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Cómo activar un filtro de llamadas en iPhone para bloquear estafas telefónicas

La función integrada en iOS 26 permite identificar llamadas de números desconocidos antes de responder y ayuda a reducir el riesgo de fraudes telefónicos

Persona sostiene un iPhone blanco junto al oído mientras está sentada en una mesa de cafetería iluminada
El iPhone con iOS 26 cuenta con un sistema que podría evitar fraudes telefónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las estafas telefónicas continúan siendo una de las principales amenazas para los usuarios de teléfonos móviles. Frente al aumento de llamadas fraudulentas que buscan robar información personal o dinero mediante técnicas de ingeniería social, Apple incorporó en iOS 26 una función que permite filtrar automáticamente las llamadas de números desconocidos antes de que el usuario decida responder.

Esta herramienta, disponible para usuarios de iPhone con iOS 26, ofrece una capa adicional de protección al identificar llamadas de remitentes desconocidos y permitir que el usuario conozca el motivo de la comunicación antes de atenderla. Aunque no elimina por completo el riesgo de fraude, sí reduce considerablemente las interrupciones y dificulta el trabajo de los estafadores.

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En iPhone se debe pulsar el ícono de las ondas para empezar a grabar. (Apple)
En iPhone ofrece una capa de seguridad en las llamadas desconocidas. (Apple)

Cómo activar el filtro de llamadas en iPhone

El sistema de filtrado de llamadas puede configurarse desde los ajustes del teléfono y solo toma unos segundos activarlo.

Para hacerlo, es necesario seguir estos pasos:

  1. Abrir la aplicación Configuración del iPhone.
  2. Ingresar en Apps.
  3. Seleccionar Teléfono.
  4. Entrar en la opción Filtrar números desconocidos.
  5. Elegir una de las dos modalidades disponibles:
    • Preguntar el motivo de la llamada, para que el sistema solicite al interlocutor su nombre y la razón del contacto antes de hacer sonar el teléfono.
    • Silenciar, que envía automáticamente las llamadas de números desconocidos al buzón de voz sin interrumpir al usuario.

La primera alternativa resulta especialmente útil para quienes esperan llamadas de personas que no tienen registradas en sus contactos, mientras que la segunda está pensada para quienes desean minimizar al máximo las interrupciones.

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Aunque esta función mejora el control sobre las llamadas entrantes, Apple recuerda que no sustituye otras medidas de seguridad y que siempre conviene actuar con precaución frente a números desconocidos.

Los usuarios evitarán recibir llamadas de números desconocidos. (Apple)
Los usuarios evitarán recibir llamadas de números desconocidos. (Apple)

Una herramienta útil frente al aumento de fraudes telefónicos

Los ciberdelincuentes utilizan cada vez con mayor frecuencia llamadas telefónicas para engañar a las víctimas. Mediante técnicas de ingeniería social intentan generar confianza o transmitir sensación de urgencia con el objetivo de obtener información confidencial.

En muchos casos, los delincuentes se hacen pasar por bancos, organismos públicos, compañías de servicios o incluso autoridades judiciales para convencer a la víctima de entregar datos personales o realizar transferencias de dinero.

El filtro de llamadas ayuda precisamente a reducir este tipo de situaciones, ya que permite conocer quién intenta comunicarse y cuál es el supuesto motivo de la llamada antes de responder.

Además, evita que muchos sistemas automáticos de llamadas masivas (robocalls) lleguen directamente al usuario.

La Generación Z ha sucumbido a la telefobia: el 56% de los jóvenes creen que contestar una llamada en el iPhone significa recibir malas noticias
Usuarios de iPhone pueden reducir las estafas con simples configuraciones. (Freepik)

Los expertos recomiendan no confirmar datos personales

Además de utilizar las herramientas disponibles en el teléfono, los especialistas en ciberseguridad aconsejan adoptar hábitos que reduzcan el riesgo de fraude.

James E. Lee, presidente del Identity Theft Resource Center, explicó que una de las principales recomendaciones consiste en no confirmar información personal durante llamadas inesperadas.

Datos aparentemente inofensivos como el nombre completo, la dirección, la fecha de nacimiento o los últimos dígitos de un documento pueden ser utilizados posteriormente para cometer fraudes de identidad.

El especialista también recomienda supervisar periódicamente el historial crediticio para detectar movimientos sospechosos cuanto antes.

Apple permitirá a los usuarios ajustar que tan visible quieren que sea el efecto Liquid Glass. (Apple)
Nunca debes confiar datos personales durante una llamadas telefónica. (Apple)

Otra medida preventiva consiste en congelar el historial de crédito, una práctica muy utilizada en Estados Unidos que impide que terceros soliciten préstamos o tarjetas bancarias utilizando la identidad de otra persona.

Asimismo, aconseja desconfiar de cualquier llamada que genere presión para actuar de inmediato o exija realizar pagos urgentes.

El caso de una enfermera que evitó perder 9.000 dólares

Las estafas telefónicas afectan diariamente a miles de personas. Uno de los casos recientes fue el de Paloma Hernández, una enfermera residente en California.

Según relató Telemundo, recibió una llamada de un número desconocido justo cuando esperaba la comunicación de un médico, por lo que decidió contestar.

Al otro lado de la línea, un supuesto funcionario judicial aseguró que había incumplido una citación obligatoria para formar parte de un jurado y le informó que debía pagar dos multas que sumaban 9.000 dólares.

iOS 26 puede ayudarte a reducir las estafas telefónicas. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
iOS 26 puede ayudarte a reducir las estafas telefónicas. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

El delincuente utilizó un tono autoritario e insistente para intentar convencerla de realizar el pago de inmediato. Aunque inicialmente respondió algunas preguntas, Hernández comenzó a sospechar cuando el interlocutor aumentó la presión y exigió la transferencia urgente del dinero.

Finalmente decidió cortar la llamada antes de realizar cualquier pago, aunque reconoció que le preocupó haber confirmado algunos datos personales.

Tras esa experiencia, optó por activar el filtro de llamadas en su iPhone para reducir el riesgo de volver a enfrentarse a un intento de fraude similar.

Ningún filtro sustituye la prevención

Las funciones de filtrado incorporadas en los teléfonos inteligentes representan una ayuda importante para disminuir las llamadas no deseadas, pero no constituyen una solución definitiva contra las estafas telefónicas.

Los expertos recomiendan no compartir códigos de verificación, contraseñas ni información financiera durante llamadas inesperadas, incluso cuando el interlocutor afirme representar a una empresa conocida o una institución oficial.

Cámara de iPhone con iOS 27
Más que herramientas para evitar fraudes por llamadas, es más importante la prevención. (EFE)

También aconsejan colgar inmediatamente si la llamada genera sensación de urgencia, amenazas o presiones para tomar decisiones rápidas.

En el caso de Android, algunos fabricantes también ofrecen sistemas de identificación de spam y filtrado automático de llamadas, aunque las funciones disponibles y el procedimiento para activarlas pueden variar según la marca y el modelo del dispositivo.

Combinadas con hábitos de seguridad y una actitud prudente frente a números desconocidos, estas herramientas permiten reducir significativamente las posibilidades de caer en una estafa telefónica.

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