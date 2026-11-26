Nacho Elizalde le confesó a Pergolini por qué no festeja sus cumpleaños.

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Para muchos, el 31 de diciembre es la fecha que concentra despedidas, brindis y reencuentros. Para Nacho Elizalde, en cambio, esa jornada tiene una carga personal distinta: el productor explicó que no disfruta celebrar su cumpleaños porque lo asocia con recuerdos de su infancia y con la ausencia habitual de sus amigos.

La confesión surgió durante una entrevista en Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por El Trece. La charla avanzaba en torno a las vacaciones y a los planes de descanso cuando Elizalde puso sobre la mesa un dato que modificó el tono de la conversación: nació el último día del año.

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“Yo cumplo el 31 de diciembre, día horrible”, dijo, entre risas, al recordar que suele reprocharles esa fecha a sus padres. Su comentario abrió paso a un relato más íntimo sobre cómo vivió los cumpleaños durante sus primeros años y por qué, con el paso del tiempo, eligió alejarse de los festejos convencionales.

El productor contó en Otro día perdido por qué prefiere alejarse durante las Fiestas

El productor explicó que el problema no estaba únicamente en compartir día con los preparativos de Año Nuevo. Según relató, de chico la dinámica de su familia incluía una siesta obligatoria para que pudiera permanecer despierto hasta la medianoche, cuando se realizaba el brindis.

Ese mecanismo, pensado para extender la celebración, terminó instalado en su memoria de otro modo. “De chiquito, pensá que me hacían dormir la siesta en mi cumpleaños para durar a las 12 de la noche”, recordó Elizalde ante Pergolini.

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La frase que siguió expuso el costado emocional de la anécdota. “Tengo una imagen de mi cumpleaños muy horrible”, sostuvo. No dio más detalles sobre situaciones puntuales, pero dejó claro que la fecha nunca adquirió para él el carácter de un festejo propio, separado de la celebración familiar de fin de año.

Para evitar los festejos, Nacho Elizalde elige escaparse con su pareja a fin de año

El 31 de diciembre suele tener una lógica particular: reuniones, viajes, compromisos familiares y compras de último momento. Dentro de ese contexto, el cumpleaños quedaba desplazado por la expectativa de la llegada de un nuevo año. Esa convivencia entre ambos eventos fue, según señaló, una de las razones por las que dejó de buscar celebraciones numerosas.

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Elizalde también remarcó que sus cumpleaños coincidían con un momento en el que muchos de sus amigos ya habían comenzado sus vacaciones o tenían compromisos con sus respectivas familias. La posibilidad de organizar una reunión, habitual para quienes cumplen años en otros meses, se volvía más difícil.

“Mis amigos nunca podían estar porque se iban de viaje”, contó. A esa situación sumó otro elemento: durante esa jornada, gran parte de las personas están concentradas en la noche de Año Nuevo, en la cena o en los planes que se extienden hasta la madrugada.

Esa realidad hizo que el cumpleaños no tuviera el lugar central que esperaba. “La gente está en otra, está con su familia. Ya están todos pendientes de la noche”, explicó en el programa.

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Elizalde explicó que sus amigos solían estar de viaje el día de su cumpleaños

La reflexión tuvo eco en el estudio porque puso en palabras una experiencia frecuente entre quienes nacieron en fechas cercanas a las Fiestas. En esos casos, las celebraciones suelen quedar integradas a un encuentro familiar más amplio o directamente postergadas, con invitados que no pueden asistir por viajes y compromisos previos.

La charla surgió cuando Mario Pergolini consultó a su invitado por sus vacaciones. Lejos de responder con un destino específico o con una planificación de descanso, Elizalde enlazó la pregunta con la proximidad de su cumpleaños y con la decisión que tomó para atravesar esa fecha. “Yo me escapo”, resumió.

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Con esa expresión, describió la alternativa que encontró para no quedar atrapado en una celebración que no disfruta. En lugar de convocar gente o planificar una fiesta, prefiere salir de la ciudad junto a su pareja y convertir el día en una instancia de descanso.

“Me voy con mi novia a algún lugar y no me gusta festejarlo”, afirmó. La elección, según dejó entrever, no responde a un rechazo a las reuniones de Año Nuevo, sino a la intención de apartar su cumpleaños de las obligaciones, expectativas y dinámicas que rodean al 31 de diciembre.

La modalidad que adoptó Elizalde transforma una fecha que durante mucho tiempo asoció con incomodidad en un plan más íntimo. No hay lista de invitados, organización previa ni una celebración marcada por el reloj de la medianoche. Su objetivo es alejarse del movimiento de fin de año y compartir el momento con su novia.

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