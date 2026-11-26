El robo de un teléfono celular expone a los usuarios al vaciamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Perder el celular en un robo ya no implica apenas quedarse sin fotos o contactos: hoy puede significar quedar expuesto a un vaciamiento de cuentas bancarias y tarjetas digitales. Especialistas en ciberseguridad detallan qué pasos seguir de inmediato para blindar el dinero asociado al dispositivo.

La firma ESET Latinoamérica elaboró una guía operativa para contener fraudes financieros tras un asalto o hurto de teléfono, ante la multiplicación de aplicaciones bancarias, billeteras virtuales y tarjetas digitalizadas que hoy conviven en un mismo aparato.

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Qué pasa con las tarjetas digitales tras un robo

Que un delincuente tenga el celular en su poder no significa que pueda usar automáticamente las tarjetas asociadas. Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica, explicó que “plataformas como Apple Pay y Google Wallet cuentan con mecanismos de autenticación y tokenización que dificultan los pagos no autorizados”.

El riesgo aumenta si el equipo estaba desbloqueado al momento del robo, si el ladrón conoce el código de acceso o si logra ingresar a aplicaciones financieras que ya estaban abiertas y no piden una nueva verificación para operar.

Plataformas como Apple Pay y Google Wallet aplican mecanismos de tokenización que reducen el riesgo de compras no autorizadas.

No todas las herramientas exponen el mismo nivel de riesgo. Las tarjetas digitalizadas en Apple Pay o Google Wallet permiten pagos por aproximación una vez superados los controles del teléfono, pero la tokenización limita el alcance del fraude a compras puntuales.

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Las billeteras virtuales, como Mercado Pago o las aplicaciones de bancos, habilitan además transferencias, consulta de saldos y hasta solicitudes de préstamos. Si un tercero accede a estas cuentas sin que exista una reconfirmación adicional, el perjuicio puede superar ampliamente el de un pago no autorizado en un comercio.

El robo de un celular no garantiza acceso automático al dinero, pero si el teléfono queda desbloqueado o las aplicaciones financieras no piden una segunda verificación, un tercero puede realizar pagos con tarjetas digitalizadas o, en el peor de los casos, vaciar billeteras virtuales mediante transferencias.

Protocolo de emergencia: los cinco pasos inmediatos

La velocidad de reacción determina si es posible frenar movimientos no autorizados. Los especialistas recomiendan ejecutar, en este orden, cinco acciones.

La inhabilitación de la tarjeta SIM ante la compañía telefónica evita la intercepción de códigos de verificación por mensaje de texto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bloquear el equipo a distancia. En Android, hay que ingresar a Google Localizador desde cualquier navegador y activar la opción “Bloqueo remoto”. En iPhone, el camino es acceder a iCloud y habilitar el “Modo perdido”, que bloquea el equipo de inmediato y permite ver su ubicación aproximada. Alertar a las entidades financieras. Hay que contactar a bancos y billeteras virtuales para suspender accesos, bloquear los plásticos digitales y cerrar todas las sesiones activas en otros dispositivos. Inhabilitar la tarjeta SIM. Solicitar a la compañía telefónica el bloqueo del chip o la eSIM impide que terceros intercepten los códigos de verificación en dos pasos que llegan por mensaje de texto y que funcionan como llave de acceso a otras cuentas. Renovar las claves críticas, con prioridad en el correo electrónico principal, la cuenta de Apple ID o Google, el homebanking y las billeteras virtuales, además de redes sociales y WhatsApp. En cada servicio conviene cerrar las sesiones abiertas en otros dispositivos. Auditar los movimientos recientes en tarjetas y cuentas, para detectar pagos, transferencias o retiros no reconocidos y reportarlos de inmediato ante la entidad correspondiente.

Cómo protegerse antes de un robo

La preparación previa reduce el margen de maniobra de quien se queda con el teléfono. Se recomienda configurar un PIN de al menos seis dígitos o una contraseña alfanumérica, activar el acceso biométrico tanto en el sistema como en cada aplicación bancaria, y fijar el bloqueo automático a los pocos segundos de inactividad.

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La auditoría de los movimientos recientes en cuentas y tarjetas ayuda a detectar y reportar transacciones no reconocidas. (Imagen ilustrativa Infobae)

También conviene activar las funciones antirrobo de fábrica: “Buscar mi iPhone” o “Encontrar mi dispositivo” en Android, junto con las protecciones adicionales que ofrecen los fabricantes ante cambios críticos en el equipo.

Dentro de las aplicaciones financieras es recomendable fijar límites diarios de transferencia, activar alertas por cada movimiento y revisar periódicamente la lista de dispositivos y sesiones vinculadas.

Por último, se sugiere ocultar la vista previa de las notificaciones en la pantalla bloqueada, asignar un PIN independiente a la tarjeta SIM y evitar almacenar contraseñas o números de tarjeta en notas, galerías de fotos o mensajes sin cifrar.

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