtrada para Xbox Series como base para conseguir una adaptación a PC.

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Aunque el cierre de más de 3.000 repositorios representó un golpe para los responsables de estas iniciativas, el traslado de algunos proyectos a espacios privados habría permitido que continuaran trabajando.

La adaptación no oficial utiliza como punto de partida una versión filtrada del videojuego para Xbox Series. (Rockstar)

La situación también refleja el interés de los jugadores por una versión para ordenador. Aunque GTA VI fue desarrollado inicialmente para consolas, una parte de la comunidad espera que Rockstar amplíe su disponibilidad a PC.

Mientras tanto, las adaptaciones no oficiales avanzan sin garantías de estabilidad, compatibilidad o seguridad. Descargar archivos de repositorios desconocidos también puede exponer los equipos a programas maliciosos.

Por ello, los usuarios deberán tener en cuenta que estos proyectos no cuentan con el respaldo de Rockstar Games y que su funcionamiento puede cambiar a medida que las compañías continúen tomando medidas contra su distribución.

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