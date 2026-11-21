Apple distribuye la segunda beta de su próxima actualización, con el regreso de un diseño renovado para el monitoreo de bienestar y mejoras en el asistente de voz. (Reuters)

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Apple lanzó el jueves 19 de noviembre la segunda beta pública de iOS 27.3, más de dos meses después del estreno de la línea iPhone 18 Pro y de iOS 27. La actualización trae de regreso el rediseño de la app Salud, que había aparecido brevemente en una beta temprana de iOS 27.2 antes de ser retirado, además de mejoras en Siri y nuevas funciones para Apple TV, Fitness Plus y el modo StandBy.

Apple suele lanzar una actualización de iOS en diciembre, por lo que se espera que iOS 27.3 llegue a los iPhones antes de fin de año. La compañía no precisó una fecha exacta de lanzamiento público. Al tratarse de una versión beta, se recomienda instalarla en un dispositivo secundario, ya que puede presentar fallos y afectar la duración de la batería.

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La app Salud vuelve con un rediseño completo

El regreso de la app Salud renovada es el cambio más destacado de esta beta. Desarrolladores y testers pueden explorar funciones como una nueva pestaña de Longevidad y la medición de la Edad de Salud del usuario. Apple indicó en su sitio web que la versión rediseñada llegará a los dispositivos más adelante este año.

La app Salud reaparece con un diseño renovado que incluye una pestaña de Longevidad y la medición de la Edad de Salud. (Europa Press)

Siri incorpora más acciones y nuevos idiomas

Siri recibe una actualización significativa que le permite ejecutar más acciones dentro de aplicaciones compatibles, como Apple Music y Mensajes. En Apple Music, el usuario puede pedirle al asistente que cree una lista de reproducción, mientras que en Mensajes puede programar, editar o eliminar mensajes enviados. Si se abre una aplicación y se consulta a Siri sobre sus funciones, el asistente ofrece ejemplos concretos de sus capacidades.

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Siri también se integra con Safari para escanear páginas web completas, incluidas las secciones que no están visibles en pantalla. Esto permite, por ejemplo, consultar un menú en línea y pedirle al asistente que identifique opciones sin gluten o vegetarianas.

Live Rewind y Siri Recap llegan al Apple Watch

Quienes cuenten con un Apple Watch con watchOS 27.3 beta pueden probar Live Rewind y Siri Recap, dos funciones de Audio Intelligence. Live Rewind permite acceder a la transcripción de texto de los últimos 15 segundos de una conversación desde el reloj, mientras que Siri Recap genera automáticamente un resumen de reuniones y otros eventos.

Live Rewind y Siri Recap, disponibles con Apple Watch, permiten transcribir conversaciones recientes y resumir reuniones de forma automática. (Europa Press)

Los fragmentos de Live Rewind se reemplazan por audio nuevo y se eliminan de forma automática, y los resúmenes de Siri Recap se borran a los siete días si no se eliminan antes manualmente. No obstante, ambas funciones pueden guardarse en la app Siri y exportarse a Notas o Journal.

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Video podcasts podrían sumarse a Apple TV

En la última beta, los testers pueden encontrar video podcasts dentro de la app Apple TV, además de en la app Podcasts. La función se ubica en la pestaña Inicio, dentro de la sección de Video Podcasts. Esto permitiría ver un video podcast en el iPhone y continuar su reproducción más tarde en un Apple TV 4K u otro dispositivo compatible.

Fitness Plus suma entrenamientos de fuerza personalizados

Los suscriptores de Fitness Plus, servicio que cuesta 10 dólares mensuales, pueden acceder a una nueva experiencia llamada Gym Strength. La función ofrece planes de entrenamiento de fuerza personalizados de cuatro semanas, que toman en cuenta los objetivos, el nivel de experiencia y la disponibilidad horaria del usuario. Cada rutina recomienda ejercicios, repeticiones, series y pesos, con tutoriales en video para quienes no estén familiarizados con determinados movimientos.

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Fitness Plus incorpora Gym Strength, un programa de entrenamiento de fuerza personalizado de cuatro semanas. (Apple Fitness+)

StandBy y Safari reciben actualizaciones visuales

El modo StandBy permite ahora agregar diapositivas completas de clima y calendario, además de nuevas opciones de color. Por su parte, Safari incorpora la función Adaptive Dark Mode, que fuerza el modo oscuro en páginas web que no lo ofrecen de forma nativa. La opción se activa desde Configuración, en el menú de Apps y luego Safari.

Nuevas formas de bloquear y desbloquear el iPhone Duo

Quienes utilicen un iPhone Duo con la beta de iOS 27.3 cuentan con nuevas opciones de seguridad. El dispositivo puede configurarse para bloquearse automáticamente al cerrarlo, una opción disponible en Configuración dentro del menú de Pantalla y Brillo. También es posible desbloquearlo mediante la cámara frontal sin necesidad de abrirlo, siempre que se haya desbloqueado previamente con Touch ID o el código de acceso, función ubicada en el menú de Touch ID y Código.

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Apple no confirmó una fecha definitiva para el lanzamiento público de iOS 27.3, aunque se estima que la actualización estará disponible antes de que termine el año.