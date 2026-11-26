La brutal pelea entre dos jugadores de hockey sobre hielo que dio de qué hablar

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El delantero de los Boston Bruins, Tanner Jeannot, y el defensor de los Winnipeg Jets, Tyrel Bauer, protagonizaron una pelea de más de un minuto y con más de 40 golpes durante el primer período del partido que Winnipeg ganó 4-2.

El cruce ocurrió cerca del círculo central, cuando el partido estaba igualado 1-1 y restaban 10:49 minutos del primer período. Jeannot, de 1,88 metros, y Bauer, de cerca de 1,90 metros, dejaron los palos y se quitaron los guantes antes de empezar el intercambio. Los dos jugadores patinaron en círculos durante unos 20 segundos. En ese lapso, buscaron distancia y esperaron el momento para lanzar los primeros golpes. Después intercambiaron puñetazos durante casi un minuto, sujetos de las camisetas para sostenerse sobre los patines.

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El casco de Bauer salió despedido durante la pelea. Ninguno de los dos cayó al hielo, por lo que los jueces de línea no intervinieron hasta el final del enfrentamiento. Tras la separación, ambos fueron enviados al banco de penalizaciones con una sanción mayor de cinco minutos.

La pelea alteró el clima del estadio y derivó en una reacción de los dos planteles. Los jugadores de Boston y Winnipeg golpearon las tablas con los palos y, una vez que Jeannot y Bauer llegaron al banco de penalizaciones, sus compañeros se acercaron para saludarlos.

La pelea duró más de un minuto (AP)

El entrenador de Boston, Marco Sturm, destacó lo que vio sobre el hielo. “Una de las mejores peleas que he visto”, afirmó el técnico en declaraciones recogidas por la agencia AP, quien disputó 14 temporadas en la National Hockey League (NHL). Sturm se refirió después a Jeannot: “Jeano, ¡madre mía! Increíble”.

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El entrenador sostuvo que el combate mostró una forma de enfrentamiento distinta a la que conoció como jugador. “Entré en esta liga siendo muy joven, y todas las peleas eran prácticamente abiertas, simplemente te lanzabas”, recordó. “No había defensa, ni estructura. Simplemente: ‘¡Vamos, vamos!’”. Para Sturm, el duelo entre Jeannot y Bauer tuvo un componente técnico. “Eso fue increíble. En el mundo actual, hay mucha técnica”, dijo.

El centro de Winnipeg Morgan Barron, quien marcó el gol que puso en ventaja a los Jets en el segundo período, también valoró el rol de Bauer. “Son dos rivales muy duros”, afirmó. Barron señaló que Bauer suele mantenerse en ese tipo de situaciones mientras el adversario quiera continuar. “Ves a Tyrel en esas peleas, se queda ahí todo el tiempo que el otro esté dispuesto. Creo que fue genial, les dio energía a los chicos. Es un trabajo muy difícil”.

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En Boston, el centro Fraser Minten se expresó en términos similares sobre Jeannot. “Es increíble”, dijo. “Es un tipo encantador, un compañero de equipo excepcional. Un auténtico guerrero en la cancha”.

Los jugadores fueron penalizados con cinco minutos de expulsión (Reuters)

La National Hockey League contempla las peleas entre jugadores dentro de su reglamento. La norma establece que, cuando dos jugadores aceptan enfrentarse, reciben una penalización mayor de cinco minutos, aunque no quedan expulsados automáticamente del partido.

Como ambos equipos pierden a un jugador durante el mismo lapso, el encuentro puede continuar con cinco jugadores por lado. Los árbitros y jueces de línea observan el desarrollo del cruce y deben intervenir cuando uno de los participantes cae al hielo o queda en una situación de indefensión.

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El reglamento también contempla sanciones adicionales si un jugador obliga a un rival a pelear, si un tercero interviene o si alguien continúa golpeando a un oponente que ya está en el suelo. En esos casos, puede haber castigos mayores o expulsión. Los jugadores deben soltar los palos antes de iniciar una pelea. También pueden quitarse los guantes, mientras se toman de la camiseta con una mano y golpean con la otra. La normativa prohíbe que los compañeros se sumen al enfrentamiento.

Desde 2013, la liga sanciona a los jugadores que se quitan voluntariamente el casco antes de pelear. Si el casco se desprende como consecuencia del forcejeo, como ocurrió con Bauer, no se aplica un castigo adicional.

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La liga ha sostenido que estas peleas cumplen una función de contención en un deporte disputado a alta velocidad, con palos rígidos y cuchillas en los patines. Según esa postura, los cruces regulados reducen el riesgo de represalias mediante acciones más peligrosas durante el juego.

El enfrentamiento entre Jeannot y Bauer se ajustó a ese marco: ambos aceptaron el duelo, permanecieron de pie durante el intercambio y recibieron la sanción prevista antes de regresar a la dinámica de un partido que terminó 4-2 para Winnipeg.