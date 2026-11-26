Una de las fotos tomadas por Juan Cruz Ghilardi Truffa, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-Conicet), quie encabezó el trabajo.

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Al final de cada verano, una frontera silenciosa divide a los glaciares entre la nieve que aún los cubre y el hielo que quedó a merced del sol. En la cuenca del río San Juan, esa frontera ascendió 222 metros entre 1985 y 2024, según una investigación que analizó cuatro décadas de imágenes satelitales. El dato describe un cambio sostenido: la nieve invernal permanece cada vez menos tiempo sobre el hielo y deja expuesta una superficie mayor al deshielo.

El estudio, publicado en Journal of Glaciology, examinó 229 glaciares cubiertos por detritos —rocas y sedimentos— de los Andes Centrales argentinos. El trabajo fue encabezado por Juan Cruz Ghilardi Truffa, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-Conicet), junto con especialistas de Argentina, Chile y Austria.

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La investigación no observa una nevada aislada ni una temporada particular. Reconstruye una tendencia de largo plazo a partir de más de 60.000 imágenes de los satélites Landsat y Sentinel-2. Entre las cinco cuencas relevadas —San Juan, Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel—, la sanjuanina registró el mayor ascenso de la línea de nieve al término del verano.

La expresión puede sonar técnica, pero su significado es concreto. La línea de nieve marca la altura desde la cual la nieve caída durante el invierno logra resistir el deshielo estival. Por encima de ese límite, la capa blanca persiste y, con el paso de los años, puede compactarse hasta formar hielo glaciar. Por debajo, la nieve desaparece y el glaciar pierde masa.

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La línea de nieve subió 222 metros en la cuenca del río San Juan

Mapa de los glaciares de los Andes Centrales argentinos: el estudio relevó su distribución en cinco cuencas, su altitud y la superficie cubierta por rocas y sedimentos. (Esri World Topographic Map - Journal of Glaciology)

En cuatro décadas, el límite de la nieve al final del verano quedó 222 metros más arriba en la cuenca del río San Juan, con una incertidumbre estimada de 99 metros. Zonas que antes conservaban nieve hasta el cierre de la estación cálida ahora terminan el verano sin esa cobertura.

La diferencia importa porque la nieve funciona como una barrera física. Su superficie clara refleja una parte de la radiación solar y reduce la cantidad de energía que absorbe el glaciar. Cuando se derrite temprano, el hielo queda al descubierto durante más semanas. El hielo absorbe más calor que la nieve y puede derretirse con mayor rapidez.

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El equipo estudió 47 glaciares de la cuenca sanjuanina, que en conjunto abarcan cerca de 150 kilómetros cuadrados. El fenómeno no se limita a un punto de la cordillera ni a una sola masa de hielo: la señal aparece en una región que concentra reservas de agua congelada fundamentales para el oeste argentino.

A escala regional, la línea de nieve subió en promedio 181 metros en las cinco cuencas incluidas en el trabajo. A la vez, la proporción de superficie cubierta de nieve disminuyó 9%, mientras que el área tapada por rocas y sedimentos aumentó 20%. El estudio señala que los cambios más pronunciados ocurrieron desde 2009.

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La falta de nevadas tuvo un peso mayor que el aumento de la temperatura

Una imagen satelital del glaciar Alto del Plomo permitió distinguir nieve, hielo y sectores cubiertos por rocas, una clasificación clave para medir el retroceso de la cobertura nival. (Esri World Topographic Map - Journal of Glaciology)

El resultado central del trabajo apunta a la prolongada escasez de precipitaciones que atravesaron los Andes Centrales. Los investigadores compararon la evolución de la línea de nieve con variables climáticas y encontraron una relación más estrecha con la disminución de las precipitaciones que con el aumento de la temperatura.

Eso no implica que el calentamiento deje de ser relevante. Las temperaturas más altas aceleran el derretimiento y modifican el equilibrio de los glaciares. Sin embargo, en este sector de la cordillera, la cantidad de nieve que cae durante el invierno parece definir con mayor fuerza cuánto hielo logra llegar protegido al final del verano.

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El 92% del ascenso de la línea de nieve registrado por el estudio ocurrió después de 2009, un período que coincide con la megasequía de los Andes Centrales. Las temporadas con menos acumulación nival parten con una desventaja: hay menos nieve disponible para resistir los meses cálidos y proteger al hielo situado debajo.

En las cuencas de San Juan y Mendoza, además, aumentó la cantidad de glaciares que llegan al final del verano sin nieve sobre su superficie. Los autores describen este estado como “inanición glaciar”, una situación en la que la línea de nieve alcanza la parte superior de la masa de hielo. Cuando eso sucede, el glaciar pierde su zona de acumulación durante esa temporada.

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El promedio anual de esos casos pasó de 15 en la década de 1980 a 28 en los años 2020. Hubo picos de 54 glaciares en 2020 y de 43 en 2022. La cifra no supone la desaparición inmediata de cada glaciar, pero muestra que un número creciente de ellos termina la estación de deshielo sin la capa de nieve que permite renovar parte de su masa.

Las rocas sobre el hielo pueden protegerlo o acelerar su pérdida

La comparación entre el Inventario Nacional de Glaciares y la herramienta ANDESMAG mostró una coincidencia del 94 % en la identificación de hielo cubierto por rocas. (Esri World Topographic Map - Journal of Glaciology)

Los glaciares de los Andes Centrales tienen otra particularidad: una parte de su superficie está cubierta por fragmentos de roca, arena y sedimentos. Ese manto, conocido como cobertura de detritos, modifica la respuesta del hielo frente a la radiación solar.

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Una capa muy fina de material oscuro puede captar calor y favorecer el derretimiento. En cambio, una cobertura más gruesa puede actuar como aislante y limitar la pérdida de hielo. El efecto, de todos modos, no es uniforme. Los investigadores advierten que las lagunas y los acantilados de hielo que se forman en los glaciares cubiertos por rocas también pueden impulsar el deshielo.

El trabajo registró que el nivel a partir del cual empiezan a aparecer detritos sobre los glaciares subió en promedio 122 metros durante el período estudiado. Esa transformación del paisaje añade complejidad al seguimiento de las masas de hielo, porque las rocas pueden ocultar parte de su retroceso desde la superficie.

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Para medir esos cambios, el grupo utilizó ANDESMAG, una herramienta de código abierto desarrollada para clasificar nieve, hielo, roca y otros elementos a partir de imágenes satelitales. La validación de ese método mostró una coincidencia del 94 % con el Inventario Nacional de Glaciares.

Lo que ocurra al final del verano será la señal decisiva

El estudio llega hasta 2024, por lo que no evalúa el efecto de las nevadas que puedan haberse producido después. Tampoco una temporada abundante de nieve alcanza, por sí sola, para revertir una tendencia que se extendió durante cuarenta años.

La clave está en el momento de la medición. La línea de nieve no se calcula al terminar el invierno, cuando la montaña puede verse completamente blanca, sino al final del verano. Lo que importa es cuánta nieve sobrevive luego de meses de temperaturas elevadas, radiación intensa y escasas precipitaciones.

Esa diferencia explica por qué una gran nevada puede mejorar las condiciones de una temporada, pero no necesariamente cambiar el rumbo de fondo. Para saber si la tendencia se modifica, será necesario observar qué ocurre año tras año cuando termina el período de deshielo en los glaciares de San Juan.