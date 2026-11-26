El Hospital Balestrini, donde falleció la víctima

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Jonathan Cardozo, un joven de 23 años, murió en las últimas horas en el Hospital Balestrini de Ciudad Evita, La Matanza. Había ingresado en la tarde de ayer miércoles, con un tiro en el abdomen que le había atravesado el cuerpo. Un amigo que lo acompañaba lo había llevado él mismo al Hospital, a bordo de su auto Peugeot.

Cardozo, oriundo de González Catán, había asistido minutos antes a una cita en el cruce de Camino de Cintura y El Tiburón, Ciudad Evita para acompañar a un amigo a comprar un iPhone 16, en una cinta concertada a través de Facebook Marketplace. La oferta era tentadora: el teléfono había sido ofrecido a 500 dólares, menos de la mitad de lo que suele costar en el mercado de usados. Era una trampa: Jonathan fue baleado por delincuentes, que lograron robarle el teléfono, así como dinero en efectivo.

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Los propios médicos del Balestrini reportaron el hecho a la Policía Bonaerense, que envió un patrullero al lugar.Fue operado al llegar al centro médico, a donde llegó todavía lúcido; su estado fue considerado reservado por médicos tras salir del quirófano. Finalmente, la víctima falleció en la mañana de este jueves.

El caso se convirtió en un homicidio, ahora investigado por el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios matancera. Rápidamente, Arribas ordenó un operativo de saturación a la DDI local de la Policía Bonaerense, tras un dato que apuntó a posibles sospechosos.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que al menos cinco delincuentes participaron del ataque. Los asesinos de Jonathan, al cierre de esta nota, continuaban prófugos. La causa, originalmente calificada por los delitos de robo y lesiones, estuvo en manos del fiscal Fernando Garate; el fiscal Arribas aguarda el arribo del sumario para profundizar las tareas.

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