OpenAI retirará el modelo GPT-5.6 de ChatGPT el 23 de diciembre de 2026 y establecerá a GPT-6.2 Sol como opción predeterminada. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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OpenAI retirará GPT-5.6 de ChatGPT el 23 de diciembre de 2026 y establecerá a GPT-6.2 Sol como modelo predeterminado. La medida afectará a quienes utilizan la versión anterior por su estilo de respuesta y su desempeño, mientras la empresa busca consolidar el nuevo sistema para solicitudes complejas y búsquedas en internet.

La compañía liderada por Sam Altman dijo en una publicación en X que cada modelo tiene un ciclo de vida y que debe retirar versiones previas para dar lugar a lanzamientos más recientes. GPT-5.6 Sol dejará de estar disponible en ChatGPT, mientras GPT-5.6 Sol y Terra saldrán de Work y Codex.

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Los suscriptores de los planes Plus, Pro, Business y Enterprise conservarán el acceso durante algunas semanas adicionales para completar la transición. Una vez vencido ese período, GPT-5.6 Sol ya no podrá usarse en los servicios de OpenAI.

Las versiones GPT-5.6 Sol y Terra saldrán de las plataformas Work y Codex de OpenAI. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La sustitución llega después de otros cambios que provocaron reacciones entre los usuarios de ChatGPT. Cuando GPT-5 se lanzó en agosto de 2025, parte de la comunidad cuestionó que el modelo ofreciera respuestas más frías y pidió que se restableciera el acceso a GPT-4o.

Por qué hay críticas por el estilo de GPT-6.2 Sol de OpenAI

Cientos de publicaciones en X y Reddit pidieron que OpenAI no retire GPT-5.6 Sol. Las objeciones se concentran en la forma en que el nuevo modelo redacta y resuelve determinadas tareas.

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Algunos usuarios sostienen que GPT-6 resume mucho los textos y pierde matices durante la redacción. Otros consideran que GPT-5.6 Sol ofrece resultados más confiables en ciberseguridad.

Los suscriptores de las cuentas de pago conservarán el acceso a GPT-5.6 Sol durante algunas semanas adicionales para la transición. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

OpenAI confía en que GPT-6.2 Sol termine por ganar aceptación entre la comunidad. La empresa afirma que ajustó el modelo para gestionar solicitudes complejas, localizar información con mayor eficacia y comparar alternativas o productos.

Esa última capacidad puede aplicarse a acciones como reservar hoteles o configurar alertas para las rebajas del Black Friday. El modelo ya se despliega globalmente en la pestaña principal de ChatGPT para los abonados a Plus, Pro, Business y Enterprise.

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Según las pruebas de OpenAI, GPT-6.2 Sol está preparado para temas cotidianos, instrucciones detalladas y búsquedas en la web. Su lanzamiento se produjo en noviembre de 2026 como el modelo de uso diario de la empresa.

GPT-6.2 Sol cuenta con una ventana de contexto superior a un millón de tokens para almacenar historiales completos de clientes y manuales extensos. (Foto: Europa Press)

Cómo funciona GPT-6.2 Sol de OpenAI

GPT-6.2 Sol fue concebido como un sistema de resolución ágil para servicios que requieren inmediatez, comprensión del historial y ejecución de acciones concretas. Su funcionamiento apunta a resolver procesos completos en lugar de limitarse a respuestas generales.

En ámbitos como la atención al cliente, el soporte técnico y la gestión interna, el modelo puede navegar por sistemas de administración, consultar bases de conocimiento, revisar estados en hojas de cálculo y completar tareas de varios pasos.

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Ante una incidencia vinculada con un pedido o una falla técnica, Sol puede cruzar el historial del cliente, diagnosticar una causa probable y preparar o ejecutar una solución. El objetivo es reducir el tiempo que demanda ese proceso.

El razonamiento dinámico de GPT-6.2 Sol permite procesar texto e imágenes con una velocidad hasta tres veces mayor en consultas directas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué fiabilidad tiene GPT-6.2 Sol en recordar información

El modelo cuenta con una ventana de contexto de más de un millón de tokens, unidades con las que procesa información, para conservar en una misma sesión el historial relevante de una cuenta, manuales operativos extensos o registros de incidencias. Esa capacidad busca evitar que el usuario deba repetir datos cuando cambia de canal o prolonga una conversación.

El sistema puede recordar acuerdos previos, restricciones y gestiones anteriores sin que sea necesario resumir información. Procesa texto e imágenes, así que puede interpretar capturas de pantalla de errores, fotografías de documentos o comprobantes para acelerar una resolución.

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Asimismo, GPT-6.2 Sol incorpora un razonamiento dinámico que ajusta el nivel de análisis a la complejidad de cada pedido. Para consultas directas, seguimientos de trámites o validaciones rápidas, puede operar a una velocidad de hasta tres veces la de modelos más pesados.