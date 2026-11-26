Steam convierte 58 juegos de pago en descargas gratuitas (Valve)

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Steam incorporó 58 juegos que antes tenían precio y ahora pueden descargarse gratis, sin depender de las ofertas del Black Friday ni de una promoción limitada a unos días. La selección incluye títulos de terror, rol, estrategia, simulación, cartas, carreras y multijugador, además de tres programas que también pasaron a ser gratuitos.

El cambio permite ampliar la biblioteca digital sin esperar descuentos de temporada. A diferencia de las promociones temporales, estos productos modificaron su modelo de distribución: el juego base dejó de tener precio. Por tanto, no hay una cuenta atrás para reclamarlos, aunque conviene comprobar el importe antes de añadir cada título a la cuenta.

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Los juegos gratuitos permanecen vinculados a la biblioteca

Los 58 títulos pueden incorporarse a una cuenta de Steam y descargarse en otro momento. La plataforma permite asociar los juegos al perfil del usuario, de modo que no es necesario instalarlos de inmediato ni disponer de espacio libre en el disco duro al momento de obtenerlos.

El catálogo gratuito de Steam reúne géneros para todo tipo de jugadores (Steam)

El catálogo suma propuestas de distintos tamaños y géneros. Algunos proyectos son experiencias breves o se encuentran en acceso anticipado, mientras otros incorporan partidas cooperativas, juego competitivo o compatibilidad con realidad virtual.

También hay casos con contenido adicional de pago. Que un juego base sea gratuito no significa que todos sus objetos, expansiones o funciones lo sean. Algunos títulos conservan compras opcionales, paquetes descargables o elementos cosméticos dentro de la propia ficha de Steam.

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La condición esencial es comprobar que el precio del juego principal aparezca como cero antes de confirmar la incorporación a la biblioteca. Si la página muestra un importe, puede tratarse de una edición distinta, un complemento o una oferta que todavía no se actualizó en una región concreta.

El terror concentra buena parte de la nueva selección

Los juegos de terror tienen una presencia destacada entre los títulos que dejaron de ser de pago. An Agonized Mind propone supervivencia y disparos desde una perspectiva cenital, en un escenario marcado por experimentos humanos. GeneBreak sigue a un periodista que investiga un hospital bajo cuarentena.

Los nuevos títulos sin costo quedan vinculados a la biblioteca digital - crédito Valve

La lista también incluye Evil Timefall, un juego de disparos con estética de horror medieval; Lil Doll House, centrado en una muñeca que debe superar trampas; y Little Red, que retoma el imaginario de Caperucita Roja para enfrentar oleadas de criaturas.

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En Replace the Lamp: The Last Shift, una tarea cotidiana como cambiar bombillas deriva en una situación de terror psicológico. RealEscape, por su parte, plantea puzles dentro de un hospital abandonado.

Estas propuestas reflejan una tendencia habitual en el catálogo independiente: equipos pequeños recurren al terror porque permite construir atmósferas y mecánicas directas sin necesitar mundos abiertos o presupuestos elevados. La gratuidad puede servirles para alcanzar a más jugadores y aumentar la visibilidad de sus próximos proyectos.

Rol, estrategia y cartas amplían las opciones

Quienes busquen combates y progresión de personajes encontrarán opciones como Canis Watch, un juego de rol de acción isométrico con magia y ataques cuerpo a cuerpo. Infasia presenta una guerra entre clanes, mientras Echoes of Vatheria combina exploración automática, agricultura y mejoras permanentes.

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Varias producciones exploran hospitales abandonados, experimentos humanos, muñecas, criaturas, acertijos y situaciones psicológicas mediante propuestas desarrolladas por equipos independientes con presupuestos reducidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

También figuran Heavy Wake, que une combate por turnos y cartas en una isla maldita, y Kebechet Daughter of Anpu, inspirado en divinidades del antiguo Egipto. En estrategia aparecen Card Colony, con elementos de defensa de torres, y Holy Clash Cards, centrado en enfrentamientos entre castillos.

Radio Violence sigue en acceso anticipado. El juego plantea partidas competitivas para cuatro participantes, en las que cada jugador construye antenas de radio y trata de controlar territorios. Esa condición implica que puede recibir cambios relevantes durante su desarrollo.

Hay títulos para jugar en grupo y experiencias de realidad virtual

La selección incluye juegos multijugador como Beanu TAG, basado en persecuciones y movimientos acrobáticos; Kajipeet, de lucha local con katanas; Pandora Battle, con armas y poderes elementales; y Poly Peacocks, donde los participantes crean atuendos y desfilan en pasarelas.

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En simulación aparecen Aerospace Engineering Sandbox, que permite construir aviones, helicópteros y cohetes, y Real Car Parking Simulator, enfocado en maniobras de estacionamiento. Entre los juegos de realidad virtual figuran Hockey Player VR, LOST CAVE, Sail y VR Houses: Glass Apartment.

Cómo añadir los juegos gratis a Steam

El procedimiento puede realizarse desde el programa de Steam o en el sitio web oficial:

Iniciar sesión con la cuenta personal. Buscar el título por su nombre completo. Abrir la ficha oficial y comprobar que el precio sea cero. Pulsar “Añadir a la cuenta”, “Obtener” o la opción disponible. Confirmar la operación y revisar la biblioteca. Descargar el juego en ese momento o instalarlo más adelante.

La lista reúne títulos que antes costaban desde importes mínimos hasta propuestas con precios superiores a 15 euros. Steam ofrece así una alternativa para probar géneros distintos antes de que comiencen las rebajas del Black Friday, sin que la incorporación de estos juegos dependa de una promoción de fin de semana.

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