Tres integrantes de la Fuerza Armada perdieron la vida durante una operación de rescate en territorio haitiano. El mandatario anunció un esquema de compensación inmediata y un ingreso mensual garantizado para sus allegados (Foto cortesía presidente Nayib Bukele)

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Las tropas salvadoreñas permanecerán en Haití hasta octubre de 2027, bajo liderazgo del Gobierno haitiano, según confirmó en Puerto Príncipe el secretario de Comunicación del Ejecutivo caribeño, Lucien Jura. El plazo se estableció luego de la desaparición de cuatro militares centroamericanos y el envío de un contingente que ya supera los 2,000 efectivos.

El funcionario detalló que el compromiso surgió de una resolución adoptada en el último Consejo de Ministros de Haití, que fijó los marcos de cooperación entre ambos países.

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“El presidente Bukele, junto con el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y con la intervención del Parlamento salvadoreño, han abordado este asunto”, explicó Jura en conferencia de prensa, según El Diario de Hoy, diario salvadoreño.

Un par de vehículo blindados del Ejército de El Salvador fueron captados el pasado 16 de noviembre, durante un patrullaje en Puerto Príncipe (Haití). EFE/Jonet St. Élois

La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga por 12 meses

La autorización legislativa que sustenta el anuncio haitiano se aprobó el 29 de septiembre en San Salvador. Ese día, la Asamblea Legislativa votó una ley transitoria que extiende la participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) por doce meses adicionales, hasta octubre de 2027, según confirmaron medios salvadoreños como El Diario de Hoy y Diario El Mundo.

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La norma sustituyó a un decreto de 2024 que limitaba la actuación militar salvadoreña a evacuaciones médicas. El nuevo texto habilita el despliegue de “personal civil y militar de acuerdo con las necesidades de la misión” y autoriza al presidente Nayib Bukele a realizar arreglos para que ningún efectivo salvadoreño sea entregado a un tribunal internacional sin el respaldo de los tratados ratificados por el país.

El Gobierno haitiano confirmó que el contingente permanecerá hasta octubre de 2027 bajo mando local, un plazo que supera en varios meses el mandato de la GSF avalado por la ONU, vigente solo hasta el 31 de marzo de 2027.

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AME7979. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 16/11/2026.- Integrantes del Ejército de El Salvador vigilan una zona durante una operación de limpieza por parte del personal de la Alcaldía de Puerto Príncipe, cuatro días después de que el estadio nacional Sylvio Cator, tomado por las bandas armadas, fuera recuperado por la Policía Nacional de Haití (PNH) con el apoyo de fuerzas salvadoreñas, este lunes, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois

La emboscada del 18 de octubre y el envío de más de 2,000 efectivos

El giro operativo se originó en un ataque armado. El 18 de octubre, cuatro aerotécnicos salvadoreños integrantes de la GSF desaparecieron tras una emboscada en el sector de Santo, en Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe, según informó El Mundo.

El paradero de los cuatro uniformados sigue sin confirmarse. En respuesta, El Salvador envió más de 2,000 militares para la búsqueda y el apoyo operativo, cifra que el propio Bukele elevó a 2.500 soldados el 20 de noviembre, según un despacho de la agencia EFE.

En redes sociales circularon imágenes del vehículo en el que presuntamente viajaban los salvadoreños. (Foto cortesía redes sociales)

La misión dejó además las primeras bajas salvadoreñas en territorio haitiano. El 20 de noviembre, una detonación de material explosivo en un campamento de Puerto Príncipe causó la muerte de tres soldados y dejó heridos a otros efectivos, según confirmó la Fuerza Armada de El Salvador a la agencia.

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Con ese despliegue, las tropas centroamericanas recuperaron el control de la subcomisaría de Portail Léogâne, de la central de la Electricidad de Haití y del estadio de fútbol Sylvio Cator, donde instalaron una base de operaciones, de acuerdo con reportes de medios haitianos recogidos por NTN24.

Las operaciones contra pandillas en una “nueva fase”

Jura señaló que la seguridad, la celebración de elecciones y la atención humanitaria —incluida la reactivación económica— constituyen los tres ejes de trabajo de la administración haitiana.

Las tropas salvadoreñas permanecerán en Haití hasta octubre de 2027, bajo liderazgo del Gobierno haitiano, según confirmó en Puerto Príncipe el secretario de Comunicación del Ejecutivo caribeño, Lucien Jura. Foto cortesía.

El funcionario instó además a los grupos armados a deponer las armas y someterse a la justicia a través de la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción.

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“Consiste en deponer las armas y entregarse a la justicia, para que sea esta la que determine su situación”, explicó el secretario, citado por medios haitianos.

El 19 de noviembre, la GSF anunció que sus operaciones entraron en una “nueva fase” orientada a “desmantelar más bastiones y ampliar el control sobre áreas estratégicas”, según un comunicado difundido en redes y recogido por NTN24.

Ese mismo marco produjo, entre el jueves y el viernes previos, la muerte de al menos 54 integrantes de bandas armadas en Martissant, al sur de Puerto Príncipe, en una operación de la Policía Nacional de Haití con apoyo de vehículos blindados.

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El domingo 22 de noviembre, la fuerza multinacional ejecutó nuevos operativos simultáneos en Cité Soleil, Tabarre y Gros-Morne, con un saldo de un pandillero muerto y otro herido, de acuerdo con la agencia EFE.

La GSF está integrada por 2,181 efectivos policiales y militares de El Salvador, Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, Mongolia y Bangladesh. Esas acciones se coordinan con la Policía Nacional de Haití, que cuenta además con el respaldo de la Task Force de Vectus Global, empresa militar privada fundada por el exmilitar estadounidense Erik Prince y contratada por el Gobierno haitiano.

Fotografía cedida por la Oficina del Primer Ministro de Haití que muestra a su titular, Alix Didier Fils-Aim (i), durante una visita este martes, a la localidad de Kenscoff, al suroeste de Puerto Príncipe (Haití). Fils-Aimé agradeció el apoyo de las tropas salvadoreñas y de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) en la lucha contra las bandas armadas. EFE/ Oficina del Primer Ministro de Haití /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Haití evalúa construir una cárcel de máxima seguridad

El estrechamiento de la cooperación bilateral incluyó también el ámbito penitenciario. Jura destacó la reciente visita a El Salvador del ministro de Justicia haitiano, Pellissier, enviado por el primer ministro para participar en una conferencia sobre estado de derecho y seguridad.

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Durante esa visita, el funcionario recorrió junto a expertos en infraestructura carcelaria un centro penitenciario de máxima seguridad salvadoreño.

Tras esa experiencia, Jura instó al Estado haitiano a adoptar las medidas necesarias para establecer, en una primera etapa, un centro de detención moderno con similares condiciones de seguridad.

“Se trata de una solución integral, contemplada por tres gobiernos, para hacer frente al bandidaje”, subrayó el secretario, según El Diario de Hoy.

El plazo bilateral supera el calendario fijado por la ONU

El compromiso anunciado en Puerto Príncipe contrasta con el calendario internacional de la misión. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó el mandato de la GSF por seis meses, hasta el 31 de marzo de 2027, en sustitución de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad liderada por Kenia desde octubre de 2023.

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A man kisses a flag of El Salvador displayed on an armored vehicle patrolling a street in Port-au-Prince, Haiti, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Patrice Noel)

La GSF fue aprobada originalmente el 30 de septiembre de 2025 con un mandato de 12 meses y la previsión de alcanzar 5,550 efectivos de seguridad y más de 50 empleados civiles. Según cifras oficiales estadounidenses, el contingente actual reúne 1,500 elementos, con la meta de llegar a 4,000.

La diferencia entre ambos plazos alimenta el debate sobre los alcances de la cooperación bilateral entre San Salvador y Puerto Príncipe.

Autoridades salvadoreñas han insistido en que la misión responde a convenios firmados entre ambos gobiernos y a la prioridad de localizar a los cuatro connacionales desaparecidos, mientras organismos internacionales y medios locales cuestionan la transparencia de los acuerdos y las reglas de uso de la fuerza aplicadas sobre el terreno, según un análisis publicado por DW, medio alemán de servicio público.