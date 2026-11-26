A casi un año de su separación con María Susini, Facundo Arana habría vuelto a abrir su corazón y comenzado a salir con una reconocida diseñadora (LAM - América)

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El presente sentimental de Facundo Arana volvió a quedar bajo la lupa después de que en LAM (América) surgieran versiones sobre una supuesta nueva relación del actor. La información fue compartida por Pepe Ochoa, quien aseguró que Arana habría comenzado un vínculo amoroso mientras todavía intentaba recomponer su relación con María Susini, la madre de sus hijos. Y en medio de ese panorama, la situación entre la expareja habría entrado en un momento de alta tensión.

“Facundo y su familia no tienen contacto. ¿Por qué? Porque él, por un lado, quería recomponer las cosas con María Susini, pero a la vez la familia se enteró de que estaba saliendo con alguien”, aseguró Ochoa durante la emisión. “María decidió que Arana no tenga ni autorización para entrar al country donde viven. No lo quiere ver”, señalaron en LAM. La versión expuso el nivel de tensión que existiría entre ambos y dejó en suspenso cualquier posibilidad de una reconciliación en el corto plazo.

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La mujer que habría aparecido en la vida del actor es Marian Saud, una diseñadora argentina vinculada con el mundo de la moda y la alta costura. Según contó Ochoa, las primeras sospechas sobre la cercanía entre ambos surgieron a partir de algunas publicaciones que Saud realizó en sus redes sociales. “La pareja de Facundo empezó a subir fotos con el perro de él, fotos con su casco”, detalló el panelista. Esas imágenes habrían llamado la atención de las personas cercanas a Susini, ya que mostraban objetos fácilmente reconocibles del entorno cotidiano del actor.

Uno de los indicios que habría alertado a María Susini de la nueva relación de Facundo Arana (Captura de video)

En ese sentido, Ochoa describió algunos de los elementos que Saud habría mostrado en sus publicaciones, entre ellos el perro de Arana, su casco y su kayak. Aunque las imágenes no confirmarían por sí solas el tipo de vínculo que existe entre ambos, habrían alimentado las versiones sobre una relación sentimental.

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“A mí me confirman que ellos están en una relación, no sé si están de novios o están recién saliendo”, explicó el periodista. La precisión dejó abierta la posibilidad de que el vínculo se encuentre en una etapa inicial, aunque desde el programa aseguraron que podría existir una cercanía que exceda una simple amistad.

Sobre el supuesto intento de acercamiento con Susini, Ochoa fue contundente: “Facundo le decía a María: ‘Quiero volver, quiero volver, quiero volver’, y a la vez estaba saliendo con otra persona”. “María no entendía por qué Facundo ocultaba que estaba en una relación con otra persona”, señaló el panelista. La situación habría dejado expuestas las diferencias entre las intenciones que Arana le habría manifestado a Susini y el vínculo que, paralelamente, habría comenzado con Saud.

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Marian Saud, la diseñadora que habría comenzado una relación amorosa con Facundo Arana (Instagram)

Las versiones de crisis entre Arana y Susini comenzaron a instalarse a principios de este año, cuando trascendió que la pareja había decidido ponerle punto final a su relación. Después de casi dos décadas juntos, ambos decidieron tomar caminos separados, aunque el vínculo familiar se mantuvo por los hijos que tienen en común. Desde entonces, alrededor de la expareja surgieron distintas especulaciones sobre un posible acercamiento. La posibilidad de una reconciliación tomó fuerza a partir de algunas declaraciones del actor, en especial en su paso por ciclos como PH, Podemos Hablar (Telefe), cuando dejó en claro su intención de preservar el lazo con la madre de sus hijos incluso después de la separación.

Sin embargo, la aparición de Marian Saud habría modificado el escenario. Las publicaciones de la diseñadora, los objetos compartidos y la información difundida en LAM volvieron a colocar la vida privada de Arana en el centro de la atención. Por el momento, ni el actor ni Susini se pronunciaron públicamente sobre la situación, mientras que las versiones continúan generando interrogantes sobre el futuro de una historia marcada por los años compartidos, la familia y un presente cargado de tensión.

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