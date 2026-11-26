WhatsApp es un canal útil para enviar una felicitación o invitación en diferentes festividades. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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El Día de Acción de Gracias se celebra en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre. En 2026, la fecha coincide con el jueves 26 de noviembre y reúne a familiares, amigos y parejas alrededor de la gratitud, las comidas compartidas y los reencuentros.

En este contexto, enviar una frase por WhatsApp permite acercarse a quienes están lejos o acompañar una conversación durante la festividad. Estas 100 opciones pueden adaptarse según el vínculo, con mensajes breves, personales o pensados para un grupo familiar.

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Qué frases se pueden enviar por WhatsApp en Acción de Gracias

Antes de copiar una frase, conviene sumar el nombre de la persona, un recuerdo común o una foto. Ese detalle puede convertir un saludo general en un mensaje dirigido a alguien en particular. Estas son algunas:

La fecha se celebra en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre y suele reunir a familias y amigos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias por estar siempre.

Hoy agradezco tenerte cerca.

Feliz Día de Acción de Gracias.

Gracias por compartir tanto.

Mi gratitud empieza contigo.

Qué suerte contar contigo.

Gracias por formar parte.

Hoy pienso mucho en ti.

Gracias por cada conversación.

Celebro tenerte en mi vida.

Gracias por tu compañía.

Que no falten motivos para agradecer.

Gracias por los buenos momentos.

Hoy brindo por nuestra amistad.

Gracias por hacerme reír.

Agradezco cada recuerdo juntos.

Que tengas un día tranquilo.

Gracias por escucharme siempre.

Hoy agradezco nuestra familia.

Gracias por tantos abrazos.

Te deseo una celebración en paz.

Gracias por ser parte de casa.

Hoy el cariño ocupa la mesa.

Que la gratitud nos reúna.

Gracias por estar incluso lejos.

Feliz día para ti y los tuyos.

Gracias por acompañarme cada día.

Hoy agradezco tu paciencia.

Que esta fecha traiga buenos recuerdos.

Gracias por tanto afecto.

Te mando un abrazo grande.

Agradezco poder contar contigo.

Gracias por las comidas compartidas.

Hoy celebro nuestra historia.

Que la mesa esté llena de cariño.

Gracias por cuidar de todos.

Te pienso con mucho cariño.

Gracias por tu amistad sincera.

Que disfrutes cada encuentro.

Gracias por hacerme sentir acompañado.

Hoy agradezco tu forma de ser.

Gracias por los días compartidos.

Feliz Acción de Gracias, familia.

Gracias por ser mi lugar seguro.

WhatsApp ofrece recursos como imágenes, stickers y notas de voz para acompañar los mensajes de la celebración. (Foto: Europa Press)

Que nunca falten los reencuentros.

Hoy agradezco nuestra complicidad.

Gracias por cada palabra oportuna.

Te deseo una tarde hermosa.

Gracias por estar en las buenas.

También gracias por las difíciles.

Hoy celebro tu presencia.

Gracias por enseñarme tanto.

Que la alegría llegue a casa.

Gracias por cada gesto.

Agradezco tenerte como amigo.

Hoy quiero decirte gracias.

Que compartas una linda jornada.

Gracias por los recuerdos que quedan.

Mi deseo es verte feliz.

Gracias por acompañar mi camino.

Hoy brindo por nosotros.

Gracias por hacerme sentir querido.

Que tengas una celebración especial.

Gracias por cada consejo.

Agradezco nuestras charlas largas.

Gracias por tu confianza.

Hoy envío cariño a la distancia.

Que la gratitud nos encuentre unidos.

Gracias por tu generosidad.

Hoy agradezco tu amor.

Gracias por hacer equipo conmigo.

Que disfrutes de tu gente.

Gracias por los pequeños detalles.

Hoy celebro que existas.

Gracias por cada momento compartido.

Te deseo paz y buena compañía.

Gracias por volver los días mejores.

Hoy te tengo presente.

Gracias por abrirme tu corazón.

Que esta fecha nos acerque.

Gracias por ser familia.

Hoy agradezco nuestra amistad.

Que nunca falte una razón para reunirnos.

Gracias por estar del otro lado.

Te deseo una mesa llena de afecto.

Gracias por las risas compartidas.

Hoy agradezco tu apoyo.

Que el cariño acompañe tu día.

Gracias por tanto tiempo juntos.

Hoy celebro todo lo vivido.

Gracias por quererme como soy.

Que tengas una feliz celebración.

Gracias por ser parte de mi historia.

Hoy envío un abrazo agradecido.

Gracias por cada encuentro.

Que la distancia no impida el cariño.

Gracias por hacerme sentir en familia.

Hoy agradezco tu presencia.

Feliz Acción de Gracias para todos.

Gracias por estar en mi vida.

Los stickers y emojis aportan una alternativa visual para acompañar las frases de Acción de Gracias. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo complementar el mensaje con un sticker y una nota de voz

Un saludo puede enviarse junto con un sticker creado a partir de una foto propia. WhatsApp permite convertir imágenes de la galería en stickers y añadirles texto, emojis o dibujos antes de compartirlos.

Los stickers no incluyen audio integrado pero está en prueba una función así. Para combinar ambos recursos, se puede enviar primero el sticker y después una nota de voz breve, con un saludo personalizado o el recuerdo de una anécdota familiar.

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Qué foto conviene adjuntar a una frase de gratitud

Una foto de una reunión anterior, una imagen de la mesa preparada o una postal con tonos otoñales puede acompañar las frases destinadas a familiares y amigos. En los chats, WhatsApp permite adjuntar fotos desde la galería y añadir un comentario antes del envío.

Un mensaje personalizado puede incluir agradecimientos, deseos de bienestar y referencias a momentos compartidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una pareja, una foto de un viaje o de una fecha compartida puede funcionar con mensajes más íntimos. En los grupos familiares, una foto reciente permite que el saludo incluya a quienes no pueden asistir a la celebración.

Cómo crear una ilustración con Meta AI para enviar el saludo

Quienes tengan disponible Meta AI en WhatsApp pueden pedir una imagen con instrucciones simples, como “una mesa familiar de Acción de Gracias con hojas de otoño y espacio para una dedicatoria”. La herramienta permite crear imágenes dentro de los chats, aunque su disponibilidad depende del país y de la cuenta.

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Después, la ilustración puede acompañar una de las frases de la lista. Es clave usar una indicación concreta, sin incluir datos personales ni fotografías ajenas, para mantener el mensaje centrado en la celebración.