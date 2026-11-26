El Día de Acción de Gracias modifica el calendario oficial de los mercados financieros de Estados Unidos. (REUTERS/Lucas Jackson)

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El calendario financiero de Estados Unidos tendrá modificaciones esta semana por el Día de Acción de Gracias, una de las festividades nacionales que también altera la actividad de los principales mercados bursátiles. Esto afecta la planificación de inversores, operadores y participantes de distintos segmentos financieros.

La suspensión de las actividades responde a los feriados establecidos por las bolsas estadounidenses y no a una interrupción extraordinaria del sistema financiero. Sin embargo, las condiciones de negociación no serán iguales para todos los instrumentos, ya que cada mercado establece sus propias reglas para estas fechas.

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La diferencia entre las sesiones de acciones, los mercados de renta fija y los contratos derivados será clave durante el feriado. También habrá modificaciones en los sistemas de información y en las operaciones extendidas, que los participantes deben tener en cuenta antes de programar sus transacciones.

Cierre de Wall Street el jueves 26 de noviembre

El Día de Acción de Gracias se celebra cada año el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos. La festividad es uno de los feriados contemplados en los calendarios oficiales de las principales bolsas del país.

La Bolsa de Nueva York (NYSE) incluye esta fecha entre sus jornadas sin operaciones regulares. Su calendario de 2026 establece el jueves 26 de noviembre como día de cierre para sus mercados, una disposición que también alcanza a sus plataformas de negociación de acciones y opciones.

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Nasdaq incorporó la festividad a su cronograma anual. En una alerta publicada el 13 de noviembre, el operador confirmó que sus mercados estadounidenses de acciones y opciones suspenderían las actividades durante esa jornada. La notificación comprende distintas plataformas, entre ellas Nasdaq Stock Market, Nasdaq Texas, Nasdaq PSX, Nasdaq PHLX y Nasdaq ISE.

El cierre responde al calendario de feriados bursátiles que las entidades establecen al comienzo de cada año. Estas fechas permiten organizar los períodos de negociación, los procesos de compensación y liquidación y la disponibilidad de los sistemas que utilizan los participantes del mercado.

Por lo tanto, la interrupción no debe interpretarse como una suspensión extraordinaria de las operaciones ni como un cierre de las empresas que cotizan en bolsa. Se trata de una modificación programada que afecta las sesiones de negociación de los mercados estadounidenses.

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Wall Street aplica una jornada reducida el viernes 27 de noviembre con un cierre fijado a las 13:00 horas. (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

Horarios reducidos de NYSE y Nasdaq el viernes 27 de noviembre

Las operaciones regulares de acciones se reanudarán el viernes posterior a Thanksgiving con una jornada reducida. NYSE y Nasdaq abrirán a las 9:30 h y finalizarán a las 13:00 h, hora del Este, tres horas antes del cierre habitual de las 16:00 h.

En la Bolsa de Nueva York, determinadas opciones elegibles podrán negociarse hasta las 13:15. Además, NYSE American Equities, NYSE Arca Equities, NYSE National y NYSE Texas tendrán sesiones posteriores que finalizarán a las 17:00.

Nasdaq también aplicará modificaciones a los horarios de sus distintas plataformas. Su calendario establece que la sesión diurna de Nasdaq Texas terminará a las 13:00 h, mientras que su sesión extendida concluirá a las 16:00 h. En el mercado principal de Nasdaq, las operaciones extendidas podrán continuar hasta las 17:00 h.

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Estas diferencias responden a que cada plataforma tiene un cronograma propio. Por esa razón, el cierre de la sesión principal de acciones no necesariamente coincide con el final de todas las actividades habilitadas por los operadores.

Los horarios también tienen consecuencias para quienes utilizan órdenes programadas o mecanismos de negociación vinculados al cierre. Nasdaq, por ejemplo, adelantará a las 12:55 h la difusión de información sobre desequilibrios de órdenes y realizará su subasta de cierre a las 13:00 h.

Los inversores que operen mediante intermediarios deberán comprobar las condiciones de sus plataformas, especialmente si utilizan sesiones extendidas o productos que tienen horarios diferentes a los de las acciones ordinarias.

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Bonos y futuros con calendario diferente durante Día de Acción de Gracias

Los mercados de renta fija tendrán un calendario diferente al de las bolsas de acciones. La Asociación de la Industria de Valores y los Mercados Financieros (SIFMA) recomendó suspender las operaciones de bonos durante el jueves 26 de noviembre y establecer un cierre anticipado a las 14:00 h, hora del Este, el viernes 27.

La recomendación comprende bonos del Gobierno estadounidense, títulos respaldados por hipotecas y activos, bonos corporativos y municipales, además de determinados instrumentos del mercado monetario. Entre estos últimos figuran las aceptaciones bancarias, el papel comercial y los certificados de depósito negociados en el mercado secundario.

SIFMA aclaró que sus disposiciones son recomendaciones para las entidades participantes y que cada firma puede decidir si mantiene abiertos sus departamentos de negociación de renta fija. También precisó que el cierre anticipado no modifica los plazos de liquidación.

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En el caso de los derivados, CME Group publicó un calendario especial para sus mercados de futuros y opciones. La programación contempla modificaciones en las sesiones electrónicas de CME Globex, así como en los procedimientos de compensación y liquidación correspondientes al feriado.

La entidad también informó que el jueves 26 no calculará ni difundirá los precios de liquidación de sus mercados CME, CBOT, NYMEX y COMEX. Una excepción corresponde a determinados precios de referencia de criptomonedas que se utilizarán para contratos de opciones con vencimiento durante un feriado estadounidense.

Para el viernes 27, CME Group estableció las 12:00 h, hora central, como referencia de liquidación para productos agrícolas, tasas de interés, divisas, bienes raíces, clima, acciones y criptomonedas. Los metales y la energía, en cambio, conservarán sus horarios habituales de liquidación.

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Estas disposiciones muestran que no existe un único horario aplicable a todos los derivados. Los futuros sobre índices bursátiles, materias primas, tasas de interés y monedas tienen condiciones específicas según el producto y el mercado donde se negocian.

La Bolsa de Nueva York y Nasdaq suspenden sus sesiones regulares de acciones y opciones el jueves 26 de noviembre. (Bloomberg)

Servicios de datos e información que operan durante el feriado

Aunque las sesiones regulares de acciones estarán suspendidas, algunos servicios tecnológicos y de información financiera mantendrán su disponibilidad. Esta diferencia importa porque los datos de mercado pueden seguir transmitiéndose incluso cuando no es posible ejecutar operaciones en las bolsas.

Nasdaq confirmó que su servicio Global Index Data Service (GIDS) permanecerá disponible desde sus centros de datos estadounidenses durante el jueves 26 de noviembre. Esta plataforma distribuye información relacionada con índices y permite que sus usuarios reciban datos financieros, pero no habilita por sí misma la compra o venta de acciones.

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La empresa también estableció que Nasdaq Fund Network Data Service conservará su horario habitual durante el viernes posterior al feriado. Otros productos propietarios de información sobre acciones y derivados tendrán transmisiones ajustadas al cierre anticipado.

Los sistemas de reporte de operaciones también seguirán un cronograma especial. Según la alerta de Nasdaq, el servicio FINRA/Nasdaq Trade Reporting Facility tendrá un límite de recepción de registros originales a las 17:02 h del viernes, mientras que el plazo para responder finalizará a las 17:18 h, hora del Este.

Estos servicios cumplen funciones distintas a las de una bolsa de valores. Los sistemas de reporte registran determinadas transacciones para fines de información y supervisión, mientras que las plataformas de datos distribuyen cotizaciones, indicadores y otros contenidos financieros.

Por eso, que una aplicación muestre información de índices, precios de referencia o datos históricos durante el feriado no significa que las acciones estén disponibles para negociar. Los inversores deben distinguir entre la consulta de información y la ejecución efectiva de una operación.

Vuelta al horario completo el lunes 30 de noviembre

El lunes 30 de noviembre será la siguiente jornada completa de negociación para los mercados estadounidenses de acciones. Después del feriado y del cierre anticipado del viernes, NYSE y Nasdaq retomarán sus horarios regulares.

La sesión principal volverá a extenderse desde las 9:30 h hasta las 16:00 h, hora del Este. Las plataformas de negociación también recuperarán sus cronogramas habituales, de acuerdo con las condiciones establecidas por cada operador.

Thanksgiving no será la última modificación del calendario bursátil de 2026. Las bolsas también contemplan un cierre anticipado el jueves 24 de diciembre, víspera de Navidad, y una suspensión completa de las operaciones el viernes 25.

En consecuencia, los participantes del mercado deberán considerar los feriados y las jornadas reducidas restantes antes de organizar sus operaciones de fin de año. Los horarios de acciones, bonos, futuros y servicios financieros pueden diferir, incluso cuando las fechas corresponden a una misma festividad.